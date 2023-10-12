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Затримок авіарейсів в Європі побільшало на 400%: в чому причини

Фото: Аеропорт в Лондоні (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Кількість затримок рейсів в ЄС зросла на понад 400% порівняно з попередніми роками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Airlines for Europe (A4E) найбільшої асоціації авіакомпаній ЄС, на яку припадає 70% європейських авіаперевезень.

В середньому затримки рейсів в ЄС зросли більш ніж на 400%, оскільки пропускна здатність повітряного простору Європи не встигає за попитом, йдеться у заяві.

"Розрив між попитом на авіакомпанії та пропускною спроможністю повітряного простору Європи ризикує взагалі не скоротиться, оскільки в ЄС не змогли забезпечити належну пропускну здатність повітряного простору", –  попереджає асоціація.

Фото: Згідно зі звітом, середня затримка вильоту з різних причин склала 19,03 хвилини на рейс (unsplash.com)

Попередження надійшло після оприлюднення останнього щорічного звіту Органу з оцінки ефективності (PRB) Єдиного європейського неба. Звіт представляє результати моніторингу аеронавігаційних служб Єдиного європейського неба.

"Це не просто звіт; це заклик до дії. Нам потрібно покращити пропускну спроможність повітряного простору Європи, провести реформи в її діяльності для більш ефективної роботи авіакомпаній", – каже Уранія Георгуцаку, керуючий директор A4E

Основною причиною затримок була недостатня пропускна здатність диспетчерського управління повітряним рухом (АТС), погода та інші причини. Згубно вплинула і війна в Україні, йдеться у звіті. Середня затримка вильоту з різних причин склала 19,03 хвилини на рейс.

Окрім проблем із пропускною спроможністю аеропорту, постачальники аеронавігаційних послуг (ANSP) виявилися неготовими до відновлення трафіку, а інші постраждали від збоїв у роботі мережі. Згубно вплинув і вплив війни в Україні.

"Значний трафік та високий попит пасажирів продовжуватиме впливати на роботу авіакомпаній і створюватиме незручності мільйонам пасажирів. Цього можна було б легко уникнути, якби в Європі використовували всі доступні засоби для вдосконалення систем і ліквідації зростаючого розриву між попитом і пропускною здатністю в повітряному просторі Європи", – йдеться у заяві.

Відзначимо, обмеження через COVID-19 повертаються у сферу подорожей. В лондонському аеропорту Гатвік скорочують рейси через спалах захворюваності серед персоналу.

Тим часом аеропорт Бен-Гуріон у Тель-Авіві продовжує роботу, попри військову ситуацію в країні. Рейси виконують усі ізраїльські та деякі міжнародні авіакомпанії. Ми писали, які авіаперевізники продовжують пасажирські перевезення з Ізраїлю.

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