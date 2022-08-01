Как записать ребенка в школу в Польше: инструкция для украинцев

Как и в Украине, обучение в государственных школах Польши бесплатное и обязательное
Скоро начнется новы учебный год, и для многих детей-беженцев он будет проходить в польских школах. Как записать ребенка в польскую школу, РБК-Украина рассказала соучредитель фонда "Незламна Україна" Виктория Гнап.
"Если родители только-только уехали в Польшу, то им следует как можно скорее ознакомиться с официальной информацией на правительственных ресурсах Польши. Для этого созданы специальные сайты, где вся информация подается очень доступно да еще и на украинском языке. Достаточно только загуглить", — отметила она.
По словам Виктории, правила и процедура поступления в школы Польши детально описаны на правительственном сайте страны:
Виктория Гнап напоминает, что в польских государственных школах обучение детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет — бесплатное и обязательное, как и в Украине.
Напомним, в Польше украинские беженцы наравне с поляками могут получить выплату для подготовки школьников к учебному году.