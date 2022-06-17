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Жемчужина Волыни. Самые интересные локации Луцка для путешествия на уикенд

Фото: Достопримечательности Луцка (коллаж РБК-Украина)
Автор: Катерина Колонович

Замок, старинные соборы и уютные улочки: путеводитель по городу с историей в 10 столетий

Луцк — административный центр Волынской области с населением 213 тысяч человек. Богатая история города насчитывает около 10 столетий.

Луческъ (древнее название города) начинает свое летоисчисление еще со времен Киевской Руси. Позже Волынское княжество вошло в состав Великого княжества Литовского, после объединения с Польшей подчинялось Речи Посполитой, а в конце XVIII века стало частью Российской империей. Сегодня Луцк считают одним из самых уютных городов Украины.

Небольшой город может удивить путешественников: кроме величественного замка, старинных соборов, здесь подают необычные блюда. Чего стоит, например, Старолуцкий борщ в горшочке из печи на вишне и копченных свиных ребрышках в меню одного ресторанов. Уже хочется попробовать!

TRAVEL РБК-Украина рассказывает о самых знаковых местах Луцка, которые не стоит пропустить, когда вы сюда приедете.

  • Замок Любарта

Самое старое здание города, средневековый замок периода литовского правления точно известен каждому украинцу. Визитная карточка Луцка — замок Любарта или Луцкий замок — украшает оборотную сторону двухсотгривневой купюры.

Замок представляет собой равносторонний треугольник с тремя башнями. Эти стены устояли во время войны между Литовским и Польским княжествами, но пали перед повстанцами во главе с казаком Северином Наливайко.

Фото: Въездная башня (wikipedia.org)

Кроме осмотра укреплений и Въездной башни, на территории можно посетить уникальные Музей колоколов и Музей технологий прошлого, а также Музей книги со старинными изданиями. В замке проводят турниры и фестивале, а еще можно попасть на ночную экскурсию.

Фото: Замок Любарта в Луцке (wikipedia.org)

  • Кафедральный собор святых Петра и Павла

Римско-католический собор находится рядом с Луцким замком. Он был построен известным итальянским архитектором Джакомо Бриано в XVII веке в ренессансном стиле. Но до наших дней первоначальный вид собора не сохранился. После пожара в XVIII веке он был отстроен в классицистическом стиле.

Фото: Кафедральный собор святых Павла и Петра (wikipedia.org)

Кроме ежедневных богослужений на украинском и польском языках, в соборе проходят концерты органной музыки. В храме есть вход в трехуровневые подземелья, в которых раньше размещались трапезная, тюрьма, гробницы. Попасть в подземелья можно с регулярными экскурсиями.

Фото: Собор на рисунке Наполеона Орды, 19 век (wikipedia.org)

Улица Леси Украинки

Пешеходная улица в центре города, которая простирается от Театральной площади до площади Братский мост. Еще в XVI веке на улице проводили крестные ходы католического духовенства. В начале XX века здесь появилось первое в городе уличное освещение.

Это одно из любимых мест горожан и гостей города.

На улице Леси Украинки можно полюбоваться домами XIX-XX веков с уютными двориками, оригинальными муралами и фонтанами, зайти в книжный пассаж и галерею искусств, прогуляться по отреставрированному скверу со знаками городов-партнеров Луцка. Здесь же вы найдете памятник поэту-шестидесятнику Костю Шишко — он пьет кофе за столиком в сквере возле школы, в которой учился.

Фото: Возможно, самый старый дом на улице. Памятник архитектуры XIX столетия, реставрирован (wikipedia.org)

Фото: Улица в 1950-е годы (wikipedia.org)

  • Аптека-музей (или аптека Злоцких)

После пожара 1845 года братья Адам и Петр Злоцкие отреставрировали пострадавшее здание XVII века и открыли аптеку. Здесь изготавливали мази, сиропы и настойки из растений.

В 1935 году рядом с аптекой пробурили скважину с минеральной водой, которую продавали тут же. Именно в этой аптеке готовили лекарства для больной туберкулезом костей Леси Украинки, когда семья Косачей жила в Луцке неподалеку.

Фото: Аптека-музей (wikipedia.org)

Среди экспонатов можно посмотреть на старые весы, кассовый аппарат и деньги, мерные цилиндры, рецепты, ступки для порошков и мазей, а также машинку для закрывания флаконов и изготовления медицинских свечей.

Фото: Элемент декора над входом в аптеку-музей (wikipedia.org)

  • Свято-Троицкий кафедральный собор

Главный православный храм Луцка, который был построен как костел в стиле барокко в конце XVIII века. В XV-XVII веках на этом месте располагался первый католический собор города — костел Святого Креста.

Фото: Свято-Троицкий кафедральный собор (wikipedia.org)

Роскошный иконостас собора сохранился с XIX века. Также здесь хранится часть мощей Николая Чудотворца, покровителя Луцка. Под собором расположенные неисследованные до сих пор подземные ходы. Во время богослужений можно послушать известный украинский хор "Оранта".

  • Лютеранская кирха

Один из главных храмов немецких колонистов на Волынских землях был построен в 1907 году. Во время Второй мировой войны немцев-колонистов выселили в Польшу по соглашению между Германией и Советским Союзом. Кирху стали использовать административные учреждения. В частности, здесь располагался архив.

Фото: Лютеранская кирха в Луцке (wikipedia.org)

С 80-х годов церковь принадлежит евангельским християнам-баптистам и носит название "Дом Евангелия". Лютеранская община города проводит богослужения в Доме пастора рядом с кирхой.

  • Дом скульптора Николая Голованя

Это жилой дом почетного жителя Луцка, известного скульптора Николая Голованя. Больше пяти сотен скульптур, изготовленных мастером, украшают здание, двор и каменный забор. Мастерская творца находится во дворе. Если у него есть время, он с удовольствием общается с посетителями и может провести экскурсию по двору.

Интересно, что дом художника входит в историко-культурный заповедник "Старый Луцк", поэтому его нельзя приватизировать и передать по наследству.

Фото: Дом скульптора Николая Голованя (wikipedia.org)

  • Монастырь бригидок

Храм первого в городе женского католического ордена. Именно с этим монастырем связано самое фатальное происшествие в истории Луцка.

В 1845 году в монастыре начался пожар и сестры-бригидки запретили горожанам тушить его. Тогда сгорели многие жилые дома и все храмы и монастыри островной части. Ущерб оценили в 150 тысяч серебряных российских рублей и в качестве компенсации городу забрали помещение монастыря, костела, а также все имущество.

Фото: Монастырь бригидок (wikimedia.org)

После этого здания отдали под полицию и тюрьму. Декор сбили и достроили третий этаж — комплекс потерял первоначальный облик.

Сейчас часть помещений занимает Замковый Свято-Архангельский монастырь ПЦУ, но большая часть пустует и нуждается в реставрации. Под монастырем сохранились двухъярусные подземелья с выходом к реке.

Где поесть. Самые интересные заведения города

Гастрогалерея "Корона Витовта"

ул. Плитница, 1

Ресторан располагается рядом с Въездной башней Луцкого замка. Здесь подают классическую европейскую кухню Старого света, утверждают создатели ресторана. Бренд-шеф исследует старолуцкую кухню и ведет кулинарную программу "Забытые вкусы Луцка".

Кафе-причал "Луцкая Венеция"

Первое заведение находится в парке Леси Украинки, второе — в парке имени 900-летия Луцка.

Кафе в стиле ретро-прованса, где можно поплавать на лодке среди парка, выпить чашку ароматного кофе и попробовать мороженое или десерт.

Фото: Кафе на причале в Луцке (list.in.ua)

Ресторация "Куринь"

пр. Грушевского, 26

Здесь подают блюда современной украинской кухни в стильном народном интерьере. Например, можно заказать крученики по-волынски или салат из языка с солеными огурчиками.

Ресторация "Бравый Швейк"

ул. Леси Украинки, 56

Уютный ресторан с оригинальным оформлением. В заведении готовят европейскую кухню и угощают разливным немецким пивом.

Этноресторан "Паныч"

ул. Подгаецкая, 3

Интерьер в стиле современной украинской хаты. В меню, кроме традиционной национальной кухни, есть европейские блюда. Персонал может организовать вечеринку с народными танцами и музыкой.

Где остановиться в Луцке. Цены на отели в городе

Noble Boutique Hotel

ул. Кривой вал, 39

Бутик-отель с собственным баром находится в самом сердце Луцка. В номерах есть телевизор, чайник и халаты с тапочками.

Большой двухместный номер на двоих обойдется в 2098 гривен за сутки. Завтрак включен в стоимость.

Фото: Изысканный номер в одном из отелей города (booking.com)

MOJO Boutique Hotel

ул. Ковельская, 16

В отеле есть терраса, бар и ресторан. Заказать напитки и угощение можно в номер. Расположение идеальное — в исторической части города, в пяти минутах хотьбы от основных достопримечательностей.

Стандартный двухместный номер стоит 1350 гривен за ночь, завтрак входит в стоимость.

Hotel Versailles

пр. Грушевского, 2

Стойка регистрации работает круглосуточно. В номере есть письменный стол, телевизор, кондиционер. По утрам подают завтрак по меню или континентальный. На территории есть детская площадка.

Классический семейный номер на двоих обойдется в 1200 гривен в сутки.

Фото: Номер в еще одной гостинице Луцка (booking.com)

Sribni Leleky Hotel & Spa

ул. Чорновола, 17

Отель с ухоженной территорией, рестораном, крытым бассейном и сауной. До вокзала 15 минут ходьбы, до замка Любарта — 2 километра.

Цена улучшенного двухместного номера с балконом — 1090 гривен.

Фото: Отель с рестораном, бассейном и сауной (booking.com)

Предлагаем также почитать наш путеводитель по городу-форпосту на Ворскле – Полтаве.

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