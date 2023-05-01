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Унікальні квіти. На Закарпатті починає цвісти знаменита Долина нарцисів

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Понеділок 01 травня 2023 13:32
Унікальні квіти. На Закарпатті починає цвісти знаменита Долина нарцисів Фото: Долина нарцисів (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

На Закарпатті починається цвітіння Долини нарцисів, яку щороку відвідують тисячі туристів. Зараз там розкрилися 10% квітів.

Масове цвітіння очікують на травневі свята, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сторінку Карпатського біосферного заповідника.

"Долина нарцисів Карпатського біосферного заповідника розпочала своє цвітіння. Вже з'явилися поодинокі квіти (близько 10% ). Масове цвітіння очікується на травневі свята, якщо погода буде сприяти", – повідомляють фахівці заповідника.

На території триває підготовка до початку туристичного сезону: відремонтовані два майданчики, при в’їзді замінили вхідні мостики, а замість конструкції "Вас вітає Долина нарцисів" встановили сучасний вказівник.

"Для того, аби туристам було цікавіше, на території Долини цьогоріч також будуть буйволи", – повідомив "Карпатському об'єктиву" начальник ПНДВ "Долина нарцисів" Олександр Навроцький.

У минулому році локацію відвідали близько 3000 гостей.

"Долина нарцисів" знаходиться в урочищі Кіреші у Хустському районі (поблизу міста Хуст). На площі 257 га росте понад 400 сортів рослин, багато видів занесені до Червоної книги.

Унікальні квіти. На Закарпатті починає цвісти знаменита Долина нарцисівФото: Долина нарцисів 28 квітня 2023 року (facebook.com/Карпатський біосферний заповідник)

В урочищі можна побачити унікальні дикі гірські нарциси, які ніде більше у Європі не збереглися. За поясненнями науковців, у льодовиковий період з гір сповз величезний шмат землі разом із рослинами, які й стали унікальною флорою цієї долини. Хоча дикі нарциси схожі на садові, їхні квітки більшого розміру і можуть досягати в діаметрі 10 см.

Вхід до "Долини нарцисів": 30 грн.

За додатковою інформацією слід звертатися за телефоном: 067 300 66 00.

Нагадаємо, ми писали, що на Закарпатті зацвіла найстаріша сакура області.

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