Перлина Волині. Найцікавіші локації Луцька для подорожі на вікенд

Луцьк — адміністративний центр Волинської області з населенням 213 тисяч осіб. Багата історія міста налічує близько 10 століть.

Лучеськъ (давня назва міста) починає своє літочислення ще з часів Київської Русі. Пізніше Волинське князівство увійшло до складу Великого князівства Литовського, після об'єднання з Польщею підпорядковувалося Речі Посполитій, а наприкінці XVIII століття стало частиною Російської імперії. Сьогодні Луцьк вважають одним із найбільш затишних міст України.

Невелике місто може здивувати мандрівників: крім величного замку, старовинних соборів, тут подають незвичайні страви. Чого вартий, наприклад, Старолуцький борщ у горщику з печі на вишні та копчених свинячих реберцях в меню одного з ресторанів. Вже хочеться спробувати!

TRAVEL РБК-Україна розповідає про найбільш знакові місця Луцька, які не варто пропустити, коли ви сюди приїдете.

Замок Любарта

Найстаріша будівля міста, середньовічний замок періоду литовського правління точно відомий кожному українцю. Візитна картка Луцька — замок Любарта або Луцький замок — прикрашає зворотний бік двохсотгривневої купюри.

Замок являє собою рівносторонній трикутник з трьома вежами. Ці стіни встояли під час війни між Литовським і польським князівствами, але впали перед повстанцями на чолі з козаком Северином Наливайком.

Фото: В'їзна вежа (wikipedia.org)

Крім огляду укріплень і В'їзної вежі, на території можна відвідати унікальні Музей дзвонів і Музей технологій минулого, а також Музей книги зі старовинними виданнями. У замку проводять турніри та фестивалі, а ще можна потрапити на нічну екскурсію.

Фото: Замок Любарта у Луцьку (wikipedia.org)

Кафедральний собор святих Петра і Павла

Римо-католицький собор знаходиться поруч з Луцьким замком. Він був побудований відомим італійським архітектором Джакомо Бріано у XVII столітті в ренесансному стилі. Але до наших днів первісний вигляд собору не зберігся. Після пожежі в XVIII столітті він був відбудований у класицистичному стилі.

Фото: Кафедральний собор святих Павла і Петра (wikipedia.org)

Крім щоденних богослужінь українською та польською мовами, в соборі проходять концерти органної музики. У храмі є вхід в трирівневі підземелля, в яких раніше розміщувалися трапезна, в'язниця, гробниці. Потрапити в підземелля можна з регулярними екскурсіями.

Фото: Собор на малюнку Наполеона Орди, 19 століття (wikipedia.org)

Вулиця Лесі Українки

Пішохідна вулиця в центрі міста, яка простягається від Театральної площі до площі Братський міст. Ще у XVI столітті на вулиці проводили хресні ходи католицького духовенства. На початку XX століття тут з'явилося перше в місті вуличне освітлення.

Це одне з улюблених місць городян і гостей міста.

На вулиці Лесі Українки можна помилуватися будинками XIX-XX століть із затишними двориками, оригінальними муралами і фонтанами, зайти в книжковий Пасаж і галерею мистецтв, прогулятися відреставрованим сквером зі знаками міст-партнерів Луцька. Тут же ви знайдете пам'ятник поетові-шістдесятнику Костю шишку — він п'є каву за столиком у сквері біля школи, в якій навчався.

Фото: Можливо, найстаріший будинок на вулиці. Пам'ятка архітектури XIX століття, відновлений (wikipedia.org)

Фото: Вулиця у 1950-і роки (wikipedia.org)

Аптека-музей (або аптека Злоцьких)

Після пожежі 1845 року брати Адам і Петро Злоцькі відреставрували постраждалу будівлю XVII століття і відкрили аптеку. Тут виготовляли мазі, сиропи та настоянки з рослин.

У 1935 році поруч з аптекою пробурили свердловину з мінеральною водою, яку продавали в цьому ж місці. Саме в цій аптеці готували ліки для хворої на туберкульоз кісток Лесі Українки, коли родина Косачів жила в Луцьку неподалік.

Фото: Аптека-музей (wikipedia.org)

Серед експонатів можна подивитися на старі ваги, касовий апарат і гроші, мірні циліндри, рецепти, ступки для порошків і мазей, а також машинку для закривання флаконів і виготовлення медичних свічок.

Фото: Елемент декору над входом в аптеку-музей (wikipedia.org)

Свято-Троїцький кафедральний собор

Головний православний храм Луцька, який був побудований як костел в стилі бароко в кінці XVIII століття. У XV-XVII століттях на цьому місці розташовувався перший католицький собор міста-костел Святого Хреста.

Фото: Свято-Троїцький кафедральний собор (wikipedia.org)

Розкішний іконостас собору зберігся з XIX століття. Також тут зберігається частина мощей Миколи Чудотворця, покровителя Луцька. Під собором розташовані недосліджені досі підземні ходи. Під час богослужінь можна послухати відомий український хор "Оранта".

Лютеранська кірха

Один з головних храмів німецьких колоністів на волинських землях був побудований в 1907 році. Під час Другої світової війни німців-колоністів виселили до Польщі за угодою між Німеччиною та Радянським Союзом. Кірху стали використовувати адміністративні установи. Зокрема, тут розташовувався архів.

Фото: Лютеранська кірха у Луцьку (wikipedia.org)

З 80-х років церква належить євангельським християнам-баптистам і носить назву "Будинок Євангелія". Лютеранська громада міста проводить богослужіння в будинку пастора поруч з кірхою.

Будинок скульптора Миколи Голованя

Це житловий будинок почесного жителя Луцька, відомого скульптора Миколи Голованя. Понад п'ять сотень скульптур, виготовлених майстром, прикрашають будівлю, двір і кам'яний паркан. Майстерня творця знаходиться у дворі. Якщо у нього є час, він із задоволенням спілкується з відвідувачами й може провести екскурсію двором.

Цікаво, що будинок художника входить до історико-культурного заповідника "Старий Луцьк", тому його не можна приватизувати і передати у спадок.

Фото: Будинок скульптора Миколи Голованя (wikipedia.org)

Монастир бригідок

Храм першого в місті жіночого католицького ордену. Саме з цим монастирем пов'язана найбільш фатальна подія в історії Луцька.

У 1845 році в монастирі почалася пожежа і сестри-бригідки заборонили городянам гасити його. Тоді згоріли багато житлових будинків і всі храми та монастирі острівної частини. Збиток оцінили в 150 тисяч срібних російських рублів і в якості компенсації місту забрали приміщення монастиря, костелу, а також все майно.

Фото: Монастир бригідок (wikimedia.org)

Після цього будівлі віддали під поліцію і в'язницю. Декор збили та добудували третій поверх — комплекс втратив первісний вигляд.

Зараз частину приміщень займає Замковий Свято-Архангельський монастир ПЦУ, але більша частина пустує і потребує реставрації. Під монастирем збереглися двоярусні підземелля з виходом до річки.

Де поїсти. Найцікавіші заклади міста

Гастрогалерея "Корона Вітовта"

вул. Плитниця, 1

Ресторан розташовується поруч з В'їзною вежею Луцького замку. Тут подають класичну європейську кухню Старого світу, стверджують творці ресторану. Бренд-шеф досліджує старолуцьку кухню та веде кулінарну програму "Забуті смаки Луцька".

Кафе-причал "Луцька Венеція"

Перший заклад знаходиться у парку Лесі Українки, другий — у парку імені 900-річчя Луцька.

Кафе в стилі ретро-провансу, де можна поплавати на човні серед парку, випити чашку ароматної кави й спробувати морозиво або десерт.

Фото: Кафе на причалі в Луцьку (list.in.ua)

Ресторація "Курінь"

пр. Грушевського, 26

Тут подають страви сучасної української кухні в стильному народному інтер'єрі. Наприклад, можна замовити крученики по-волинськи або салат з язика з солоними огірочками.

Ресторація "Бравий Швейк"

вул. Лесі Українки, 56

Затишний ресторан з оригінальним оформленням. У закладі готують європейську кухню і пригощають розливним німецьким пивом.

Етноресторан "Панич"

вул. Підгаєцька, 3

Інтер'єр в стилі сучасної української хати. У меню, крім традиційної національної кухні, є європейські страви. Персонал може організувати вечірку з народними танцями й музикою.

Де зупинитись у Луцьку. Ціни на готелі в місті

Noble Boutique Hotel

вул. Кривий вал, 39

Бутік-готель з власним баром знаходиться в самому серці Луцька. У номерах є телевізор, чайник і халати з капцями.

Великий двомісний номер на двох обійдеться у 2098 гривень за добу. Сніданок включений у вартість.

Фото: Вишуканий номер в одному з готелів міста (booking.com)

MOJO Boutique Hotel

вул. Ковельська, 16

У готелі є тераса, бар та ресторан. Замовити напої та частування можна в номер. Розташування ідеальне — у історичній частині міста, за п'ять хвилин ходьби від основних визначних пам'яток.

Стандартний двомісний номер коштує 1350 гривень за ніч, сніданок входить у вартість.

Hotel Versailles

пр. Грушевського, 2

Стійка реєстрації працює цілодобово. У номері є письмовий стіл, телевізор, кондиціонер. Щоранку подають сніданок за меню або континентальний. На території є дитячий майданчик.

Класичний сімейний номер на двох обійдеться в 1200 гривень на добу.

Фото: Номер у ще одному готелі Луцька (booking.com)

Sribni Leleky Hotel & Spa

вул. Чорновола, 17

Готель з доглянутою територією, рестораном, критим басейном і сауною. До вокзалу 15 хвилин ходьби, до замку Любарта — 2 кілометри.

Ціна покращеного двомісного номера з балконом — 1090 гривень.

Фото: Готель з рестораном, басейном і сауною (booking.com)

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