Завищені очікування. Як біженці шукають роботу в Європі та скільки можна заробити

Багато українських біженців, рятуючись від війни в країнах Європи, намагаються знайти роботу. Однак пошуки можуть тривати довго, а багато хто так і не знаходить такої роботи, яка приносила б достатньо коштів.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, скільки можна заробити в деяких країнах ЄС і чи важко там шукати роботу нашим громадянам.

Знання мови. Які мінімальні зарплати у країнах ЄС

Зарплати в ЄС суттєво відрізняються залежно від країни, оподаткування, вашої спеціальності та багатьох інших факторів. Мінімальну зарплату встановлює кожна країна ЄС окремо. За даними Євростату на 2023 рік, мінімальна зарплата у деяких країнах ЄС становить:

Болгарія – 399 євро;

Угорщина – 579 євро;

Румунія – 606 євро;

Латвія – 620 євро;

Словаччина – 700 євро;

Чехія 717 євро;

Польща – 746 євро;

Іспанія – 1167 євро;

Словенія – 1304 євро;

Франція – 1709 євро;

Ірландія – 1910 євро;

Нідерланди – 1934 євро;

Бельгія – 1955 євро;

Німеччина – 1981 євро;

Варто знати, що мінімальна заробітна плата може бути вищою у деяких галузях або навіть для певних вікових груп. А в деяких країнах існує окрема мінімальна заробітна плата навіть для молодих працівників.

Але це зовсім не означає, що в Європі українці отримуватимуть лише мінімальну зарплатню. Це залежить від спеціальності, кількості змін на роботі, знань мови та багатьох інших факторів.

Інстаграм німецькою та бюджет на рекламу. Як працювати на себе в Німеччині

Якщо ви тимчасово поїхали до Європи, хочете знайти роботу та отримувати більше, варто обов'язково вивчити мову тієї країни, куди ви приїхали. Хоча б на базовому рівні радить українка Світлана. Вона переїхала до Німеччини у травні минулого року. Вирішила продовжити займатися фотографією.

“Я в Україні знімала дитячі та сімейні фотосесії. До вторгнення Росії потроху вчила німецьку – для себе. А вже в Німеччині почала вести інстаграм-сторінку німецькою, проплатила мінімально рекламу – близько 20 доларів. Стали потроху надходити замовлення. Думала їх багато не буде, бо містечко, де я живу, невелике. Але замовлення надходять. Також допомагає місцева група у Вотсапі, там мої оголошення розмістили безкоштовно, написали, що українка шукає роботу”, – розповідає дівчина.

Спочатку замовлень було небагато, і вона робила кілька фотосесій безкоштовно, щоб оновити портфоліо. Потім почала брати 200 євро за міні-фотосесії – клієнти в результаті отримували 15 опрацьованих фото. Зараз така робота приносить Світлані поки що близько тисячі євро на місяць.

Фото: Світлана переїхала до невеликого міста Пфаффенгофен-ан-дер-Ільм у Баварії (надано РБК-Україна)

“Якщо ви не хочете працювати прибиральницею чи десь на складі, згадайте свої навички, які вам допомагали в Україні. Складіть список навичок, які ви маєте. І окремо – яка робота вам точно не підійшла б. Цілком можливо, що вони стануть у нагоді людям і в іншій країні. Я сама так робила, коли приїхала і хотіла працювати – у мене ці таблиці досі десь зберігаються, переглядаю, що я вмію та чого хотіла б ще навчитися. Допомагає систематизувати думки”, – ділиться порадами українка.

Вона попереджає, що не варто мати від роботи в Європі завищені очікування.

“Не треба думати, що ви приїдете і хтось за вас займатиметься пошуком роботи. Ви маєте це робити самі. Знаю багато випадків, коли в Україні заробляють більше, ніж у Німеччині. Так, для цього беруться за кілька робіт одразу, але там ви вдома, а тут – у чужій країні. Я думаю повернутися через кілька місяців додому, а сторінку по фото продовжуватиму вести - треба буде подумати, в якому вигляді”, – каже Світлана.

Тривалі пошуки. Де працюють українці у Швейцарії

У кожній країні ЄС зарплати можуть дуже відрізнятися. За даними Євростату за минулий рік, найвищі середньомісячні зарплати в ЄС були зареєстровані у Данії (4998 євро), Люксембурзі (4945 євро) та Ірландії (4723 євро). За ними йдуть Нідерланди (4536 євро), Швеція (4468 євро) і Німеччина (4245 євро). Нижчі зарплати – у Болгарії (701 євро), Румунії (1042 євро) та Латвії (1084 євро).

Вартість життя у різних країнах може відрізнятися іноді навіть кардинально. Наприклад, у Норвегії чи Швеції вища зарплата не означає, що ви можете собі дозволити більше: ціни в магазинах та вартість послуг можуть бути дуже дорогими.

Фото: Українців у Швейцарії часто просять доглядати сад і город (надане РБК-Україна)

Швейцарія, яка не є членом ЄС, але має тісні зв'язки з Європою, відома високою вартістю життя і тим, що тут є одні з найвищих зарплат: близько 7020 швейцарських франків (приблизно 6100 євро).

Однак для біженців ситуація може бути іншою, адже багато хто з них влаштовується на некваліфіковану роботу, а часто роботу знайти не вдається взагалі. Наприклад, у розмові з РБК-Україна одна з біженок сказала, що знайшла роботу прибиральницею в готелі в одному з кантонів Швейцарії та заробляє за місяць 1500 євро.

“Не знаю українців, які тут заробляли б 6 тисяч. Напевно, це стосується тих, хто тут десятиліттями. А нам наших прибутків не вистачає. Донька працює віддалено в Україні у соцмережах, береться за різні проекти одночасно. Вистачає тільки на базові потреби: сходити в магазин, купити найнеобхідніші продукти. Це при тому, що житло нам дали безкоштовно, умови дуже хороші: віддали цілий другий поверх окремою кімнатою. Сім'я, яка нас дала притулок, живе на першому поверсі”, – розповідає вона.

Фото: Один із типових приватних будинків у сільській місцевості Швейцарії (надане РБК-Україна)

Фото: Будинки з кількома квартирами (надане РБК-Україна)

Роботу у Швейцарії часто шукають місяцями. Одна з причин – біженців розселяють у невеликі села, де замало пропозицій вакансій. Найчастіше знаходять роботу у готелях, ресторанах. Одна з її знайомих допомагає місцевій мешканці вдома – обрізає дерева та кущі у саду, прибирає у будинку. Але це лише підробіток: жінка ходить до неї кілька разів на тиждень на кілька годин і отримує близько 600 швейцарських франків на місяць.

“Щоб знайти роботу менеджером, гідом чи кимось іншим, де більше платять, треба жити чи у великих містах, чи біля них. З віддалених сіл їздити дорого, ціни дуже високі”, — додає біженка.

Українка додає, що для пошуку високооплачуваної роботи обов'язково потрібно вивчати місцеву мову. Вона працює неповний день та шукає інші підробітки. Каже, що краще запитувати знайомих – так знайти шансів більше, ніж на сайтах, особливо якщо ви не дуже добре поки що знаєте мову.

“Ми з донькою у вихідні ходимо на курси німецької. Також можна було вибрати італійську, французьку. Щоб легше виходило, важливо максимально оточити себе іноземною мовою: читати та перекладати вивіски, дивитися місцеві програми, спілкуватися з місцевими”, – радить співрозмовниця.

Де українцям шукати роботу в ЄС: сайти вакансій

Ось кілька сайтів, на яких українці можуть шукати пропозиції щодо вакансій у ЄС, особливо якщо хочуть знайти роботу за фахом.

LinkedIn – професійний сайт, де шукачі можуть спілкуватися з потенційними роботодавцями та шукати роботу у своїй галузі. Це система пошуку вакансій, в якій перераховані пропозиції з різних джерел, включаючи сайти компаній та дошки оголошень про вакансії.

Glassdoor – сайт пошуку роботи, де також є огляди компаній, інформація про зарплату та зразки питань, які можуть ставити на співбесіді.

Eurojobs – спеціалізується на розміщенні вакансій по всій Європі та дозволяє користувачам здійснювати пошук по країні, типу роботи та мові.

EURES – європейський портал мобільності робочих місць від Європейської комісії. Надає інформацію про вакансії, умови життя та роботи, а також процедури подання заяв про прийом на роботу в ЄС.

Jobbatical – платформа, яка пов'язує кваліфікованих спеціалістів із вакансіями у всьому світі, у тому числі в ЄС.

Expatica Jobs – сайт, який надає інформацію та ресурси для емігрантів, які мешкають у різних країнах світу, включаючи ЄС. Також на сайті є дошка вакансій зі списками вакансій для експатів.

Нагадаємо, евакуацію до Німеччини продовжили ще місяць.

Також українка поділилася з РБК-Україна своєю думкою про те, чому не захотіла жити у Парижі.