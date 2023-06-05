Замість реєстрації. Українцям у Німеччині доведеться проводити техогляд своїх автомобілів

Для українських біженців у Німеччині запровадять техогляд їхніх автомобілів, які знаходяться у країні понад рік. Перевірка справності відбуватиметься за спрощеною процедурою.

Про це домовилися міністерства транспорту земель Німеччини, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на DW.

Українські автомобілі перевірятимуть на безпечність для учасників дорожнього руху та дотримання норм шкідливих викидів в атмосферу. Але транспортні транспортні засоби не перевірятимуть на відповідність технічним вимогам, які діють у Німеччині і ЄС, бо машини й надалі перебуватимуть на обліку в Україні, повідомили виданню у мінтрансі землі Північний Рейн-Вестфалія.

Досі отримання сертифікатів відповідності технічним нормам ЄС для українців становило велику проблему і могло коштувати сотні євро. Для деяких автомобілів, ввезених зі США, така сертифікація фактично неможлива.

Міністерства транспорту федеральних земель завершують погодження правил, за якими автомобілі українців із тимчасовим захистом зможуть перебувати у країні без реєстрації понад рік (з дати перетину кордону транспортного засобу). Остаточний текст має бути ухвалений 9 червня.

Правила набудуть чинності після того, як федеральні землі окремо ухвалять і оприлюднять документ. Водночас втратять чинність окремі тимчасові правила у землях, за якими українські автомобілі не потребують реєстрації та техогляду на певний строк.

Нові правила для автомобілів з України передбачають продовження до 1 квітня 2024 року пільгового періоду без реєстрації (отримання німецьких номерів) через рік перебування у Німеччині.

Фото: Українські автомобілі мають пройти техогляд через рік від в'їзду в Німеччину (gettyimages.com)

Надалі українцям, щоб їздити на автомобілях з українськими номерами без німецької автоцивілки і без сплати транспортного збору, треба отримати в органах обліку авто (Zulassungsstelle) за місцем проживання дозвіл на виняток з правила щодо обов'язкового обліку авто у Німеччині, прописаного у §20 відповідної постанови (Ausnahmegenehmigung). Такий дозвіл нададуть, якщо крім довідки про техогляд, виданої уповноваженими компаніями (наприклад, TÜV або DEKRA), водій матиме автоцивілку для тих, хто подорожує за кордон (Grenzversicherung).

Нагадаємо, ми писали, чи треба українцям міняти права в Німеччині.

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