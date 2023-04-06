ua ru
Чт, 06 квітня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Будинок на 500 людей. Для переселенців в Україні збудують нове житло

Новость на русском →
Четвер 06 квітня 2023 16:12
Будинок на 500 людей. Для переселенців в Україні збудують нове житло Фото: Новий шелтер в Калуші (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

На Івано-Франківщині триває облаштування прихистків для переселенців. Днями відкрили шелтер у Калуші.

Також в області збудують будинок для переселенців на 500 місць, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Івано-Франківської ОДА Світлани Онищук.

4 квітня в Калуші у приміщення колишнього дитсадка відкрили прихисток для 45 людей. Завдяки підтримці фонду "MoveUkraine" в будівлі виконали ремонт на 2 млн гривень. Раніше за участі організації відкрили шелтер у селі Мостище.

Фонд об’єднує меценатів зі США, Великої Британії та Швейцарії. На зібрані кошти ремонтують і обладнують старі будівлі під житло для переселенців.

"Ми обговорили подальші плани щодо будівництва нового житла. Домовилися про старт спорудження у нашій області будинку на 500 місць. Це буде перший соціальний проект на Прикарпатті", – розповіла Світлана Онищук.

Загалом організація зібрала понад 700 тисяч доларів для облаштування житла для 8 тисяч людей у прихистках західного регіону України. Фонд створювався, щоб переселити людей із тимчасових помешкань на вокзалах, у сільських радах чи клубах у гідне житло.

Нагадаємо, ми писали, які виплати можуть отримати переселенці в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
жилье для переселенцев
Відпочинок в Україні
Точки зору
Анна Джоболда
Знання мови і зарплати. Де та як українці шукають роботу за кордоном
Анна Джоболда
директор департаменту рекрутації Gremi Personal
Наталія Будянська
"Вік не має ставити життя на паузу". Як українські пенсіонери стали студентами у Словаччині
Наталія Будянська
мандрівниця, письменниця
Ирина Савіна
Де українцям можна оформити документи за кордоном: відділення, послуги та ціни
Ирина Савіна
тревел-журналістка, мандрівниця
Наталія Рудніченко
"Паризький синдром" української переселенки. Чому я не захотіла жити в Парижі
Наталія Рудніченко
спеціально для РБК-Україна
Всі точки зору