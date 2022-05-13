Замки, парки і пам'ять про війну. Топ-10 місць Польщі, які варто побачити українцям

Польща прийняла 3 мільйони українських біженців, більшість із яких вже почали відкривати для себе польську культуру.

Хоча тимчасовий прихисток кардинально відрізняється від туризму, багато українців намагаються відвідати найближчі пам'ятки і показати цікаві місця дітям.

TRAVEL РБК-Україна обрало топ-10 локацій, які варто побачити українцям у Польщі.

Популярність Польщі зростає серед відвідувачів з Європи

Польща відома своєю мальовничою середньовічною архітектурою, а 14 знакових об'єктів у країні внесені до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Польща, яка в минулому пережила важкі часи, зараз перетворилася на красиве і захопливе місце і стає все популярнішою країною для відвідування, пише тревел-ресурс Global Grasshopper.

Країна вражає архітектурою, історичними пам'ятками, незайманою береговою лінією Балтійського моря і різноманітністю мальовничої природи. Щоб відчути атмосферу цієї унікальної і гордої країни, варто побувати в її знакових місцях.

1. Познань - одне з найкрасивіших міст Польщі

На півдорозі між Варшавою і Берліном знаходиться жвава і загадкова Познань, де розташований наймолодший замок в Європі. Місто просякнуте культурою і багатовіковою історією.

Фото: Ратуша в Познані (wikipedia.org)

Тут панує творча атмосфера: від вуличного мистецтва до Старого ринку, де знаходиться головна визначна пам'ятка міста з часів 13 століття – ратуша.

У місті проходять всесвітньо відомі фестивалі - від найстарішого конкурсу скрипалів у світі до Міжнародного свята крижаних скульптур.

2. Краків - колишня королівська столиця

Краків колись був королівською столицею Польщі, але досі вважається культурною столицею країни. Зараз Краків є одним з обов'язкових для відвідування місць в Польщі. Місто і зараз вражає середньовічною пишністю. У Кракові змішалися романський стиль, готика, ренесанс, бароко і модерн.

Гостям варто побачити Вавельський замок - символ незалежності Польщі, колишній єврейський квартал Казімєж, погуляти на найбільшій середньовічній площі в Європі.

Фото: Замок Вавель у Кракові (pixabay.com)

З висоти вежі базиліки святої Марії щогодини грає проста мелодія з п'яти нот: Hejnal Mariaki. Знаменитий сигнал звучить щодня з 14 століття. Мелодія стала символом Польщі, і трубачи повинні пройти роки спеціальної підготовки, щоб зайняти своє місце на вершині вежі.

3. Гданськ - мальовниче портове місто

У гирлі річки Вісли, що впадає в Балтійське море, розкинувся Гданськ, який під час Другої світової війни був майже повністю знищений. Пізніше багато руїн були старанно відновлені.

Більшість основних визначних пам'яток можна знайти в головному місті: яскравому культурному центрі, наповненому історичною значимістю.

Пройдіться по звивистих брукованих вуличках до готичних церков, романського собору і собору в стилі рококо, прихованим площам, сучасної набережної і древніх кам'яних воріт.

Фото: Архітектура відбудованого Гданська (unsplash.com/sebastian-huber)

4. Пляж Сопота - один з кращих пляжів Польщі

Поблизу від Гданська є можливість погуляти на дивовижному мальовничому пляжі з дрібним сріблястим піском і бірюзовим морем. Це знаменитий пляж в селищі Сопот. Дерев'яний пірс - найдовший в Європі - виходить прямо в безкрає море.

У цього місця особлива атмосфера - стародавня архітектура і сучасний дизайн перетворили селище в атмосферне курортне місто.

Фото: Сопот - курортне містечко (pixabay.com)

5. Вроцлав - одне з найстаріших міст

Дивовижно красивий Вроцлав оточений річкою Одер. Архектура в цьому місті - наче вийшла з фольклору. Історична частина знаходиться на Острові Тумському (Кафедральний Острів). Зараз це місце з символічними пам'ятками, дивовижною архітектурою, скульптурами, парками і мостами.

Собор Святого Іоанна Хрестителя був першим цегляним будинком в Польщі, зведеним у 13 столітті - з його подвійних шпилів відкривається панорамний вид на місто. Однією з визначних пам'яток Вроцлава є гноми, які прикрашають вулиці – це символ підпільного антикомуністичного руху 1980-х років.

Фото: Вроцлав - одне з наймальовничіших міст Польщі (pixabay.com)

6. Варшава - найбільше місто Польщі

У самому серці Європи знаходиться незвичайна Варшава - столиця Польщі. Старе місто випромінює атмосферу старовини, хоча споруди не такі старі, як здаються. Після жахливих руйнувань під час Другої світової війни місто було відновлено з руїн за точними картинами міста італійського художника 18 століття Каналетто.

Після відновлення ідентичності Варшава перетворилася на великий культурний, економічний і академічний центр.

Фото: Архітектура Варшави (unsplash.com/wlodzimierz-jaworski)

Символ міста і герб - Варшавська сирена, русалка з мечем. Старіший пам'ятник сирені встановлений на площі Ринок Старого міста, новіший – на набережній Вісли.

Крім архітектурних і культурних пам'яток, Варшава є кулінарною столицею Польщі - там можна знайти і ресторани, відмічені зіркою Мішлен, і традиційні пекарні.

7. Замок Князь - найкрасивіша фортеця в Сілезії

Серед Совиних гір туристів приваблює легендарний замок на найвищій скелі. Відвідувачі відчувають дух історії - елементи готики, бароко і неокласицизму, екстер'єр і інтер'єр вселяють благоговійний трепет, пише видання.

Тим часом, замок Князь має тунелі і камери, які прагнуть досліджувати гості. У 1941 році там планувалося створити ставку Гітлера. Перед входом викопали шахту для ліфта на 40 метрів, а під самим замком – сховище і тунелі. Там також планувалося розмістити фабрику зброї.

Фото: Замок Князь (wikipedia.org)

Зараз в навколишні ліси приїжджають "мисливці за скарбами", які пробують свої сили в розкопках захованого нацистського золота.

8. Старе місто Любліна - захоплива історична локація

Серед чотирьох пагорбів розташовані вузькі бруковані вулички Старого міста Любліна, в яких створюється відчуття іншого часу. У місті безліч захопливих пам'яток. Одна з яких - культові Краківські ворота (вхід в місто). Вони були частиною системи укріплень в 14 столітті. Готична будівля пройшла через багато етапів реставрації, щоб зберегти своє значення протягом тисячоліть.

Ворота забезпечують прохід до Старого міста, який часто називають "Маленьким Краковом" через його компактні пам'ятки. Тут так багато цікавого: від будинків епохи Відродження до підземної туристичної стежки, старих винних погребів і підвалів магазинів, до приголомшливого собору в стилі бароко.

Фото: Старе місто в Любліні (wikipedia.org)

Велика частина оригінальної забудови Любліна була зруйнована під час Другої світової війни, але його середньовічна частина не була порушена. Завдяки цьому локація залишилася однією з найбільш автентичних і мальовничих у Європі.

9. Соляна шахта Величка - одна з найдавніших у світі

Соляна шахта 13 століття у Величці за 10 км від Кракова - з найстаріших соляних шахт у світі, яка з 1996 року стала музеєм і пам'яткою.

У соляній шахті у Величці зараз знаходяться чотири каплиці, коридори і статуї, висічені в стінах з кам'яної солі.

Початкові шахти і проходи, деякі з яких знаходяться на глибині 327 метрів під землею, були знову відкриті і дозволяють відвідувачам досліджувати ями і камери, прогулюючись повз статуй і дивовижних архітектурних чудес. Глибоко в шахті мерехтить підземне озеро на тлі освітлених свічками стін.

Фото: Соляна шахта Величка (facebook.com/kopalniawieliczka)

Однак головною туристичною визначною пам'яткою шахти є каплиця Святої Кінги - 12-метрова камера, в якій все, включаючи вишукані люстри і меблі, зроблено з солі. Екскурсія продовжується в камері Еразма Бараца з озером, яке більш солоне, ніж Мертве море, і закінчується в музеї, де розповідають про видобуток і життя в шахтах.

10. Заліп'я - старовинне село, розмальоване візерунками

Мальовниче село на південному сході країни в 68 км від Кракова називають "мальованим селом". Місцевий колорит - кольоровий розпис на будинках.

До 19 століття в будинках в Заліп'ї не було димарів, тому виникла традиція зафарбовувати сліди кіптяви на стінах візерунками з квітів. У 1948 році була навіть створена артіль майстринь-художниць. Будинок з найбагатшим оздобленням став місцевим музеєм.

Фото: Розпис будинків у Заліп'ї (facebook.com/Malowane-Zalipie)

Зараз усі споруди, на яких можна малювати, прикрашені малюнками. Квіти намальовані на курниках, собачих будках, колодязях, мостах, сонячних годинниках і відрах.

Село стало туристичною пам'яткою, там щорічно проводять фестивалі-конкурси.

Нагадаємо, ми писали, що у Польщі вже знайшли роботу рекордне число українців.