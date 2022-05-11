Чекають переселенців. Де в Україні пропонують житло для втікачів від війни

Попросити допомогу з поселенням можна на вокзалах і у провідників
У травні в Україні запустили портал для пошуку житла та отримання гуманітарної допомоги в різних регіонах країни.
На дашборді сайту "Там, де вас чекають" можна вибрати локацію для тимчасового проживання, розповідає TRAVEL РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Укрзалізниці".
На сайті можна оцінити кількість вільних місць у громадах та зателефонувати за телефонами контакт-центрів з питань розміщення вимушених переселенців.
Після того, як людина залишить заявку по телефону, на вокзалі її зустрінуть представники місцевих органів влади і супроводять до місця розселення.
Фото: Переселенці на вокзалі Львова (gettyimages.com)
Стюарди "Укрзалізниці" оперативно шукатимуть тимчасове житло для українців, які прибувають в евакуаційних поїздах.
Попросити допомогу з пошуком житла в більш безпечних регіонах можна на вокзалах Києва, Харкова, Одеси, Запоріжжя та Лозової. Працівники "Укрзалізниці" зареєструють переселенців, які евакуюються.
А зустрічати людей, що тікають від війни, будуть на вокзалах Львова, Івано-Франківська, Ужгорода, Чернівців.
У деяких поїздах також можна буде звернутися за реєстрацією. Наприклад, пасажири можуть попросити про допомогу з поселенням провідників у таких поїздах:
1. №209/210 Харків - Івано - Франківськ;
2. №233/234 Покровськ - Чоп;
3. №219/220 Запоріжжя - Львів;
4. №238/237 Одеса - Ужгород;
5. №136/135 Одеса - Чернівці;
6. №13/14 Київ – Солотвино;
7. №43/44 Київ - Івано - Франківськ;
8. №45/46 Лозова – Ужгород.
Заявку на евакуацію з проживанням можна подати самостійно - через контактний центр "Укрзалізниці" за номером 0 800 503 111.
Проект створили спільно "Укрзалізниця", Мінцифри та Офіс президента.
Фото: Житло в Івано-Франківській області (unsplash.com/artem-galychyi)
Всього, за даними дашборда, в Україні є 1129055 місць для переселенців. З них вільні 18,4% - 207587 місць.
Отже, вибираючи регіон, варто вивчити його "зайнятість". Наприклад, найбільша кількість місць для переселенців організована в центральних областях, при цьому і заповнюваність їх найвища.
Наприклад, найбільше житла для людей з інших регіонів організовано в таких областях:
При цьому в західних областях відсоток вільних місць вищий, хоча загальна кількість місць, куди можна поселитися за допомогою місцевої влади, істотно нижча. Наприклад:
При цьому, найбільш "вільна" область - Миколаївська. Із 22013 місць на поточний момент не зайняті 96,3%. В Одеській області з 17204 місць для переселенців вільні 71%.
Карта дозволяє вибрати не тільки область, а й район – цифри відображають місця в конкретних громадах.
Нагадаємо, ми писали, як українські міста відновлюються після окупації.