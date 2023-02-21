Завищені очікування. Як біженці шукають роботу в Європі та скільки можна заробити

На які зарплати можна розраховувати у країнах ЄС та де шукати вакансії українцям – у матеріалі.
Багато українських біженців, рятуючись від війни в країнах Європи, намагаються знайти роботу. Однак пошуки можуть тривати довго, а багато хто так і не знаходить такої роботи, яка приносила б достатньо коштів.
TRAVEL РБК-Україна розповідає, скільки можна заробити в деяких країнах ЄС і чи важко там шукати роботу нашим громадянам.
Зарплати в ЄС суттєво відрізняються залежно від країни, оподаткування, вашої спеціальності та багатьох інших факторів. Мінімальну зарплату встановлює кожна країна ЄС окремо. За даними Євростату на 2023 рік, мінімальна зарплата у деяких країнах ЄС становить:
Варто знати, що мінімальна заробітна плата може бути вищою у деяких галузях або навіть для певних вікових груп. А в деяких країнах існує окрема мінімальна заробітна плата навіть для молодих працівників.
Але це зовсім не означає, що в Європі українці отримуватимуть лише мінімальну зарплатню. Це залежить від спеціальності, кількості змін на роботі, знань мови та багатьох інших факторів.
Якщо ви тимчасово поїхали до Європи, хочете знайти роботу та отримувати більше, варто обов'язково вивчити мову тієї країни, куди ви приїхали. Хоча б на базовому рівні радить українка Світлана. Вона переїхала до Німеччини у травні минулого року. Вирішила продовжити займатися фотографією.
“Я в Україні знімала дитячі та сімейні фотосесії. До вторгнення Росії потроху вчила німецьку – для себе. А вже в Німеччині почала вести інстаграм-сторінку німецькою, проплатила мінімально рекламу – близько 20 доларів. Стали потроху надходити замовлення. Думала їх багато не буде, бо містечко, де я живу, невелике. Але замовлення надходять. Також допомагає місцева група у Вотсапі, там мої оголошення розмістили безкоштовно, написали, що українка шукає роботу”, – розповідає дівчина.
Спочатку замовлень було небагато, і вона робила кілька фотосесій безкоштовно, щоб оновити портфоліо. Потім почала брати 200 євро за міні-фотосесії – клієнти в результаті отримували 15 опрацьованих фото. Зараз така робота приносить Світлані поки що близько тисячі євро на місяць.
“Якщо ви не хочете працювати прибиральницею чи десь на складі, згадайте свої навички, які вам допомагали в Україні. Складіть список навичок, які ви маєте. І окремо – яка робота вам точно не підійшла б. Цілком можливо, що вони стануть у нагоді людям і в іншій країні. Я сама так робила, коли приїхала і хотіла працювати – у мене ці таблиці досі десь зберігаються, переглядаю, що я вмію та чого хотіла б ще навчитися. Допомагає систематизувати думки”, – ділиться порадами українка.
Вона попереджає, що не варто мати від роботи в Європі завищені очікування.
“Не треба думати, що ви приїдете і хтось за вас займатиметься пошуком роботи. Ви маєте це робити самі. Знаю багато випадків, коли в Україні заробляють більше, ніж у Німеччині. Так, для цього беруться за кілька робіт одразу, але там ви вдома, а тут – у чужій країні. Я думаю повернутися через кілька місяців додому, а сторінку по фото продовжуватиму вести - треба буде подумати, в якому вигляді”, – каже Світлана.
У кожній країні ЄС зарплати можуть дуже відрізнятися. За даними Євростату за минулий рік, найвищі середньомісячні зарплати в ЄС були зареєстровані у Данії (4998 євро), Люксембурзі (4945 євро) та Ірландії (4723 євро). За ними йдуть Нідерланди (4536 євро), Швеція (4468 євро) і Німеччина (4245 євро). Нижчі зарплати – у Болгарії (701 євро), Румунії (1042 євро) та Латвії (1084 євро).
Вартість життя у різних країнах може відрізнятися іноді навіть кардинально. Наприклад, у Норвегії чи Швеції вища зарплата не означає, що ви можете собі дозволити більше: ціни в магазинах та вартість послуг можуть бути дуже дорогими.
Швейцарія, яка не є членом ЄС, але має тісні зв'язки з Європою, відома високою вартістю життя і тим, що тут є одні з найвищих зарплат: близько 7020 швейцарських франків (приблизно 6100 євро).
Однак для біженців ситуація може бути іншою, адже багато хто з них влаштовується на некваліфіковану роботу, а часто роботу знайти не вдається взагалі. Наприклад, у розмові з РБК-Україна одна з біженок сказала, що знайшла роботу прибиральницею в готелі в одному з кантонів Швейцарії та заробляє за місяць 1500 євро.
“Не знаю українців, які тут заробляли б 6 тисяч. Напевно, це стосується тих, хто тут десятиліттями. А нам наших прибутків не вистачає. Донька працює віддалено в Україні у соцмережах, береться за різні проекти одночасно. Вистачає тільки на базові потреби: сходити в магазин, купити найнеобхідніші продукти. Це при тому, що житло нам дали безкоштовно, умови дуже хороші: віддали цілий другий поверх окремою кімнатою. Сім'я, яка нас дала притулок, живе на першому поверсі”, – розповідає вона.
Роботу у Швейцарії часто шукають місяцями. Одна з причин – біженців розселяють у невеликі села, де замало пропозицій вакансій. Найчастіше знаходять роботу у готелях, ресторанах. Одна з її знайомих допомагає місцевій мешканці вдома – обрізає дерева та кущі у саду, прибирає у будинку. Але це лише підробіток: жінка ходить до неї кілька разів на тиждень на кілька годин і отримує близько 600 швейцарських франків на місяць.
“Щоб знайти роботу менеджером, гідом чи кимось іншим, де більше платять, треба жити чи у великих містах, чи біля них. З віддалених сіл їздити дорого, ціни дуже високі”, — додає біженка.
Українка додає, що для пошуку високооплачуваної роботи обов'язково потрібно вивчати місцеву мову. Вона працює неповний день та шукає інші підробітки. Каже, що краще запитувати знайомих – так знайти шансів більше, ніж на сайтах, особливо якщо ви не дуже добре поки що знаєте мову.
“Ми з донькою у вихідні ходимо на курси німецької. Також можна було вибрати італійську, французьку. Щоб легше виходило, важливо максимально оточити себе іноземною мовою: читати та перекладати вивіски, дивитися місцеві програми, спілкуватися з місцевими”, – радить співрозмовниця.
Ось кілька сайтів, на яких українці можуть шукати пропозиції щодо вакансій у ЄС, особливо якщо хочуть знайти роботу за фахом.
LinkedIn – професійний сайт, де шукачі можуть спілкуватися з потенційними роботодавцями та шукати роботу у своїй галузі. Це система пошуку вакансій, в якій перераховані пропозиції з різних джерел, включаючи сайти компаній та дошки оголошень про вакансії.
Glassdoor – сайт пошуку роботи, де також є огляди компаній, інформація про зарплату та зразки питань, які можуть ставити на співбесіді.
Eurojobs – спеціалізується на розміщенні вакансій по всій Європі та дозволяє користувачам здійснювати пошук по країні, типу роботи та мові.
EURES – європейський портал мобільності робочих місць від Європейської комісії. Надає інформацію про вакансії, умови життя та роботи, а також процедури подання заяв про прийом на роботу в ЄС.
Jobbatical – платформа, яка пов'язує кваліфікованих спеціалістів із вакансіями у всьому світі, у тому числі в ЄС.
Expatica Jobs – сайт, який надає інформацію та ресурси для емігрантів, які мешкають у різних країнах світу, включаючи ЄС. Також на сайті є дошка вакансій зі списками вакансій для експатів.
Нагадаємо, евакуацію до Німеччини продовжили ще місяць.
Також українка поділилася з РБК-Україна своєю думкою про те, чому не захотіла жити у Парижі.