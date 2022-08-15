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Зарплаты и медицина. Названы лучшие города мира для жизни в 2022 году

Фото: Вена – столица Австрии (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В ежегодный рейтинг попали Канада и Япония

Миллионов украинцев в 2022 году коснулась смена места жительства. Многие из наших сограждан задумываются о выборе не только страны, но и города, где хотелось бы провести годы.

Ежегодный рейтинг лучших городов мира для жизни Global Liveability Index 2022 изучило TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на издание Metro.

Чтобы его составить, аналитики Economist Intelligence Unit оценили 172 города в пяти категориях, включая стабильность, здравоохранение, культуру и развлечения, образование и инфраструктуру.

1. Вена, Австрия

  • Общий рейтинг: 99,1;
  • Стабильность: 100;
  • Здравоохранение: 100;
  • Культура и окружающая среда: 96,3;
  • Образование: 100;
  • Инфраструктура: 100.

Столица Австрии в прошлом году вообще не попала в список – но из-за закрытия из-за пандемии. Сейчас ее оценили по достоинству за искусство, культуру, здравоохранение, образование и стоимость жизни ниже, чем в других европейских странах.

Фото: Вена традиционно лидирует в рейтинге (unsplash.com/anna-hunko)

Вена занимала первое место в предыдущие годы, в том числе в 2018 и 2019 годах.

  1. Копенгаген, Дания

  • Общий рейтинг: 98;
  • Стабильность: 100;
  • Здравоохранение: 95,8;
  • Культура и окружающая среда: 95,4;
  • Образование: 100;
  • Инфраструктура: 100;

Как и другие скандинавские города, Копенгаген не самый дешевый, но здесь есть чем заняться бесплатно.

Фото: В Копенгагене вегда есть чем заняться (unsplash.com/jesse-de-backer)

Как для туристов, так и для местных жителей есть бесплатные общественные парки и галереи, а высококлассная инфраструктура города делает его лучшим городом для езды на велосипеде.

  1. Цюрих, Швейцария

  • Общий рейтинг: 96,3;
  • Стабильность: 95;
  • Здравоохранение: 100;
  • Культура и окружающая среда: 96,3;
  • Образование: 91,7;
  • Инфраструктура: 96,4.

Швейцарцы знают, что делают, когда речь идет о здравоохранении, образовании, инфраструктуре.

Фото: Цюрих занял 3 место в списке лучших городов (unsplash.com/henrique-ferreira)

Цюрих - крупнейший город, экономический и творческий центр, в котором множество галерей и ценных локаций.

  1. Калгари, Канада

  • Общий рейтинг: 96,3;
  • Стабильность: 95;
  • Здравоохранение: 100;
  • Культура и окружающая среда: 90;
  • Образование: 100;
  • Инфраструктура: 100.

Фото: Калгари - город с небоскребами и зелеными зонами (unsplash.com/kyler-nixon)

Канада появляется в рейтинге несколько раз благодаря высоким оценкам в области здравоохранения и инфраструктуры. Город Калгари явно впереди всех – качество городской жизни сочетается с живописными пейзажами.

  1. Ванкувер, Канада

  • Общий рейтинг: 96,1;
  • Стабильность: 90;
  • Здравоохранение: 100;
  • Культура и окружающая среда: 100;
  • Образование: 100;
  • Инфраструктура: 92,9.

Ванкувер является популярным местом среди самых густонаселенных и этнически разнообразных городов Канады.

Фото: Ванкувер - популярное место съемок (unsplash.com/lee-robinson)

Это популярное место съемок, окруженное горами, а также - процветающее искусство, театральные и музыкальные сцены.

6. Женева, Швейцария

  • Общий рейтинг: 95,9;
  • Стабильность: 95;
  • Здравоохранение: 100;
  • Культура и окружающая среда: 94,9;
  • Образование: 91,7;
  • Инфраструктура: 96,4.

Швейцария предлагает одно из самых дорогих мест в мире - Женеву. Для тех, кто живет там и получает приличную зарплату и пользуется первоклассным здравоохранением, это не так уж и плохо.

Фото: Женева - одно из самых дорогих мест в мире (unsplash.com/anokhi-de-silva)

  1. Франкфурт, Германия

  • Общий рейтинг: 95,7;
  • Стабильность: 90;
  • Здравоохранение: 100;
  • Культура и окружающая среда: 96,3;
  • Образование: 91,7;
  • Инфраструктура: 100.

Присматриваясь к жизни в Германии, вы можете подумать о Берлине, но не забывайте о Франкфурте, родине знаменитой франкфуртской колбасы.

Фото: Франкфурт быстро становится популярным среди эмигрантов (unsplash.com/sinan-erg)

Франкфурт поднимается в мире, поднявшись на 32 позиции по сравнению с предыдущим годом. Он быстро становится популярным местом для эмигрантов, ищущих новую работу.

8. Торонто, Канада

  • Общий рейтинг: 95,4;
  • Стабильность: 95;
  • Здравоохранение: 100;
  • Культура и окружающая среда: 95,4;
  • Образование: 100;
  • Инфраструктура: 89,3.

Третий раз в списке говорится в пользу переезда в Канаду. Торонто расположен на северо-западном берегу озера Онтарио. Это динамичный мегаполис с центром из высоких небоскребов, которые затмеваются культовой башней Си-Эн Тауэр.

Фото: Парк в Торонто (unsplash.com/sandro-schuh)

В Торонто также есть много зеленых зон, идеально подходящих для "побега" от всех этих высотных зданий.

  1. Амстердам, Нидерланды

  • Общий рейтинг: 95,3;
  • Стабильность: 90;
  • Здравоохранение: 100;
  • Культура и окружающая среда: 97,2;
  • Образование: 91,7;
  • Инфраструктура: 96,4.

Большинство знают Амстердам его по поездке на выходные, но это также прекрасное место для жизни. Помимо тонны истории, город также предлагает своим жителям медицинское обслуживание мирового класса.

Фото: Амстердам - комфортный город для жизни (unsplash.com/massimo-virgilio)

  1. Осака, Япония, и Мельбурн, Австралия

Осака:

  • Общий рейтинг: 95,1;
  • Стабильность: 100;
  • Здравоохранение: 100;
  • Культура и окружающая среда: 83,1;
  • Образование: 100;
  • Инфраструктура: 96,4.

Фото: Сад в Осаке (unsplash.com/nguyen-khiem)

Мельбурн:

  • Общий рейтинг (из 100): 95,1;
  • Стабильность: 95;
  • Здравоохранение: 83,3;
  • Культура и окружающая среда: 98,6;
  • Образование: 100;
  • Инфраструктура: 100.

И Осака, и Мельбурн имеют одинаковое количество баллов – это также единственные неевропейские/канадские города, которые получили равную оценку.

Фото: Мельбурн предлагает отличную инфраструктуру для жителей (unsplash.com/paul-macallan)

Эти шумные мегаполисы предлагают замечательные деликатесы для гурманов, культурные достопримечательности, а для жителей – отличные образование, здравоохранение и инфраструктуру.

Напомним, мы писали, что беженцы раскрыли детали о медицине в Великобритании.

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