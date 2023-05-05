Захист від росіян. На популярному острові планують запровадити плату за в'їзд

Влада Індонезії розглядає можливість запровадити туристичний податок при відвідування острова Балі. Це мало б допомогти боротися з "некерованою поведінкою" туристів.

Сума податку може скласти від 30 до 100 доларів, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на independent.co.uk.

Міністр туризму Сандіага Уно заявив, що плани знаходяться на стадії обговорення, але в Раді з туризму Балі вважають, що плата "покращить якість" туристів, які здійснюють поїздки на острів.

"Дохід від податку на туризм допоможе фінансувати низку заходів і не дозволить Балі стати відомим лише як дешевий напрямок. Дешеві напрямки приваблюють "дешевих" туристів, які зазвичай створюють багато проблем", – сказав представник ради.

Балі вже давно не справляється з наслідками надмірного туризму. У 2022 році острів відвідали понад 2 млн іноземців.

Минулого місяця міністр з морських справ та інвестицій Індонезії Лухут Панджайтан закликав запровадити податок для туристів, тому що репутація Балі як дешевого напряму "заохочує багатьох іноземних відвідувачів з низькими доходами", що призвело до зростання порушень громадського порядку.

На цьому тижні співробітники імміграційної служби заарештували трьох російських туристів, які танцювали в неналежному одязі в храмі на сході Балі. Минулого місяця депортували росіянку, яка позувала оголеною для фотографій перед священним деревом.

Фото: Відпочинок на Балі (gettyimages.com)

Раніше іноземців депортували за нелегальну організацію бізнесу "для своїх". Найбільше порушень та скарг місцевих жителів стосувалися росіян.

Загалом влада Індонезії депортувала за чотири місяці 2023 року 101 іноземця, з них 27 – росіян, повідомляє thestar.com.my. Також найбільше рішень про видворення отримали британці (8 осіб), американці (7), нігерійці (7) та австралійці (6).

У березні Рада з туризму Балі оголосила, що розглядає заходи щодо покращення поведінки відвідувачів, включаючи інструкції для туристів, а також рекламні щити з поясненнями, що вважається прийнятним.

Нагадаємо, ми писали, що російських туристів депортують із безвізової країни.