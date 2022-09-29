"Залишитися може половина". Які плани біженців у Польщі, Чехії та Румунії

Більше половини біженців планують повернутися в Україну. Такі настрої українців у Польщі, Чехії та Румунії показало опитування EWL Group.

Скільки наших співгромадян можуть залишитися у країнах тимчасового перебування, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на "Європейську правду".

Які настрої на повернення серед українців в Польщі, Чехії та Румунії

Звіт був створений за результатами соціологічного дослідження "Біженці з України в Польщі, Чехії та Румунії", яке проводилося у березні-травні Міграційною платформою EWL, Фондом підтримки мігрантів на ринку праці "EWL" та Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету у співпраці з Університетом Масарика в Брно та Бухарестським університетом.

Настрої біженців щодо країни тимчасового перебування, згідно опитування, виглядали так:

Серед біженців у Польщі (на сьогодні статус тимчасового захисту отримали 1 409 139 українців), планували повернутися в Україну 58%. Залишитися на довший час збиралися 30% українців. Переїхати в інші країни хотіли 12% втікачів від війни. У Чехії (статус отримали 438 926 українців) хотіли повернутися до України 56% респондентів. На довший період часу планували залишитися 24% біженців. Виїхати до іншої країни хотіли 20% українців. У Румунії (статус захисту попросили 67 064 українця) охочих повертатися в Україну було 54%. Лишатися в цій країні планували 28%, ще 18% відповіли, що збираються виїхати до іншої країни.

Фото: Українська біженка на кордоні Польщі (gettyimsges.com)

Плани на повернення не збігаються з реальною міграцією - експерт

Повернення біженців в Україну залежатиме від багатьох чинників. Хоча більшість українців у цих країнах декларували, що хочуть повернутися додому, польський експерт Ян Маліцький застерігає сприймати такі цифри обережніше.

"Історія усіх міграцій, війн і біженства показує, що людські плани ніколи не відповідають дійсності. Нинішнє дослідження показує, що аж третина планує залишитися, але залишиться більше. Цього нас вчить історія останніх двох століть. Я особисто сказав би, що може залишитися навіть половина. Коли розвіється дим битв, знатимемо більше", – зауважує він.

Фото: Українські біженці на кордоні Румунії (gettyimages.com)

Кількість українців, які повернуться в свою країну, залежить від тривалості війни та того, наскільки буде знищена інфраструктура. На тривалий час за кордоном облаштовуються багато людей, яким нікуди повертатися – їхні міста зруйновані або окуповані.

Нагадаємо, ми писали, що кожен п'ятий біженець у Польщі повернеться в Україну до зими.