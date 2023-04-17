Жилье для 200 человек. Еще один модульный городок открыли на западе Украины

В Черновцах на днях открыли модульный городок, который может разместить более 200 человек. 61 переселенец уже заселился во временное жилье.

На строительство городка ЕС и немецкое правительство выделили грант до 3 млн евро, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Черновицкую ОВА.

В Черновцах появился модульный городок на 9 блоков – один административный, остальные – жилые. В общей сложности комплекс рассчитан на 225 человек. Общая площадь территории городка – 5,9 га.

Две трети модульных блоков предусмотрены для проживания семей, остальные – индивидуальные. На территории обустроена детская площадка и беседки.

В домиках есть бытовые зоны – кухни, зоны отдыха, душевые кабины, туалеты.

Фото: Территорию обустроили для отдыха детей (bukoda.gov.ua)

Временное жилье в первую очередь получили переселенцы уязвимых категорий. Это многодетные семьи, люди с инвалидностью и женщины, чьи мужчины служат в ВСУ.

Жителям модульного городка нужно будет платить более 1000 грн с семьи в месяц за пользование помещениями, сообщает evacuation.city. Коммунальные услуги будут оплачиваться из бюджета города.

Напомним, мы писали, что для переселенцев в Украине будет построено новое жилье.

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