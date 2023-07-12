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Задержки и отмены рейсов. Пассажиров в Европе предупреждают о проблемах в аэропортах

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Среда 12 июля 2023 14:34
Задержки и отмены рейсов. Пассажиров в Европе предупреждают о проблемах в аэропортах Фото: Аэропорт Лондона (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Пассажиры авикомпаний в европейских странах могут столкнуться с задержками и отменами рейсов. О будущих забастовках профсоюзы предупредили Евроконтроль.

Также возможные проблемы связывают с возрастающим числом рейсов и нехваткой сотрудников в аэропортах, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на schengenvisainfo.com.

Конкретные даты забастовок не объявлены, поскольку это "только предварительное предупреждение". Речь идет о ближайших 6 месяцах. Пока Европейская организация по безопасности аэронавигации (Евроконтроль) проводит переговоры с профсоюзами.

Забастовки могут стать "одной из самых больших головных болей" лондонского аэропорта Gatwick этим летом, заявил исполнительный директор Стюарт Вингейт.

Евроконтроль прогнозирует, что в ближайшие 8 недель ожидается 33 000 рейсов в день – это на 8% больше прошлогодних показателей. Поскольку авиасообщение в разгар летнего сезона только растет, возрастает вероятность увеличения числа отмен и задержек рейсов.

"Средняя задержка на рейс в первом квартале 2023 года увеличилась до 5-летнего максимума – до 14,5 минут на рейс по сравнению с первым кварталом 2022 года, когда средняя задержка на рейс составляла 9,5 минут", отметили в Евроконтроле.

Отмечается, что основной причиной всех сбоев, зарегистрированных в первом квартале 2023 года, были забастовки. Также значительное увеличение задержек в аэропортах наблюдалось из-за нехватки рабочей силы.

Напомним, мы писали, чего ждать пассажирам в Европе в июле.

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