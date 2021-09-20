Замки, скельний комплекс та природа Карпат: найкрасивіші локації для ідеальних мандрівок восени

Осінь, без перебільшень, одна з найкрасивіших пір року. І в цей період точно не варто сидіти вдома на вихідних. Адже комфортна погода досі дозволяє відкривати нові місця, подорожувати й насолоджуватися кожним днем.

Тому не завадить відкинути ностальгічні настрої й спрямувати енергію в конструктивне русло – наприклад, на планування нової поїздки в цікаве й захопливе місце.

Актор серіалу "Паніка Вова" каналу НЛО TV Олексій Комаровський обожнює нові атмосферні місця, і тому спеціально для РБК-Україна поділився власним топом локацій в Україні, які варто відвідати цієї осені.

"Багато хто засмучується, що літо скінчилося. Але, друзі, погодьтесь: є в цьому й свої переваги. Тепер в автівці можна спокійно відкрити вікно, і тебе буде обдувати приємний вітерець, а не кондиціонер. І оскільки осінь в Україні дуже комфортна, тепла та красива, чудовою ідеєю стане вибратись кудись на вікенд. За півтора роки карантину я відкрив для себе внутрішній туризм. Тож ловіть мій топ чудових українських локацій для відпочинку", - каже актор.

Фото: Актор Олексій Комаровський регулярно досліджує цікаві й атмосферні місця України (надане автором)

"Замок Радомисль" неподалік від Києва в бік Житомира

Це приватний музейний комплекс, що знаходиться всього за 100 кілометрів від Києва в напрямку Житомира. Чесно кажучи, я тут почувався, ніби у Франції XVII сторіччя.

Колись на місці замку розташовувалася Радомишльська папірня, і зараз для відвідувачів навіть проводять майстер-класи з виготовлення паперу за старовинною середньовічною технологією. До речі, папір цей вважається повністю екологічним.

Фото: Замок Радомисль (wikipedia.org)

Також тут знаходиться єдиний у світі Музей української домашньої ікони та старожитностей.

Уявіть лише: він налічує понад 5 тисяч одиниць зберігання. В замку можна побачити величезну колекцію предметів побуду, видів транспорту, образотворчого мистецтва, яким 100-200 і навіть 500 років. Там безліч дійсно унікальних речей. Я був у захваті.

Фото: Музейний комплекс розташований за 100 кілометрів від Києва в напрямку Житомира (надане РБК-Україна Олексієм Комаровським)

До речі, зустрів там іноземців, які просто охали й ахали, – так їм сподобалося. А для любителів крутих фото для Instagram цей комплекс – просто рай.

Ідеальна локація з замком, мостами, водоспадом, озером, скульптурами, старовинними дверима й стінами, гойдалками, дзвонами. Тому заздалегідь звільняйте пам’ять на смартфоні, коли туди поїдете! А ще на території комплексу є автентичні кав’ярні, де можна сьорбнути смачної кави й перекусити. Особливо мені запам’яталася млинці з медом, які приготували на моїх очах.

Адреса: Житомирська обл., місто Радомишль, вул. Плетенецька, 15.

Кам'янець-Подільська фортеця

Хто ще не був у Кам’янець-Подільському? Я був вже тричі, але радий повертатися туди знову й знову. Це справжнє європейське місто із затишними кав’ярнями та ресторанчиками в центрі, і на кожному кроці тут можна знайти якісь історичні цікавинки.

А Кам’янець-Подільська фортеця – це просто щось неймовірне! Дуже раджу приїхати та побачити її на власні очі. До речі, історики по-різному датують заснування замку: хтось пише, що Стару фортецю було збудовано в XIV столітті, а є й версії, що це відбулося в ХІ-ХІІ століттях.

Фото: Фортеця у Кам’янці-Подільському (wikipedia.org)

Та так чи інакше, вона була історичним форпостом кількох держав, бо сам Кам’янець стояв на перетині важливих водних і сухопутних шляхів до Європи.

І замок будувався, а пізніше й добудовувався, як своєрідний "кам’яний щит" Поділля.

Фото: Історики по-різному датують заснування замку: хтось пише, що Стару фортецю було збудовано в XIV столітті, а є й версії, що у ХІ-ХІІ століттях (надане РБК-Україна Олексієм Комаровським)

Словом, тут цікаво навіть просто пройтися та прогулятися, щоб відчути особливу атмосферу віддалених часів.

Але для тих, хто любить більш інформативний відпочинок, у замку проводять різні екскурсії, зокрема й театралізовані. Також тут є традиційні розваги: можна поїздити верхи, постріляти з арбалета, викарбувати монету й не тільки.

Фото: Вулиці Кам'янця-Подільського (надане РБК-Україна Олексієм Комаровським)

До речі, сама фортеця стоїть на своєрідному острові, що оточений Смотрицьким каньйоном. Виглядає дуже мальовничо.

Адреса: Хмельницька обл., місто Кам’янець-Подільський, вул. Замкова, 1.

Скельний комплекс Тустань, який слугував митницею

Я вже сотню разів бував у Карпатах, але щоразу відкриваю для себе тут нову локацію. І от ще одне відкриття – Тустань – середньовічна наскельна фортеця-град і митниця ІХ-ХVІ століть. Висота цієї місцевості – від 500 до 900 метрів!

Це історична й при цьому дуже красива локація. Зараз Тустань – це залишки давньоруського оборонного комплексу, що знаходився на скелях.

Тогочасні будівельники дійсно постаралися і дуже майстерно поєднали камінь із деревом. Тобто на скелях буквально "наростили" дерев’яні конструкції, вмонтувавши їх у спеціальні заглиблення. Чув, що спосіб будівництва Тустані загалом не має аналогів у світі.

Фото: Тустань – середньовічна наскельна фортеця-град і митниця ІХ-ХVІ століть (надане РБК-Україна Олексієм Комаровським)

Очікувано, до нашого часу дерев’яна забудова не збереглася, але на скелях досі помітні видовбані пази. І круто, що якраз за цими слідами дослідники змогли відтворити оригінальний вид фортеці.

До речі, сама історія місця дуже цікава.

Тустань була й оборонною фортецею, і центром волості, і навіть митницею. Колись тут проходив торговий шлях, яким возили сіль до Західної Європи. Тому під час археологічних розкопок тут знайшли купу цікавого. І якщо вам таке до вподоби, можна подивитися на знахідки в мультимедійному музеї Тустані.

Фото: Зараз Тустань – це залишки давньоруського оборонного комплексу, що знаходився на скелях (надане РБК-Україна Олексієм Комаровським)

Дуже важливо – дорога туди чудова, нова та відремонтована, тому навіть моя низька автівка зі спортивними дисками проїхала без проблем.

Інфраструктура на цій локації зручна: паркінг, фуд-зона просто неба, дуже чисті й сучасні вбиральні, і фото у вас будуть просто вогонь! Я там був вже два рази: взимку і влітку. Пейзажі – супер!

Адреса: Львівська область, Сколівський район, с. Урич, вул. Тустанська.

Реабілітаційний центр бурого ведмедя

Для мене один з найкращих видів відпочинку – це спілкування з тваринами. Тому, якщо вже говоримо про Карпати, швиденько "здаю" ще одну локацію – Реабілітаційний центр бурого ведмедя.

Він знаходиться в Національному природному парку "Синевир" Закарпатської області. Тут живуть такі персонажі, що ваше серце зойкне.

Фото: Реабілітаційний центр бурого ведмедя (надане РБК-Україна Олексієм Комаровським)

Назва локації говорить сама за себе – в цьому місці реабілітують бурих ведмедів, які зазнали жорстокого поводження, були конфісковані чи потерпіли від стихійного лиха.

Тут їм максимально підходять кліматичні умови, за ними добре доглядають, пристосовують до життя в природному середовищі.

Фото: Олексій Комаровський в Карпатах (надане автором)

Територія центру – 12 га, включаючи ліс та водойми. До речі, неподалік знаходиться й досить популярний серед туристів водоспад Шипіт. Тож можна включити в подорож відразу декілька точок, звісно, не забуваючи й про озеро Синевир.

Адреса: Закарпатська область, Синевирська поляна.

Кінний клуб-ранчо неподалік від столиці

Це місце, яке я відвідую регулярно. Кінний клуб знаходиться всього за 35 кілометрів від Києва в напрямку Одеси.

По трасі є супермаркет, в якому купую яблука, моркву та цукор у кубиках – для коней це улюблені делікатеси й, можна сказати, страви високої кухні. Тут живе близько 16 коней, і кожен із них зі своїм неповторним характером та любить увагу людей. Годувати їх - це такий кайф!

Фото: Кінний клуб за 35 кілометрів від Києва (надане РБК-Україна Олексієм Комаровським)

Крім того, тут можна покататися на конях, пройти уроки верхової їзди, прогулятися в сосновому лісі, що знаходиться поруч, поплавати в басейні, і, звісно ж, смачно поїсти.

Нагадаю, що восени в Україні один довгий вікенд – чотири офіційні вихідні з 14 по 17 жовтня. Тож плануйте крутий відпочинок заздалегідь.

Адже наша Україна – прекрасна!

До речі, щиро раджу подивитися фільм "Туристична Україна в просторі й часі", до створення якого причетний і я. В ньому – ще більше магічних українських локацій. Переглядайте, надихайтесь, а головне – подорожуйте.

Відео: Фільм "Туристична Україна у просторі й часі"

Нагадаємо, раніше ми підготували для вас кращі локації Бессарабії для осінньої мандрівки.

Також в Україні набирає обертів новий вид туризму - подалі від цивілізації й ближче до природи.