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Затримки та скасування рейсів. Пасажирів у Європі попереджають про проблеми в аеропортах

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Середа 12 липня 2023 14:34
Затримки та скасування рейсів. Пасажирів у Європі попереджають про проблеми в аеропортах Фото: Аеропорт Лондона (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Пасажири авіакомпаній у європейських країнах можуть зіткнутися із затримками та скасуванням рейсів. Про майбутні страйки профспілки попередили Євроконтроль.

Також можливі проблеми пов'язують із зростанням кількості рейсів і нестачею співробітників в аеропортах, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на schengenvisainfo.com.

Конкретних дат страйків не оголошено, оскільки це "тільки попереднє попередження". Йдеться про найближчі 6 місяців. Поки що Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) проводить перемовини з профспілками.

Страйки можуть стати "одним з найбільших головних болів" лондонського аеропорту Gatwick цього літа, заявив виконавчий директор Стюарт Вінгейт.

Євроконтроль прогнозує, що в найближчі 8 тижнів очікується 33 000 рейсів на день – це на 8% більше від минулорічних показників. Оскільки авіасполучення в розпал літнього сезону тільки зростає, зростає ймовірність збільшення кількості скасувань та затримок рейсів.

"Середня затримка на рейс у першому кварталі 2023 року збільшилася до 5-річного максимуму до 14,5 хвилини на рейс порівняно з першим кварталом 2022 року, коли середня затримка на рейс становила 9,5 хвилини", зазначили в Євроконтролі.

Зазначається, що основною причиною всіх збоїв, зареєстрованих у першому кварталі 2023 року, були страйки. Також значне збільшення затримок в аеропортах спостерігалося через нестачу робочої сили.

Нагадаємо, ми писали, чого чекати пасажирам у Європі у липні.

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