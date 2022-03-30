"Здесь они не под санкциями". Какие страны до сих пор открыты для туристов из страны-оккупанта

Россиянам рассказывают, куда путешествовать рейсами с пересадками

Множество стран мира ввели жесткие санкции против России, которая вторглась в Украину и ведет жестокую войну против нашей страны.

Тем не менее, остается ряд государств, которые зависят от туризма и где россияне составляют значительную часть иностранных гостей. Власти некоторых стран уже открыто заявляют, что ждут граждан РФ на отдых в новом сезоне. Тем временем в Украине уже звучат призывы бойкотировать эти туристические направления.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, какие страны не отказываются принимать на своих курортах граждан страны-оккупанта, несмотря на развязанную Россией войну против Украины.

На Сейшелах уже фиксируют рост цен. Но все же ждут россиян

Сейшельские острова ждут туристов из РФ и не присоединятся к санкциям других стран из-за войны в Украине. Об этом на днях заявил президент страны Вавел Рамкалаван.

Он заявил, что Россия остается ведущим туристическим рынком для Сейшельских островов, сообщает Seychelles News Agency.

"То, что происходит в Украине, неправильно, и мы просим президента Путина и президента Зеленского сесть за стол переговоров, чтобы найти решение этой проблемы", - сказал Рамкалаван.

Страна все же ощутит влияние войны наравне с другими странами - цены на топливо достигли 110 долларов за баррель, а поскольку Украина является мировым лидером по производству пшеницы и подсолнечного масла, это повлияет на импорт продовольствия.

Какие еще страны примут российских туристов, несмотря на войну в Украине

В Азии из-за остановки рейсов российских авиакомпаний в первые недели после введения санкций ЕС "застряли" немало туристов из РФ – например, на Шри-Ланке и в Таиланде.

На днях основные крупные туроператоры России отчитались, что вывезли домой большинство своих туристов из-за границы, по данным издания tourdom.ru. При этом индивидуальные туристы не спешат возвращаться домой – они меняют билеты и путешествуют, продолжая "зимовку" в регионе – например, перелетают со Шри-Ланки на Гоа в Индии.

Фото: Пляж в Коломбо, Шри-Ланка (pixabay.com)

Российским туристам в местных СМИ рассказывают, куда они могут поехать в ближайшее время на отдых. Среди этих направлений – ОАЭ и Турция с транзитными пересадками в другие страны: Шри-Ланка, Индия, Египет, Непал, Малайзия, Индия, Азербайджан, Кабо-Верде, Катар, Перу, Маврикий, Коста-Рика, Бразилия, Армения, Бангладеш, Грузия.

Например, на Шри-Ланку готовятся отправлять новые группы россиян – в частности, рейсы с 8 апреля анонсировал "Аэрофлот". Но они могут и не состояться после новости об отмене полетов "SriLankan Airlines" – значит, в стране могут присоединиться к санкциям.

"Пока государство не запретит" - авиакомпания ОАЭ

С 1 марта в ОАЭ решили временно приостановить "безвиз" для украинцев. Об этом сообщили на странице нашего посольства в Facebook. Уже 3 марта власти страны возобновили действие Меморандума о взаимной отмене визовых требований и продлили срок пребывания до 1 года.

"Министерство иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ дополнительно сообщило, что, учитывая гуманитарные условия, в которых оказались граждане Украины, принято решение о предоставлении возможности гражданам Украины, въехавшим в Эмираты до 3 марта 2022 года, находиться на территории страны сроком до одного года при условии прохождение соответствующей процедуры продления пребывания в ОАЭ", - отметили в ведомстве.

29 марта президент авиакомпании Emirates Тим ​​Кларк заявил, что перевозчик будет продолжать летать в Россию до тех пор, пока ОАЭ официально не предпишет прекратить полеты, сообщает Reuters.

Фото: Самолет авиакомпании Emirates (pixabay.com)

Объединенные Арабские Эмираты отказались встать на сторону западных стран против России и не выполнили глобальные санкции, введенные против Москвы в связи с ее вторжением в Украину.

"Пока государство, наш владелец, требует, чтобы мы летали туда, мы будем продолжать", - заявил Кларк на саммите мирового правительства.

Он отметил, что в трюмах самолетов перевозят гуманитарные грузы.

"У нас есть неправительственные организации, которые въезжают и выезжают из России. У нас есть дипломатическое сообщество, въезжающее и выезжающее из России. Так что все, что мы делаем, - это помогаем, но пока не занимаем политическую позицию по этому поводу", - отметил он.

На вопрос о санкциях против отдельных лиц, Кларк ответил, что "здесь они могут не подпадать под санкции".

Санкции в действии: туроператоры отменяют туры на "пляжи баунти"

Один из крупных туроператоров на российском рынке "Пегас Туристик" опубликовал корректировку полетной программы на крыльях Nord Wind, Pegas Fly, Royal Flight из городов РФ "в связи с закрытием воздушного пространства стран и введением санкций со стороны ЕС".

В период с 28 марта до 31 мая отменена полетная программа по направлениям: Доминиканская Республика, Куба, Мексика, Венесуэла, Мальдивы.

Фото: Пляж в Доминикане (unsplash.com/nicolas-hoizey)

С 3 марта приостановлена отправка организованных групп туристов на базе пакетных туров по всем зарубежным направлениям:

Сербия, Турция (Анталия) - программа полетов отменена по 17 апреля;

Турция (Стамбул) - программа полетов отменена по 28 апреля;

Азербайджан, Армения - программа полетов отменена по 30 апреля;

Вьетнам, Греция, Египет, Иордания, Кипр, ОАЭ, Тунис - программа полетов отменена по 31 мая.

Напомним, мы писали, что в курортной Анталии приняли первых беженцев из детских домов Украины.