Завышенные ожидания. Как беженцы ищут работу в Европе и сколько можно заработать

Многие украинские беженцы, спасаясь от войны в странах Европы, пытаются найти работу. Однако поиски могут длиться долго, а многие так и не находят такой работы, которая бы приносила достаточно средств.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, сколько можно заработать в некоторых странах ЕС и сложно ли там искать работу нашим гражданам.

Знание языка. Какие минимальные зарплаты в странах ЕС

Зарплаты в ЕС существенно отличаются в зависимости от страны, налогообложения, вашей специальности и множества других факторов. Минимальную зарплату устанавливает каждая страна ЕС отдельно. По данным Евростата на 2023 год, минимальная зарплата в некоторых странах ЕС составляет:

Болгария – 399 евро;

Венгрия – 579 евро;

Румыния – 606 евро;

Латвия – 620 евро;

Словакия – 700 евро;

Чехия – 717 евро;

Польша – 746 евро;

Испания – 1167 евро;

Словения – 1304 евро;

Франция – 1709 евро;

Ирландия – 1910 евро;

Нидерланды – 1934 евро;

Бельгия – 1955 евро;

Германия – 1981 евро;

Стоит знать, что минимальная заработная плата может быть выше в некоторых отраслях или даже для определенных возрастных групп. А в некоторых странах существует отдельная минимальная заработная плата даже для молодых работников.

Но это совсем не значит, что в Европе украинцы будут получать только минимальную зарплату. Это зависит от специальности, от количества смен на работе, знаний языка и многих других факторов.

Инстаграм на немецком и бюджет на рекламу. Как работать на себя в Германии

Если вы временно уехали в Европу, хотите найти работу и получать больше, стоит обязательно выучить язык той страны, куда вы приехали. Хотя бы на базовом уровне, советует украинка Светлана. Она переехала в Германию в мае прошлого года. Решила продолжить заниматься фотографией.

“Я в Украине снимала детские и семейные фотосессии. До вторжения России понемногу учила немецкий – для себя. А уже в Германии стала вести инстаграм-страницу на немецком, проплатила минимально рекламу - около 20 долларов. Стали понемногу приходить заказы. Думала их много не будет, так как городок, где я живу, небольшой. Но заказы приходят. Также помогает местная группа в Вотсапе, там мои объявления разместили бесплатно, написали что украинка ищет работу”, – рассказывает девушка.

Сначала заказов было немного, и она делала пару фотосессий бесплатно, чтобы обновить портфолио. Потом стала брать 200 евро за мини-фотосессии – клиенты в результате получали 15 обработанных фото. Сейчастакая работа приносит Светлане пока около тысячи евро в месяц.

Фото: Светлана переехала в небольшой город Пфаффенгофен-ан-дер-Ильм в Баварии (предоставлено РБК-Украина)

“Если вы не хотите работать уборщицей или где-то на складе, вспомните свои навыки, которые вам помогали в Украине. Составьте список навыков, которые у вас есть. И отдельно – какая работа вам точно бы не подошла. Вполне возможно, что они пригодятся людям и в другой стране. Я сама так делала, когда приехала и хотела работать – у меня эти таблицы до сих пор где-то хранятся, пересматриваю, что я умею и чему хотела бы еще обучиться. Помогает систематизировать мысли”, – делится советами украинка.

Она предупреждает, что не стоит иметь от работы в Европе завышенных ожиданий.

“Не нужно думать, что вы приедете и кто-то за вас будет заниматься поиском работы. Вы должны это делать сами. Знаю много случаев, когда в Украине зарабатывают больше, чем в Германии. Да, для этого берутся за несколько работ сразу, но там вы дома, а тут – в чужой стране. Я думаю вернуться через несколько месяцев домой, а страницу по фото буду продолжать вести - нужно будет подумать, в каком виде”, – говорит Светлана.

Длительные поиски. Где работают украинцы в Швейцарии

В каждой стране ЕС зарплаты могут сильно отличаться. По данным Евростата за прошлый год, самые высокие среднемесячные зарплаты в ЕС были зарегистрированы в Дании (4 998 евро), Люксембурге (4 945 евро) и Ирландии (4 723 евро). За ними следуют Нидерланды (4 536 евро), Швеция (4 468 евро) и Германия (4 245 евро). Более низкие зарплаты - в Болгарии (701 евро), Румынии (1042 евро) и Латвии (1084 евро).

Стоимость жизни в разных странах может отличаться иногда даже кардинально. Например, в Норвегии или Швеции более высокая зарплата не означает, что вы можете себе позволить больше: цены в магазинах и стоимость услуг могут быть очень дорогими.

Фото: Украинцев в Швейцарии часто просят ухаживать за садом и огородом (предоставлено РБК-Украина)

Швейцария, которая не является членом ЕС, но имеет тесные связи с Европой, известна высокой стоимостью жизни и тем, что здесь одни из самых высоких зарплат: около 7020 швейцарских франков (примерно 6100 евро).

Однако для беженцев ситуация может быть иной, ведь многие из них устраиваются на неквалифицированную работу, а часто работу найти не удается вообще. Например, в разговоре с РБК-Украина одна из беженок сказала, что нашла работу уборщицей в отеле в одном из кантонов Швейцарии и зарабатывает в месяц 1500 евро.

“Не знаю украинцев, которые бы тут зарабатывали 6 тысяч. Наверно это касается тех, кто тут десятилетиями. А нам наших доходов не хватает. Дочка работает удаленно в Украине в соцсетях, берется за разные проекты одновременно. Хватает только на самые базовые потребности: сходить в магазин, купить самые необходимые продукты. Это при том, что жилье нам дали бесплатно, условия очень хорошие: отдали целый второй этаж, по отдельной комнате. Семья, которая нас приютила, живет на первом этаже”, – рассказывает она.

Фото: Один из типичных частных домов в сельской местности Швейцарии (предоставлено РБК-Украина)

Фото: Дома с несколькими квартирами (предоставлено РБК-Украина)

Работу в Швейцарии часто ищут месяцами. Одна из причин - беженцев расселяют в небольшие села, где мало предложений вакансий. Чаще всего находят работу в отелях, ресторанах. Одна из ее знакомых помогает местной жительнице по дому - обрезает деревья и кусты в саду, убирает в доме. Но это только подработка: женщина ходит к ней пару раз в неделю на пару часов и получает около 600 швейцарских франков в месяц.

“Чтобы найти работу менеджером, гидом или кем-то другим, где больше платят, надо жить или в больших городах, или возле них. Из отдаленных сел ездить дорого, цены очень высокие”, – добавляет беженка.

Украинка добавляет, что для поиска более высокооплачиваемой работы обязательно нужно учить местный язык. Она работает неполный день и ищет другие подработки. Говорит, что лучше спрашивать знакомых - так найти шансов больше, чем на сайтах, особенно если вы не очень хорошо пока знаете язык.

“Мы с дочкой по выходным ходим на курсы немецкого. Также можно было выбрать итальянский, французский. Чтобы легче получалось, важно максимально окружить себя иностранным языком: читать и переводить вывески, смотреть местные программы, общаться с местными”, – советует собеседница.

Где украинцам искать работу в ЕС: сайты вакансий

Вот несколько сайтов, на которых украинцы могут искать предложения по вакансиям в ЕС, особенно если хотят найти работу по специальности.

LinkedIn – профессиональный сайт, где соискатели могут общаться с потенциальными работодателями и искать работу в своей области. Это система поиска вакансий, в которой перечислены предложения из различных источников, включая сайты компаний и доски объявлений о вакансиях.

Glassdoor – сайт поиска работы, где также есть обзоры компаний, информация о зарплате и примерные вопросы, которые могут задавать на собеседовании.

Eurojobs – специализируется на размещении вакансий по всей Европе и позволяет пользователям осуществлять поиск по стране, типу работы и языку.

EURES – европейский портал мобильности рабочих мест от Европейской комиссии. Предоставляет информацию о вакансиях, условиях жизни и работы, а также процедурах подачи заявлений о приеме на работу в ЕС.

Jobbatical – платформа, которая связывает квалифицированных специалистов с вакансиями по всему миру, в том числе в ЕС.

Expatica Jobs – сайт, который предоставляет информацию и ресурсы для эмигрантов, живущих в разных странах мира, включая ЕС. На сайте также есть доска вакансий со списками вакансий для экспатов.

Напомним, эвакуацию в Германию продлили еще на месяц.

Также украинка поделилась с РБК-Украина своим мнением о том, почему не захотела жить в Париже.