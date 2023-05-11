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На Закарпатті зацвіла екзотична рослина заввишки з п'ятиповерхівку: яскраві фото

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Четвер 11 травня 2023 16:37
На Закарпатті зацвіла екзотична рослина заввишки з п'ятиповерхівку: яскраві фото Фото: Гліцинія в Берегово (колаж РБК-Україна/Власта Супруненко)
Автор: Ольга Маджумдар

У місті Берегово на Закарпатті зацвіла гліцинія, яка виросла вищою за п'ятиповерхівку. Екзотична дерев'яниста ліана з ароматними бузковими суцвіттями привертає увагу туристів.

Як виглядає чи на найвища гліцинія України, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на beregovo.today.

Гліцинії в Україні вирощують тільки на узбережжі Криму та в Закарпатті. У Берегово ліана росте поряд із багатоквартирним будинком понад 20 років.

Ці рослини належать до роду деревоподібних в'юнких рослин родини Бобові, які зазвичай ростуть у субтропічних районах. Відомо 9 видів роду гліцинія, але в садах вирощують тільки китайську і гліцинію японську, або рясноквітучу.

"Гліцинія на Закарпатті добре росте, але чомусь раніше мало хто садив. Тепер знаю, що більше людей шукають розсаду, або прикопують гілочки і так укорінюють. Цвіте гарно навесні, поки не з'являться листочки – така її особливість: спочатку з'являються рясні суцвіття", – розповіла РБК-Україна біолог Власта Супруненко, поряд із чиїм будинком росте рідкісна ліана.

Фото: Гліцинія в Берегово (надані РБК-Україна/Олег Супруненко)

Цвіт гліцинії нагадує суцвіття акації – рослини з одного сімейства. В'юнкі пагони глицінії широко використовують у Європі для прикраси будівель. Сади з деревами гліцинії є одним із найбільших туристичних магнітів у Японії нарівні із сакурами.

Нагадаємо, ми писали, що на Закарпатті починає цвісти знаменита Долина нарцисів.

Також ми розповідали, що на Закарпатті зацвіла найстаріша сакура області.

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