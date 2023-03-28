Житло і виплати. У Румунії змінять умови підтримки українських біженців

У Румунії готуються змінити схему підтримки українців. Виплати будуть надавати не власникам житла за розміщення біженців, а безпосередньо людям із тимчасовим захистом.

За яких умов українські родини отримають кошти, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на romania-insider.com.

Щоденні витрати уряду на біженців з України складають понад 350 тисяч євро. У лютому 2023 року в Румунії було розселено понад 109 тисяч українців.

За розміщення кожного біженця з України держава сплачує власникам житла 14 євро на день за схемою "50/20" (50 лей за проживання і 20 лей за харчування –ред.).

Тепер схему підтримку зміненюють для середньострокової та довгострокової інтеграції біженців. Про це повідомила координатор гуманіторної допомоги Мадалина Турза.

"Ми хочемо, щоб українські біженці були незалежними в нашій країні, діти могли ходити в школу і гідно повернутися додому, коли прийде час", – зазначила вона.

Передбачається, що українці, які знайдуть роботу та запишуть своїх дітей до шкіл у Румунії, до кінця 2023 року будуть отримувати 2000 лей (400 євро) на сім'ю.

Фото: В Румунії готують зміни для українців (facebook.com/madalina.turza)

Домовласникам кошти виплачувати не будуть. Бо 2-кімнатна квартира за 300 євро, в якій приймали 4 біженців, приносила власнику 1000 євро завдяки програмі "50/20", а вілла за розміщення 16 осіб коштувала державі 5000 євро на місяць.

Схема допомоги "50/20" залишиться доступною для вразливих категорій біженців, осіб старше 65 років, студентів, які навчаються в румунських університетах.

Біженці з України продовжать користуватися безкоштовними медичними, а також соціальними та освітніми послугами в Румунії. Наразі в країні офіційно працевлаштовані 5000 українських біженців.

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