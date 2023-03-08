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На заснеженное Полесье прилетели первые серые журавли: яркие фото

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Среда 08 марта 2023 18:03
На заснеженное Полесье прилетели первые серые журавли: яркие фото Фото: Черниговское Полесье (facebook.com/Андрей Сагайдак)
Автор: Ольга Маджумдар

На Черниговщину прилетели первые серые журавли. Первый ключ этих птиц 7 марта пролетел над полесским селом.

Об этом TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на сообщение известного гида и основателя природоведческого центра "Межреченская пуща" Андрея Сагайдака.

Он написал, что на черниговское Полесье уже прилетели первые серые журавли. Несмотря на трагические события последних дней, в природе все идет по обычному графику.

"В лесу еще лежит снег, болота скованы льдом. Но первый журавлиный ключ сегодня уже пролетел над нашим селом. Сфотографировать их не получилось. Но как же приятно просто увидеть журавлиные силуэты и услышать веселое громкое курлыканье", – отмечает Андрей Сагайдак.

Фото: Весна на Полесье 2023 года (facebook.com/Андрей Сагайдак)

Он описывает признаки весны в Чернигивщине: уже зацвел на опушке орешник. Но ночные морозы еще вполне ощутимы.

"Но рыжие лесные муравьи уже вылезли на проталую верхушку муравейника. Они образуют плотную темную массу, чтобы эффективнее ловить солнечное тепло. Весну не остановить", – добавляет знаток.

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