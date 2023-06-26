Захист своїх прав. Як українські біженці змінюють правила в інших країнах

Мільйонна хвиля біженців із України змусила інші країни адаптувати своє законодавство для прийому людей. У деяких випадках українці домоглися від влади додаткових змін до правил.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, як українські біженці змінюють закони в інших країнах.

У Німеччині спростили процедуру техогляду автомобілів біженців

Німеччина – на першому місці за кількістю українців, які отримали тимчасовий захист та залишаються в країні. Усього – трохи більше 1 млн осіб.

Багато біженців перебувають у цій країні понад рік, і, згідно з правилами, мали перереєструвати свої автомобілі та отримати німецькі номери.

Проте міністерства транспорту земель Німеччини домовилися, що для українських біженців у Німеччині буде запроваджений техогляд їхніх автомобілів, які перебувають у країні понад рік. Перевірка справності проходитиме за спрощеною процедурою.

Раніше отримання сертифікатів відповідності технічним нормам ЄС для українців склало велику проблему і могло коштувати сотні євро, а для деяких автомобілів із США така сертифікація практично неможлива.

Фото: Українські біженці у Німеччині (gettyimages.com)

Тепер транспортні засоби не перевірятимуть на відповідність технічним вимогам, які діють у Німеччині та ЄС. Українські автомобілі перевірятимуться на безпеку для учасників дорожнього руху та дотримання норм шкідливих викидів в атмосферу.

У Британії українці домоглися зміни правил для водіїв

Уряд Британії спростив правила дорожнього руху для українських біженців. Їм більше не потрібно витрачати тисячі фунтів на фари та інші необхідні модифікації за місцевими стандартами.

Міністерство транспорту заявило, що біженцям дозволять деякі зміни, наприклад наклейки коригування світла на фари.

Біженцям було не по кишені необхідне переобладнання, тому член парламенту Ромсі та Північного Саутгемптона Керолайн Ноукс написала уряду листа про цю проблему.

"Додаткові витрати та труднощі не повинні заважати їм. Досить важко покинути свій будинок і тікати у безпечне місце, тому я рада, що уряд втрутився та змінив вимоги", – сказала політик.

Фото: Біженці у Британії (gettyimages.com)

У Швейцарії біженці подали до суду через виплати

Українські біженці у Швейцарії подали до суду на місцеву владу через низькі соціальні виплати. У кантоні Люцерн фінансова допомога вдвічі нижча, ніж у інших регіонах країни.

39 біженців об'єдналися та найняли адвоката, щоб подати до суду на владу кантону за виплати, яких недостатньо для проживання. Витрати оплачує політик Урбан Фрай.

За підрахунками адвоката, із 1500 франків, виділених владою, на соціальні виплати йде фіксована ставка 550 франків, однак у кантоні Люцерн до біженців доходить лише 350 франків, якщо вони живуть у кантональному житлі.

Зазначалося, що сім'я із трьох осіб у Люцерні отримує 1070 франків, тоді як українські біженці у Цюріху отримують приблизно на 200 франків більше, а у Базелі – приблизно на 500 франків більше.

Влада кантону відмовилася коментувати розгляд, але повідомила, що перебуває в процесі перегляду підходів у сфері фінансової підтримки біженців.

Фото: Українські біженці у Швейцарії (gettyimages.com)

У США дозвіл на роботу зробили безкоштовним

У листопаді 2022 року українські біженці в США отримали право не платити за дозвіл на роботу. До цього тисячі людей заплатили за документ по 410 доларів.

Юристи звернулися до Служби громадянства та імміграції США у травні 2022 року, щоб запросити зміну політики та зробити дозволи на роботу безкоштовними для українських біженців. У вересні 2022 року адвокати від імені українців подали до суду.

Наголошувалося, що за законами США біженці не зобов'язані отримувати дозвіл на роботу. Але якщо вони хочуть отримати дозвіл, він надається безкоштовно.

Нагадаємо, ми писали, як користуватись автомобілями з українськими номерами в Німеччині.

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