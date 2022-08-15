Зарплати і медицина. Названі кращі міста світу для життя в 2022 році

У щорічний рейтинг потрапили Канада і Японія
Мільйонів українців у 2022 році торкнулася зміна місця проживання. Багато хто з наших співгромадян замислюються про вибір не тільки країни, а й міста, де хотілося б провести роки.
Щорічний рейтинг кращих міст світу для життя Global Liveability Index 2022 вивчило TRAVEL РБК-Україна з посиланням на видання Metro.
Щоб його скласти, аналітики Economist Intelligence Unit оцінили 172 міста у п'яти категоріях, включаючи стабільність, охорону здоров'я, культуру і розваги, освіту та інфраструктуру.
Столиця Австрії минулого року взагалі не потрапила до списку - але через закриття внаслідок пандемії. Зараз її гідно оцінили за мистецтво, культуру, охорону здоров'я, освіту та вартість життя нижчу, ніж в інших європейських країнах.
Фото: Відень традиційно лідирує в рейтингу (unsplash.com/anna-hunko)
Відень посідав перше місце в попередні роки, в тому числі в 2018 і 2019 роках.
Як і інші скандинавські міста, Копенгаген не найдешевший, але тут є чим зайнятися безкоштовно.
Як для туристів, так і для місцевих жителів є безкоштовні громадські парки та галереї, а висококласна інфраструктура міста робить його найкращим містом для їзди на велосипеді.
Швейцарці знають, що роблять, коли йдеться про охорону здоров'я, освіту, інфраструктуру.
Цюріх - найбільше місто, економічний і творчий центр, в якому безліч галерей і цінних локацій.
Канада з'являється в рейтингу кілька разів завдяки високим оцінками в галузі охорони здоров'я та інфраструктури. Місто Калгарі явно попереду всіх - якість міського життя поєднується з мальовничими пейзажами.
Ванкувер є популярним місцем серед найбільш густонаселених і етнічно різноманітних міст Канади.
Це популярне місце зйомок, оточене горами, а також-процвітаюче мистецтво, театральні та музичні сцени.
Швейцарія пропонує одне з найдорожчих місць у світі - Женеву. Для тих, хто живе там і отримує пристойну зарплату і користується першокласним охороною здоров'я, це не так вже й погано.
Придивляючись до життя в Німеччині, ви можете подумати про Берлін, але не забувайте про Франкфурт, батьківщину знаменитої франкфуртської ковбаси.
Фото: Франкфурт швидко стає популярним серед емігрантів (unsplash.com/sinan-erg)
Франкфурт піднімається в світі, піднявшись на 32 позиції в порівнянні з попереднім роком. Він швидко стає популярним місцем для емігрантів, які шукають нову роботу.
Третій раз у списку йдеться на користь переїзду до Канади. Торонто розташований на північно-західному березі озера Онтаріо. Це динамічний мегаполіс з центром з високих хмарочосів, які затьмарюються культовою вежею Сі-Ен Тауер.
Фото: Парк у Торонто (unsplash.com/sandro-schuh)
У Торонто також є багато зелених зон, які ідеально підходять для "втечі" від усіх цих висотних будівель.
Більшість знають Амстердам його за поїздкою на вихідні, але це також прекрасне місце для життя. Крім тонни історії, місто також пропонує своїм жителям медичне обслуговування світового класу.
Фото: Амстердам - комфортне місто для життя (unsplash.com/massimo-virgilio)
Осака:
Фото: Сад в Осаці (unsplash.com/nguyen-khiem)
Мельбурн:
І Осака, і Мельбурн мають однакову кількість балів - це також єдині неєвропейські/канадські міста, які отримали однакову оцінку.
Фото: Мельбурн пропонує відмінну інфраструктуру для жителів (unsplash.com/paul-macallan)
Ці галасливі мегаполіси пропонують чудові делікатеси для гурманів, культурні пам'ятки, а для жителів – відмінні освіту, охорону здоров'я та інфраструктуру.
Нагадаємо, ми писали, що біженці розкрили деталі про медицину у Великобританії.