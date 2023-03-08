На засніжене Полісся прилетіли перші сірі журавлі: яскраві фото

На Чернігівщину прилетіли перші сірі журавлі. Перший ключ цих птахів 7 березня пролетів над поліським селом.

Про це TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на допис відомого гіда та засновника природничого центру "Міжрічинська пуща" Андрія Сагайдака.

Він написав, що на чернігівське Полісся вже прилетіли перші сірі журавлі. Попри трагічні події останніх днів, у природі все йде за звичним графіком.

"У лісі ще лежить сніг, болота скуті кригою. Але перший журавлиний ключ сьогодні вже пролетів над нашим селом. Сфотографувати їх не вийшло. Але як же приємно просто побачити журавлині силуети і почути веселе голосне курликання", – зазначає Андрій Сагайдак.

Фото: Весна на Поліссі 2023 року (facebook.com/Андрій Сагайдак)

Він описує ознаки весни на Чернігівщині: вже зацвіла на узліссі ліщина. Але нічні морози ще цілком відчутні.

"Та руді лісові мурахи вже повилазили на проталу верхівку мурашника. Вони утворюють щільну темну масу щоб ефективніше ловити сонячне тепло. Весну не спинити", – додає знавець.

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