Задержек авиарейсов в Европе стало больше на 400%: в чем причина

Количество задержек рейсов в ЕС возросло более чем на 400% по сравнению с предыдущими годами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Airlines for Europe (A4E) крупнейшей ассоциации авиакомпаний ЕС, на которую приходится 70% европейских авиаперевозок.

В среднем задержки рейсов в ЕС выросли более чем на 400%, поскольку пропускная способность воздушного пространства Европы не успевает спросом, говорится в заявлении.

"Разрыв между спросом на авиакомпании и пропускной способностью воздушного пространства Европы рискует вообще не сократится, поскольку в ЕС не смогли обеспечить должную пропускную способность воздушного пространства", – предупреждает ассоциация.

Фото: Согласно отчету, средняя задержка вылета по разным причинам составила 19,03 минуты на рейс (unsplash.com)



Предупреждение последовало после обнародования последнего ежегодного отчета Органа по оценке эффективности (PRB) Единого европейского неба. Отчет представляет результаты мониторинга аэронавигационных служб Единого европейского неба.



"Это не просто отчет; это призыв к действию. Нам нужно улучшить пропускную способность воздушного пространства Европы, провести реформы в ее деятельности для более эффективной работы авиакомпаний", – говорит Урания Георгуцаку, управляющий директор A4E.



Основной причиной задержек были недостаточная пропускная способность диспетчерского управления воздушным движением (АТС), погода и другие причины. Негативно повлияла и война в Украине, говорится в отчете. Средняя задержка вылета по разным причинам составила 19,03 минуты на рейс.



Кроме проблем с пропускной способностью аэропорта, поставщики аэронавигационных услуг (ANSP) оказались не готовы к возобновлению трафика, а другие пострадали от сбоев в работе сети. Пагубно повлияло и влияние войны в Украине.

"Значительный трафик и высокий спрос пассажиров будут продолжать влиять на работу авиакомпаний и создавать неудобства миллионам пассажиров. Этого можно было бы легко избежать, если бы в Европе использовали все доступные средства для совершенствования систем и ликвидации растущего разрыва между спросом и пропускной способностью в воздушном пространстве Европы", – говорится в заявлении.

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