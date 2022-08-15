Зарплати і медицина. Названі кращі міста світу для життя в 2022 році

Мільйонів українців у 2022 році торкнулася зміна місця проживання. Багато хто з наших співгромадян замислюються про вибір не тільки країни, а й міста, де хотілося б провести роки.

Щорічний рейтинг кращих міст світу для життя Global Liveability Index 2022 вивчило TRAVEL РБК-Україна з посиланням на видання Metro.

Щоб його скласти, аналітики Economist Intelligence Unit оцінили 172 міста у п'яти категоріях, включаючи стабільність, охорону здоров'я, культуру і розваги, освіту та інфраструктуру.

1. Відень, Австрія

Загальний рейтинг: 99,1;

Стабільність: 100;

Охорона здоров'я: 100;

Культура та навколишнє середовище: 96,3;

Освіта: 100;

Інфраструктура: 100.

Столиця Австрії минулого року взагалі не потрапила до списку - але через закриття внаслідок пандемії. Зараз її гідно оцінили за мистецтво, культуру, охорону здоров'я, освіту та вартість життя нижчу, ніж в інших європейських країнах.

Фото: Відень традиційно лідирує в рейтингу (unsplash.com/anna-hunko)

Відень посідав перше місце в попередні роки, в тому числі в 2018 і 2019 роках.

Копенгаген, Данія

Загальний рейтинг: 98;

Стабільність: 100;

Охорона здоров'я: 95,8;

Культура та навколишнє середовище: 95,4;

Освіта: 100;

Інфраструктура: 100;

Як і інші скандинавські міста, Копенгаген не найдешевший, але тут є чим зайнятися безкоштовно.

Фото: У Копенгагені завжди є чим зайнятися (unsplash.com/jesse-de-backer)

Як для туристів, так і для місцевих жителів є безкоштовні громадські парки та галереї, а висококласна інфраструктура міста робить його найкращим містом для їзди на велосипеді.

Цюріх, Швейцарія

Загальний рейтинг: 96,3;

Стабільність: 95;

Охорона здоров'я: 100;

Культура та навколишнє середовище: 96,3;

Освіта: 91,7;

Інфраструктура: 96,4.

Швейцарці знають, що роблять, коли йдеться про охорону здоров'я, освіту, інфраструктуру.

Фото: Цюріх зайняв 3 місце в списку кращих міст (unsplash.com/henrique-ferreira)

Цюріх - найбільше місто, економічний і творчий центр, в якому безліч галерей і цінних локацій.

Калгарі, Канада

Загальний рейтинг: 96,3;

Стабільність: 95;

Охорона здоров'я: 100;

Культура та навколишнє середовище: 90;

Освіта: 100;

Інфраструктура: 100.

Фото: Калгарі - місто з хмарочосами і зеленими зонами (unsplash.com/kyler-nixon)

Канада з'являється в рейтингу кілька разів завдяки високим оцінками в галузі охорони здоров'я та інфраструктури. Місто Калгарі явно попереду всіх - якість міського життя поєднується з мальовничими пейзажами.

Ванкувер, Канада

Загальний рейтинг: 96,1;

Стабільність: 90;

Охорона здоров'я: 100;

Культура та навколишнє середовище: 100;

Освіта: 100;

Інфраструктура: 92,9.

Ванкувер є популярним місцем серед найбільш густонаселених і етнічно різноманітних міст Канади.

Фото: Ванкувер - популярне місце зйомок (unsplash.com/lee-robinson)

Це популярне місце зйомок, оточене горами, а також-процвітаюче мистецтво, театральні та музичні сцени.

6. Женева, Швейцарія

Загальний рейтинг: 95,9;

Стабільність: 95;

Охорона здоров'я: 100;

Культура та навколишнє середовище: 94,9;

Освіта: 91,7;

Інфраструктура: 96,4.

Швейцарія пропонує одне з найдорожчих місць у світі - Женеву. Для тих, хто живе там і отримує пристойну зарплату і користується першокласним охороною здоров'я, це не так вже й погано.

Фото: Женева - одне з найдорожчих місць у світі (unsplash.com/anokhi-de-silva)

Франкфурт, Німеччина

Загальний рейтинг: 95,7;

Стабільність: 90;

Охорона здоров'я: 100;

Культура та навколишнє середовище: 96,3;

Освіта: 91,7;

Інфраструктура: 100.

Придивляючись до життя в Німеччині, ви можете подумати про Берлін, але не забувайте про Франкфурт, батьківщину знаменитої франкфуртської ковбаси.

Фото: Франкфурт швидко стає популярним серед емігрантів (unsplash.com/sinan-erg)

Франкфурт піднімається в світі, піднявшись на 32 позиції в порівнянні з попереднім роком. Він швидко стає популярним місцем для емігрантів, які шукають нову роботу.

8. Торонто, Канада

Загальний рейтинг: 95,4;

Стабільність: 95;

Охорона здоров'я: 100;

Культура та навколишнє середовище: 95,4;

Освіта: 100;

Інфраструктура: 89,3.

Третій раз у списку йдеться на користь переїзду до Канади. Торонто розташований на північно-західному березі озера Онтаріо. Це динамічний мегаполіс з центром з високих хмарочосів, які затьмарюються культовою вежею Сі-Ен Тауер.

Фото: Парк у Торонто (unsplash.com/sandro-schuh)

У Торонто також є багато зелених зон, які ідеально підходять для "втечі" від усіх цих висотних будівель.

Амстердам, Нідерланди

Загальний рейтинг: 95,3;

Стабільність: 90;

Охорона здоров'я: 100;

Культура та навколишнє середовище: 97,2;

Освіта: 91,7;

Інфраструктура: 96,4.

Більшість знають Амстердам його за поїздкою на вихідні, але це також прекрасне місце для життя. Крім тонни історії, місто також пропонує своїм жителям медичне обслуговування світового класу.

Фото: Амстердам - комфортне місто для життя (unsplash.com/massimo-virgilio)

Осака, Японія, і Мельбурн, Австралія

Осака:

Загальний рейтинг: 95,1;

Стабільність: 100;

Охорона здоров'я: 100;

Культура та навколишнє середовище: 83,1;

Освіта: 100;

Інфраструктура: 96,4.

Фото: Сад в Осаці (unsplash.com/nguyen-khiem)

Мельбурн:

Загальний рейтинг( з 100): 95,1;

Стабільність: 95;

Охорона здоров'я: 83,3;

Культура та навколишнє середовище: 98,6;

Освіта: 100;

Інфраструктура: 100.

І Осака, і Мельбурн мають однакову кількість балів - це також єдині неєвропейські/канадські міста, які отримали однакову оцінку.

Фото: Мельбурн пропонує відмінну інфраструктуру для жителів (unsplash.com/paul-macallan)

Ці галасливі мегаполіси пропонують чудові делікатеси для гурманів, культурні пам'ятки, а для жителів – відмінні освіту, охорону здоров'я та інфраструктуру.

Нагадаємо, ми писали, що біженці розкрили деталі про медицину у Великобританії.