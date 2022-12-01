Осталось 6 земель. Куда поехать беженцам в Германии и на какую помощь рассчитывать

Германию как страну временного убежища выбрали уже более 1 миллиона украинцев. Часто сюда переезжают после получения статуса в других странах.

Из-за переполненности жилья, куда можно расселять украинцев, большая часть земель Германии прекратила прием беженцев. TRAVEL РБК-Украина рассказывает, где еще принимают наших людей и на какую помощь можно рассчитывать.

Документы, жилье и выплаты: что нужно знать об убежище в Германии

В Германию жители Украины могут ехать с любым документом, подтверждающим гражданство или с видом на жительство. Находиться в качестве туриста с биометрическим паспортом можно 90 дней.

Без визы или немецкого вида на жительство украинские беженцы могут находиться в Германии до 29 августа 2023, если первый въезд будет до 31 мая 2023 года. Подать заявление на право пребывания по временной защите следует в течение первых 90 дней от въезда.

По прибытии беженцы проходят 4 этапа:

• первая регистрация;

• распределение по месту жительства (при получении социальной помощи);

• регистрация адреса проживания по месту назначения;

• подача заявления на получение вида на жительство.

"С того момента, как военные беженцы просят государственную поддержку в виде проживания, ухода или социальных выплат, обязательно обратитесь в центр приема в вашем районе или в полицию", - говорится на сайте Федерального управления по делам миграции и беженцев.

Фото: Регистрация украинских беженцев (gettyimages.com)

Если беженец получает социальную помощь, при регистрации его проинформируют, где он будет сначала жить в Германии.

"Это распределение необходимо для того, чтобы расходы по уходу за беженцами распределялись равномерно по городам и муниципалитетам. Если вы находитесь на социальном обеспечении и у вас нет личного и постоянного жилья, вам будет выделено конкретное место. Вы можете подать заявление на получение разрешения на проживание только в этом месте", - объясняют беженцам.

Выплаты, на которые могут рассчитывать украинцы, с начала 2023 года увеличат. Например, одинокий человек будет получать 502 евро (сейчас 443 евро). Люди в паре будут получать по 451 евро (сейчас 404 евро). Выплаты на детей в зависимости от возраста будут составлять от 318 до 420 евро в месяц.

Куда обращаться украинцам после приезда в Германию

По данным Немецко-украинской благотворительной ассоциации Ukrainian Future, украинцев еще принимают в шести федеральных землях Германии. Украинцев селят в лагерях в таких землях:

Тюрингия (Thüringen);

Шлезвиг-Гольштейн (Schleswig-Holstein);

Северный Рейн-Вестфалия (Nordrhein-Westfalen);

Баден-Вюртенберг (Baden-Württemberg);

Нижняя Саксония (Niedersachsen);

Гессен (Hessen).

Отмечается, что другие земли не принимают кроме редких исключений.

Фото: Временный лагерь для украинцев в Германии (gettyimages.com)

"Вы можете получить распределение в непринимающую землю, только если у вас там есть:

рабочий договор;

обучение;

близкие родственники (супруг, несовершеннолетние дети).

если вас готовы принять родные, друзья, знакомые (только в том случае, если они могут вас прописать. Для этого нужно согласие владельца квартиры и заключенный на вас договор на аренду", - советуют в организации.

Кроме прописки необходимо выяснить, принимает ли город беженцев. Это можно узнать только в миграционной службе этого города (Ausländerbehörde). Миграционные службы не всегда отвечают на звонки и не всегда быстро обрабатывают электронные письма.

Фото: Временный пункт размещения в аэропорту Берлина (gettyimages.com)

Куда обращаться для регистрации тем, кому некуда ехать: адреса

Если прописки нет или город закрыт, можно зарегистрироваться только через пункты лагерей первичного приема:

Берлин , старый аэропорт Тегель – только первичный прием и дальнейшее распределение на принимающие земли;

, старый аэропорт Тегель – только первичный прием и дальнейшее распределение на принимающие земли; Тюрингия – Зуль (Weidbergstr. 10, 98527 Suhl);

Шлезвиг-Гольштейн – Ноймюнстер (Haart 148, 24539 Neumünster);

– Ноймюнстер (Haart 148, 24539 Neumünster); Северный Рейн-Вестфалия – Бохум (Gersteinring 50, 44791 Bochum Erstaaufnahmeeinrichtung);

– Бохум (Gersteinring 50, 44791 Bochum Erstaaufnahmeeinrichtung); Баден-Вюртенберг:

Зиндельфинген (Mahdentalstraße 116, 71036 Sindelfingen);

Карлсруэ (Durlacher Allee 100, 76137 Karlsruhe) – не принимают украинцев, прибывающих на машине своим ходом;

Фрайбург (Basler Landstraße16, 79111 Freiburg – новый адрес с 27 октября);

Элльванген (Georg-Elser-Straße 2, 73479 Ellwangen) – для сидящих или лежачих людей с инвалидностью;

Нижняя Саксония – Ганновер, территория выставочного компекса (Halle 5, Messegelände, 30521 Hannover);

– Ганновер, территория выставочного компекса (Halle 5, Messegelände, 30521 Hannover); Гессен – Гиссен (Rödgener Straße 59-61, 35394 Gießen).

Напомним, мы писали, как получить вид на постоянное проживание в Германии после войны.