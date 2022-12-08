Залишились без їжі. Уряд Болгарії просять забезпечити харчування українцям

Українські біженці у Болгарії у державних базах мають дах над головою, але вже три тижні за них не оплачують харчування.

У зв'язку з цим болгарський фонд написав відкритий лист до тимчасового уряду з проханням відновити фінансування, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на The Sofia Globe.

"На державних базах залишилися лише незахищені люди"

Система субсидування проживання українців було запроваджено попереднім урядом, але в середині листопада тимчасовий уряд вніс поправки, щоб фінансувати лише проживання без харчування.

Станом на 8 грудня всього за цією схемою в Болгарії розміщено 9903 українців.

"Ми хочемо вірити, що навіть сьогодні у нас як нації є сили, щоб діяти морально та порядно з людьми, які потребують нашої підтримки. Необхідно забезпечити харчуванням та теплом на зиму тих українців, які перебувають у держбазах та для яких наша допомога – єдина шлях до гідного існування", – йдеться у листі фонду "Три жінки", який із березня займається збором гуманітарної допомоги для українців.

В об'єктах розміщення залишилися лише незахищені верстви населення: люди без засобів для існування, з обмеженими фізичними можливостями, зі слабким здоров'ям та багатодітні матері. Вони мешкають за 30 км від населених пунктів.

У листі йдеться про те, що з рішенням тимчасового уряду від 15 листопада держава повністю припинила годувати біженців.

"Ми зі зростаючим занепокоєнням спостерігаємо за ситуацією із доглядом за людьми, які знайшли притулок у нашій країні від війни Росії в Україні, і вважаємо це чергове призупинення гуманітарної програми недоречним та неадекватним, –написали автори звернення.

Фото: Українці у Болгарії залишились без гарантованого харчування (gettyimages.com)

Місця розміщення не підходять для зими

У фонді повідомили, що разом із багатьма волонтерами докладають усіх можливих зусиль для збору коштів та постачання біженців предметами першої необхідності: продуктами харчування, теплим одягом та ковдрами.

Також у листі йдеться про те, що літні приміщення, де розміщують українців, не підходять для зимового проживання.

Для деяких об'єктів розміщення місцева влада організовувала тимчасові рішення. У регіоні Варни адміністрація планує доставку продуктів, але лише до 23 грудня.

"Невже ми залишимо людей без їжі напередодні Різдва? Ми вважаємо, що уряд і громадянське суспільство повинні діяти разом і що допомога людям, які рятуються від війни, не може бути залишена виключно в руках неурядового сектору та громадян", – йдеться у листі.

Волонтери закликали тимчасовий уряд переглянути свої рішення та не переривати болгарську традицію гостинності.

Нагадаємо, ми писали, що готелі Болгарії масово погрожували виселити українських біженців із 1 грудня.