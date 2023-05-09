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Зарплати зросли. Скільки можна заробити на сезонній роботі у Польщі

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Вівторок 09 травня 2023 18:01
Зарплати зросли. Скільки можна заробити на сезонній роботі у Польщі Фото: Збір ягід у Польщі (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В цьому році за сезонну роботу у Польщі українцям платять на 10% більше, ніж торік. Це пов'язано з підняттям ставки мінімальної заробітної плати.

Скільки можна заробити на найпопулярнішій сезонній та постійній роботі у Польщі, TRAVEL РБК-Україна розповіли в аналітичному центрі Gremi Personal.

Скільки можна заробити на сезонній роботі

Зараз мінімальна польська зарплата дорівнює 30200 грн (3410 злотих), торік була – 27460 грн. Після вирахування податків працівники отримують щонайменше 23474 грн. У цьому році мінімальну зарплату в Польщі збільшать ще раз із липня.

У Польщі кількість вакансій досі перевищує попит на них. Найпопулярнішою залишається робота в готельно-ресторанній сфері та на збиранні врожаю.

В аналітичному центрі міжнародної агенції Gremi Personal склали перелік із 10 найбільш популярних вакансій та підрахували середні місячні зарплати на такій роботі за умови шестиденного робочого тижня.

Зарплати зросли. Скільки можна заробити на сезонній роботі у Польщі

Інфографіка: Середній заробіток у гривнях на сезонних роботах у Польщі (надана РБК-Україна)

"Сезонна робота має особливості. Наприклад, на збиранні врожаю зарплата залежить від кількості зібраного за робочий день. Інші сезонні роботи, які ми відібрали до списку, оплачуються погодинно – робітники самі можуть обирати, скільки хочуть працювати. Оплата урахуванням сплачених податків мінімум 17 злотих на годину, це 150 грн", – пояснює директорка департаменту рекрутації Gremi Personal Анна Джоболда.

Зарплати зросли. Скільки можна заробити на сезонній роботі у Польщі

Фото: Робота в пекарні у Польщі (gettyimages.com)

У яких сферах є найбільше вакансій на постійну роботу

У Польщі також чимало постійної роботи незалежно від сезону, на яку запрошують українців.

Найбільше вакансій – у сфері харчової промисловості та логістиці. За найпростішу роботу, на якій необов'язково володіти польською мовою та мати особливі навички, пропонують від 30000 грн.

На даний час у Польщі проживають близько 2 млн українців, з них 1,5 млн отримали статус тимчасового захисту. Офіційно працевлаштовані 739 тис. громадян України.

Нагадаємо, ми писали, якою буде мінімальна зарплата у Польщі в 2023 році.

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