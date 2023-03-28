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Жилье и выплаты. В Румынии изменят условия поддержки украинских беженцев

Фото: Украинские беженцы в Румынии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Румынии готовятся изменить схему поддержки украинцев. Выплаты будут предоставляться не владельцам жилья за размещение беженцев, а непосредственно людям с временной защитой.

При каких условиях украинские семьи получат средства, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на romania-insider.com.

Ежедневные расходы правительства на беженцев из Украины составляют более 350 тысяч евро. В феврале 2023 года в Румынии было расселено более 109 тысяч украинцев.

За размещение каждого беженца из Украины государство платит владельцам жилья 14 евро в день по схеме "50/20" (50 лей за проживание и 20 лей за питание – ред.).

Теперь схему поддержки меняют для среднесрочной и долгосрочной интеграции беженцев. Об этом сообщила координатор гуманитарной помощи Мадалина Турза.

"Мы хотим, чтобы украинские беженцы были независимы в нашей стране, дети могли ходить в школу и достойно вернуться домой, когда придет время", –отметила она.

Предполагается, что украинцы, которые найдут работу и запишут своих детей в школы в Румынии, до конца 2023 года будут получать 2000 лей (400 евро) на семью.

Фото: В Румынии готовят изменения для украинцев (facebook.com/madalina.turza)

Домовладельцам средства выплачивать не будут. Потому что 2-х комнатная квартира за 300 евро, в которой принимали 4 беженцев, приносила владельцу 1000 евро благодаря программе "50/20", а вилла за размещение 16 человек стоила государству 5000 евро в месяц.

Схема помощи "50/20" останется доступной для уязвимых категорий беженцев, лиц старше 65 лет, студентов, обучающихся в румынских университетах.

Беженцы из Украины продолжат пользоваться бесплатными медицинскими, а также социальными и образовательными услугами в Румынии. На данное время в стране официально трудоустроены 5000 украинских беженцев.

Напомним, мы писали, что с апреля для украинцев в Чехии вводятся новые правила.

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