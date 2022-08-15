Зарплаты и медицина. Названы лучшие города мира для жизни в 2022 году

В ежегодный рейтинг попали Канада и Япония
Миллионов украинцев в 2022 году коснулась смена места жительства. Многие из наших сограждан задумываются о выборе не только страны, но и города, где хотелось бы провести годы.
Ежегодный рейтинг лучших городов мира для жизни Global Liveability Index 2022 изучило TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на издание Metro.
Чтобы его составить, аналитики Economist Intelligence Unit оценили 172 города в пяти категориях, включая стабильность, здравоохранение, культуру и развлечения, образование и инфраструктуру.
Столица Австрии в прошлом году вообще не попала в список – но из-за закрытия из-за пандемии. Сейчас ее оценили по достоинству за искусство, культуру, здравоохранение, образование и стоимость жизни ниже, чем в других европейских странах.
Фото: Вена традиционно лидирует в рейтинге (unsplash.com/anna-hunko)
Вена занимала первое место в предыдущие годы, в том числе в 2018 и 2019 годах.
Как и другие скандинавские города, Копенгаген не самый дешевый, но здесь есть чем заняться бесплатно.
Как для туристов, так и для местных жителей есть бесплатные общественные парки и галереи, а высококлассная инфраструктура города делает его лучшим городом для езды на велосипеде.
Швейцарцы знают, что делают, когда речь идет о здравоохранении, образовании, инфраструктуре.
Цюрих - крупнейший город, экономический и творческий центр, в котором множество галерей и ценных локаций.
Канада появляется в рейтинге несколько раз благодаря высоким оценкам в области здравоохранения и инфраструктуры. Город Калгари явно впереди всех – качество городской жизни сочетается с живописными пейзажами.
Ванкувер является популярным местом среди самых густонаселенных и этнически разнообразных городов Канады.
Это популярное место съемок, окруженное горами, а также - процветающее искусство, театральные и музыкальные сцены.
Швейцария предлагает одно из самых дорогих мест в мире - Женеву. Для тех, кто живет там и получает приличную зарплату и пользуется первоклассным здравоохранением, это не так уж и плохо.
Присматриваясь к жизни в Германии, вы можете подумать о Берлине, но не забывайте о Франкфурте, родине знаменитой франкфуртской колбасы.
Фото: Франкфурт быстро становится популярным среди эмигрантов (unsplash.com/sinan-erg)
Франкфурт поднимается в мире, поднявшись на 32 позиции по сравнению с предыдущим годом. Он быстро становится популярным местом для эмигрантов, ищущих новую работу.
Третий раз в списке говорится в пользу переезда в Канаду. Торонто расположен на северо-западном берегу озера Онтарио. Это динамичный мегаполис с центром из высоких небоскребов, которые затмеваются культовой башней Си-Эн Тауэр.
Фото: Парк в Торонто (unsplash.com/sandro-schuh)
В Торонто также есть много зеленых зон, идеально подходящих для "побега" от всех этих высотных зданий.
Большинство знают Амстердам его по поездке на выходные, но это также прекрасное место для жизни. Помимо тонны истории, город также предлагает своим жителям медицинское обслуживание мирового класса.
Фото: Амстердам - комфортный город для жизни (unsplash.com/massimo-virgilio)
Осака:
Фото: Сад в Осаке (unsplash.com/nguyen-khiem)
Мельбурн:
И Осака, и Мельбурн имеют одинаковое количество баллов – это также единственные неевропейские/канадские города, которые получили равную оценку.
Фото: Мельбурн предлагает отличную инфраструктуру для жителей (unsplash.com/paul-macallan)
Эти шумные мегаполисы предлагают замечательные деликатесы для гурманов, культурные достопримечательности, а для жителей – отличные образование, здравоохранение и инфраструктуру.
Напомним, мы писали, что беженцы раскрыли детали о медицине в Великобритании.