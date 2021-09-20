Замки, скальный комплекс и природа Карпат: самые красивые локации для идеальных путешествий осенью

Осень, без преувеличений, одно из самых красивых времен года. И в этот период точно не стоит сидеть дома на выходных. Ведь комфортная погода до сих пор позволяет открывать новые места, путешествовать и наслаждаться каждым днем.

Поэтому не помешает отбросить ностальгические настроения и направить энергию в конструктивное русло – например, на планирование новой поездки в интересное и увлекательное место.

Актер сериала "Паника Вова" канала НЛО TV Алексей Комаровский обожает новые атмосферные места, и поэтому специально для РБК-Украина поделился своим топом локаций в Украине, которые стоит посетить этой осенью.

"Многие огорчаются, что лето кончилось. Но, друзья, согласитесь: есть в этом и свои преимущества. Теперь в машине можно спокойно открыть окно, и тебя будет обдувать приятный ветерок, а не кондиционер. И поскольку осень в Украине очень комфортная, теплая и красивая, отличной идеей станет выбраться куда-то на уикенд. За полтора года карантина я открыл для себя внутренний туризм. Поэтому ловите мой топ замечательных украинских локаций для отдыха", — говорит актер.

Фото: Актер Алексей Комаровский регулярно исследует интересные и атмосферные места Украины (предоставлено автором)

"Замок Радомысль" неподалеку от Киева в сторону Житомира

Это частный музейный комплекс, находящийся всего в 100 километрах от Киева в направлении Житомира. Честно говоря, я здесь чувствовал себя, будто во Франции XVII века.

Когда-то на месте замка располагалась Радомышльская папирня, и сейчас для посетителей даже проводят мастер-классы по изготовлению бумаги по старинной средневековой технологии. Кстати, бумага эта считается полностью экологичной.

Фото: Замок Радомысль (wikipedia.org)

Также здесь находится единственный в мире Музей украинской домашней иконы и древностей.

Представьте только: он насчитывает более 5 тысяч единиц хранения. В замке можно увидеть огромную коллекцию предметов быта, видов транспорта, изобразительного искусства, которым 100-200 и даже 500 лет. Там множество действительно уникальных вещей. Я был в восторге.

Фото: Музейный комплекс находится в 100 километрах от Киева в направлении Житомира (предоставлено РБК-Украина Алексеем Комаровским)

Кстати, встретил там иностранцев, которые просто охали и ахали, – так им понравилось. А для любителей крутых фото для Instagram этот комплекс – просто рай.

Идеальная локация с замком, мостами, водопадом, озером, скульптурами, старинными дверями и стенами, качелями, колоколами. Поэтому заранее освобождайте память на смартфоне, когда туда поедете! А еще на территории комплекса есть аутентичные кофейни, где можно хлебнуть вкусного кофе и перекусить. Особенно мне запомнилась блины с медом, которые приготовили на моих глазах.

Адрес: Житомирская обл. город Радомишль, ул. Плетенецкая, 15.

Каменец - Подольская крепость

Кто еще не был в Каменце-Подольском? Я был уже трижды, но рад возвращаться туда снова и снова. Это настоящий европейский город с уютными кофейнями и ресторанчиками в центре, и на каждом шагу здесь можно найти какие-то исторические интересности.

А Каменец-Подольская крепость - это просто что-то невероятное! Очень советую приехать и увидеть ее собственными глазами. Кстати, историки по-разному датируют основание замка: кто-то пишет, что крепость была построена в XIV веке, а есть и версии, что это произошло в XI-XII веках.

Фото: Крепость в Каменце-Подольском (wikipedia.org)

Но так или иначе, она была историческим форпостом нескольких государств, потому что сам Каменец стоял на пересечении важных водных и сухопутных путей в Европу.

И замок строился, а позже и достраивался, как своеобразный "каменный щит" Подолья.

Фото: Историки по-разному датируют основание замка: кто-то пишет, что Старая крепость была построена в XIV, а есть и версии, что в ХІ-ХІІ веках (предоставлено РБК-Украина Алексеем Комаровским)

Словом, здесь интересно даже просто пройтись и прогуляться, чтобы почувствовать особую атмосферу отдаленных времен.

Но для тех, кто любит более информативный отдых, в замке проводят различные экскурсии, в том числе и театрализованные. Также здесь есть традиционные развлечения: можно поездить верхом, пострелять из арбалета, отчеканить монету и не только.

Фото: Улицы Каменца - Подольского (предоставлено РБК-Украина Алексеем Комаровским)

Кстати, сама крепость стоит на своеобразном острове, окруженный Смотрицким каньоном. Выглядит очень живописно.

Адрес: Хмельницкая обл., город Каменец-Подольский, ул. Замковая, 1.

Скальный комплекс Тустань, служивший таможней

Я уже сотню раз бывал в Карпатах, но каждый раз открываю для себя здесь новую локацию. И вот еще одно открытие – Тустань – средневековая наскальная крепость-град и таможня ІХ-ХVІ веков. Высота этой местности - от 500 до 900 метров!

Это историческая и при этом очень красивая локация. Сейчас Тустань – это остатки древнерусского оборонного комплекса, находившегося на скалах.

Тогдашние строители действительно постарались и очень искусно соединили камень с деревом. То есть на скалах буквально "нарастили" деревянные конструкции, вмонтировав их в специальные углубления. Слышал, что способ строительства Тустани в целом не имеет аналогов в мире.

Фото: Тустань – средневековая наскальная крепость-град и таможня ІХ-ХVІ веков (предоставлено РБК-Украина Алексеем Комаровским)

Ожидаемо, к нашему времени деревянная застройка не сохранилась, но на скалах до сих пор заметны выдолбленные пазы. И круто, что как раз по этим следам исследователи смогли воссоздать оригинальный вид крепости.

Кстати, сама история места очень интересна.

Тустань была и оборонительной крепостью, и центром волости, и даже таможней. Когда-то здесь проходил торговый путь, по которому возили соль в Западную Европу. Поэтому во время археологических раскопок здесь нашли кучу интересного. И если вам такое по нраву, можно посмотреть на находки в мультимедийном музее Тустани.

Фото: Сейчас Тустань – это остатки древнерусского оборонного комплекса, находившегося на скалах (предоставлено РБК-Украина Алексеем Комаровским)

Очень важно - дорога туда замечательная, новая и отремонтированная, поэтому даже моя низкая машина со спортивными дисками проехала без проблем.

Инфраструктура на этой локации удобна: паркинг, фуд-зона под открытым небом, очень чистые и современные туалеты, и фото у вас будут просто огонь! Я там был уже два раза: зимой и летом. Пейзажи - супер!

Адрес: Львовская область, Сколевский район, село Урич, ул. Тустанская.

Реабилитационный центр бурого медведя

Для меня один из лучших видов отдыха – это общение с животными. Поэтому, если уже говорим о Карпатах, быстренько "сдаю" еще одну локацию – реабилитационный центр бурого медведя.

Он находится в Национальном природном парке "Синевир" Закарпатской области. Здесь живут такие персонажи, что ваше сердце екнет.

Фото: Реабилитационный центр бурого медведя (предоставлено РБК-Украина Алексеем Комаровским)

Название локации говорит сама за себя – в этом месте реабилитируют бурых медведей, которые подверглись жестокому обращению, были конфискованы или пострадали от стихийного бедствия.

Здесь им максимально подходят климатические условия, за ними хорошо ухаживают, приспосабливают к жизни в естественной среде.

Фото: Алексей Комаровский в Карпатах (предоставлено автором)

Территория центра – 12 га, включая лес и водоемы. Кстати, неподалеку находится и довольно популярный среди туристов водопад Шипот. Поэтому можно включить в путешествие сразу несколько точек, конечно, не забывая и об озере Синевир.

Адрес: Закарпатская область, Синевирская поляна.

Конный клуб-ранчо неподалеку от столицы

Это место, которое я посещаю регулярно. Конный клуб находится всего в 35 километрах от Киева в направлении Одессы.

По трассе расположен супермаркет, в котором покупаю яблоки, морковь и сахар в кубиках – для лошадей это любимые деликатесы и, можно сказать, блюда высокой кухни. Здесь живет около 16 лошадей, и каждый из них со своим неповторимым характером и любит внимание людей. Кормить их – это такой кайф!

Фото: Конный клуб в 35 километрах от Киева (предоставлено РБК-Украина Алексеем Комаровским)

Кроме того, здесь можно покататься на лошадях, пройти уроки верховой езды, прогуляться в сосновом лесу, что находится рядом, поплавать в бассейне, и, конечно же, вкусно поесть.

Напомню, что осенью в Украине один долгий уикенд – четыре официальных выходных с 14 по 17 октября. Поэтому планируйте крутой отдых заранее.

Ведь наша Украина – прекрасна!

Кстати, искренне советую посмотреть фильм "Туристична Україна в просторі й часі", к созданию которого причастен и я. В нем – еще больше магических украинских локаций. Просматривайте, вдохновляйтесь, а главное – путешествуйте.

Видео: Фильм "Туристична Україна у просторі й часі"

Напомним, ранее мы подготовили для вас лучшие локации Бессарабии для осеннего путешествия.

Также в Украине набирает обороты новый вид туризма - подальше от цивилизации и ближе к природе.