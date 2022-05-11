Ждут переселенцев. Где в Украине предлагают жилье для бегущих от войны

В мае в Украине запустили портал для поиска жилья и получения гуманитарной помощи в разных регионах страны.

На дашборде сайта "Там, где вас ждут" можно выбрать локацию для временного проживания, рассказывает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрзализныци".

Как украинцам найти новое жилье во время эвакуации

На сайте можно оценить количество свободных мест в общинах и позвонить по телефонам контакт-центров по вопросам размещения вынужденных переселенцев.

После того, как человек оставит заявку по телефону, на вокзале его встретят представители местных органов власти и сопроводят до места расселения.

Фото: Переселенцы на вокзале Львова (gettyimages.com)

Стюарды "Укрзализныци" будут оперативно искать временное жилье для украинцев, прибывающих в эвакуационных поездах.

Попросить помощь с поиском жилья в более безопасных регионах можно на вокзалах Киева, Харькова, Одессы, Запорожья и Лозовой. Работники "Укрзализныци" зарегистрируют переселенцев, которые эвакуируются.

А встречать бегущих от войны людей будут на вокзалах Львова, Ивано-Франковска, Ужгорода, Черновцов.

В некоторых поездах также можно будет обратиться за регистрацией. Например, пассажиры могут попросить о помощи с поселением проводников в таких поездах:

1. №209/210 Харьков – Ивано-Франковск;

2. №233/234 Покровск – Чоп;

3. №219/220 Запорожье – Львов;

4. №238/237 Одесса – Ужгород;

5. №136/135 Одесса – Черновцы;

6. №13/14 Киев – Солотвино;

7. №43/44 Киев – Ивано-Франковск;

8. №45/46 Лозовая – Ужгород.

Заявку на эвакуацию с проживанием можно подать самостоятельно - через контактный центр "Укрзализныци" по номеру 0 800 503 111.

Проект создали совместно "Укрзализныця", Минцифры и Офис президента.

Фото: Жилье в Ивано-Франковской области (unsplash.com/artem-galychyi)

В каких областях легче найти проживание переселенцам

Всего, по данным дашборда, в Украине есть 1129055 мест для переселенцев. Из них свободны 18,4% - 207587 мест.

Значит, выбирая регион, стоит изучить его "занятость". Например, наибольшее количество мест для переселенцев организовано в центральных областях, при этом и заполняемость их самая высокая.

Фото: Тернопольская область (unsplash.com/ruslan-harvasyuk)

Например, больше всего жилья для людей из других регионов организовано в таких областях:

Полтавская область – 172208 мест (заняты 93,7%)

Винницкая область – 166436 мест (заняты 98,1%)

Черкасская область – 138065 мест (заняты 86,1%)

При этом в западных областях процент свободных мест выше, хотя общее количество мест, куда можно поселиться с помощью местных властей, существенно ниже. Например:

Тернопольская область – самая "гостеприимная": 107289 мест, из которых свободны 15455;

Львовская область – 55243 мест, свободны 17642;

Ивано-Франковская область – 81357 мест, свободны 18919;

Закарпатская область – 26888 мест, свободны 10226;

Черновицкая область – 22306 мест, свободны 11201.

При этом, самая "свободная" область – Николаевская. Из 22013 мест на текущий момент не заняты 96,3%. В Одесской области из 17204 мест для переселенцев свободны 71%.

Карта позволяет выбрать не только область, но и район – цифры отображают места в конкретных общинах.

Напомним, мы писали, как украинские города восстанавливаются после оккупации.