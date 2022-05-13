Замки, парки и память о войне. Топ-10 мест Польши, которые стоит увидеть украинцам

Польша приняла 3 миллиона украинских беженцев, большинство из которых уже начали открывать для себя польскую культуру.

Хотя временное убежище кардинально отличается от туризма, многие украинцы стараются посетить ближайшие достопримечательности и показать интересные места детям.

TRAVEL РБК-Украина выбрало топ-10 локаций, которые стоить увидеть украинцам в Польше.

Популярность Польши растет среди посетителей из Европы

Польша известна своей живописной средневековой архитектурой, а 14 знаковых объектов в стране внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Польша, которая в прошлом пережила трудные времена, сейчас превратилась в красивое и увлекательное место и становится все более популярной страной для посещения, пишет тревел-ресурс Global Grasshopper.

Страна впечатляет архитектурой, историческими достопримечательностями, нетронутой береговой линией Балтийского моря и разнообразием живописной природы. Чтобы ощутить атмосферу этой уникальной и гордой страны, стоит побывать в ее знаковых местах.

1. Познань - один из самых красивых городов Польши

На полпути между Варшавой и Берлином находится оживленная и загадочная Познань, где расположен самый молодой замок в Европе. Город пропитан культурой и многовековой историей.

Фото: Ратуша в Познани (wikipedia.org)

Здесь царит творческая атмосфера: от уличного искусства до Старого рынка, где находится главная достопримечательность города со времен 13 века – ратуша.

В городе проходят всемирно известные фестивали - от старейшего конкурса скрипачей в мире до международного праздника ледяных скульптур.

2. Краков - бывшая королевская столица

Краков когда-то был королевской столицей Польши, но до сих пор считается культурной столицей страны. Сейчас Краков является одним из обязательных для посещения мест в Польше. Город и сейчас поражает средневековым великолепием. В Кракове смешались романский стиль, готика, ренессанс, барокко и модерн.

Гостям стоит увидеть Вавельский замок - символ независимости Польши, бывший еврейский квартал Казимеж, погулять на самой большой средневековой площади в Европе.

Фото: Замок Вавель в Кракове (pixabay.com)

С высоты башни базилики святой Марии каждый час играет простая мелодия из пяти нот: Hejnal Mariaki. Знаменитый сигнал звучит ежедневно с 14 века. Мелодия стала символом Польши, и трубачи должны пройти годы специальной подготовки, чтобы занять свое место на вершине башни.

3. Гданськ – живописный портовый город

В устье реки Вислы, впадающей в Балтийское море, раскинулся Гданьск, который во время Второй мировой войны был почти полностью уничтожен. Позже многие руины были старательно восстановлены.

Большинство основных достопримечательностей можно найти в Главном городе: ярком культурном центре, наполненном исторической значимостью.

Пройдитесь по извилистым мощеным улочкам к готическим церквям, романскому собору и собору в стиле рококо, скрытым площадям, современной набережной и древним каменным воротам.

Фото: Архитектура отстроенного Гданска (unsplash.com/sebastian-huber)

4. Пляж Сопота - один из лучших пляжей Польши

Поблизости от Гданьска есть возможность погулять на удивительном живописном пляже с мелким серебристым песком и бирюзовым морем. Это знаменитый пляж в поселке Сопот. Деревянный пирс - самый длинный в Европе - выходит прямо в бескрайнее море.

У этого места особая атмосфера – древняя архитектура и современный дизайн превратили поселок в атмосферный курортный город.

Фото: Сопот - курортный городок (pixabay.com)

5. Вроцлав - один из самых старых городов

Удивительно красивый Вроцлав окружен рекой Одер. Архектура в этом городе – как будто вышла из фольклора. Историческая часть находится на Острове Тумском (Кафедральный остров). Сейчас это место с символическими памятниками, удивительной архитектурой скульптурами, парками и мостами.

Собор Святого Иоанна Крестителя был первым кирпичным зданием в Польше, возведенным в 13 веке - с его двойных шпилей открывается панорамный вид на город. Одной из достопримечательностей Вроцлава являются гномы, которые украшают улицы – это символ подпольного антикоммунистического движения 1980-х годов.

Фото: Вроцлав - один из самых живописных городов Польши (pixabay.com)

6. Варшава – самый большой город Польши

В самом сердце Европы находится необыкновенная Варшава - столица Польши. Старый город излучает атмосферу старины, хотя постройки не так стары, как кажутся. После ужасных разрушений во время Второй мировой войны город был восстановлен из руин по точным картинам города итальянского художника 18 века Каналетто.

После восстановления идентичности Варшава превратилась в крупный культурный, экономический и академический центр.

Фото: Архитектура Варшавы (unsplash.com/wlodzimierz-jaworski)

Символ города и герб – Варшавская сирена, русалка с мечом. Более старый памятник сирене установлен на площади Рынок Старого города, более новый – на набережной Вислы.

Кроме архитектурных и культурных достопримечательностей, Варшава является кулинарной столицей Польши – там можно найти и рестораны, отмеченные звездой Мишлен, и традиционные пекарни.

7. Замок Князь – самая красивая крепость в Силезии

Среди Совиных гор туристов привлекает легендарный замок на самой высокой скале. Посетители ощущают дух истории - элементы готики, барокко и неоклассицизма, экстерьер и интерьер внушают благоговейный трепет, пишет издание.

Между тем, замок Князь имеет туннели и камеры, которые стремятся исследовать гости. В 1941 году там планировалось создать ставку Гитлера. Перед входом выкопали шахту для лифта на 40 метров, а под самим замком –хранилище и тоннели. Там также планировалось разместить фабрику оружия.

Фото: Замок Князь (wikipedia.org)

Сейчас в окружающие леса приезжают "охотники за сокровищами", которые пробуют свои силы в раскопках спрятанного нацистского золота.

8. Старый город Люблина – захватывающая историческая локация

Среди четырех холмов расположены узкие мощеные улочки Старого города Люблина, в которых создается ощущение другого времени. В городе множество захватывающих достопримечательностей. Одна из которых - культовые Краковские ворота (вход в город). Они были часть системы укреплений в 14 веке. Готическое здание прошло через много этапов реставрации, чтобы сохранить свое значение на протяжении тысячелетий.

Ворота обеспечивают проход в Старый город, который часто называют "Маленьким Краковом" из-за его компактных достопримечательностей. Здесь так много интересного: от домов эпохи Возрождения до подземной туристической тропы, старых винных погребов и подвалов магазинов, до потрясающего собора в стиле барокко.

Фото: Старый город в Люблине (wikipedia.org)

Большая часть оригинальной застройки Люблина была разрушена во время Второй мировой войны, но его средневековая часть не была затронута. Благодаря этому локация осталась одной из самых аутентичных и живописных в Европе.

9. Соляная шахта Величка – одна из самых древних в мире

Соляная шахта 13 века в Величке в 10 км от Кракова - из старейших соляных шахт в мире, которая с 1996 года стала музеем и достопримечательностью.

В соляной шахте в Величке сейчас находятся четыре часовни, коридоры и статуи, высеченные в стенах из каменной соли.

Первоначальные шахты и проходы, некоторые из которых находятся на глубине 327 метров под землей, были вновь открыты и позволяют посетителям исследовать ямы и камеры, прогуливаясь мимо статуй и удивительных архитектурных чудес. Глубоко в шахте мерцает подземное озеро на фоне освещенных свечами стен.

Фото: Соляная шахта Величка (facebook.com/kopalniawieliczka)

Однако главной туристической достопримечательностью шахты является часовня Святой Кинги - 12-метровая камера, в которой все, включая изысканные люстры и мебель, сделано из соли. Экскурсия продолжается в камере Эразма Бараца с озером, которое более соленое, чем Мертвое море, и заканчивается в музее, где рассказывают о добыче и жизни в шахтах.

10. Залипье – старинное село, разрисованное узорами

Живописное село на юго-востоке страны в 68 км от Кракова называют "малеваной деревней". Местный колорит – цветная роспись на домах.

До 19 века в домах в Залипье не было домоходов, поэтому возникла традиция закрашивать следы копоти на стенах узорами из цветов. В 1948 году была даже создана артель мастериц-художниц. Дом с самым богатым украшением стал местным музеем.

Фото: Роспись домов в Залипье (facebook.com/Malowane-Zalipie)

Сейчас все постройки, на которых можно рисовать, украшены рисунками. Цветы нарисованы на курятниках, собачих будках, колодцах, мостах, солнечных часах и ведрах.

Село стало туристической достопримечательностью, там ежегодно проводят фестивали-конкурсы.

Напомним, мы писали, что в Польше уже нашли работу рекордное число украинцев.