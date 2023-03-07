Загроза депортації. У Німеччині вирішують долю 38 тисяч біженців із України

З початку війни Німеччина прихистила 1,1 млн біженців із України. Серед них – 38 тисяч іноземців, які постійно проживали в нашій країні.

Владу закликають вжити негайних заходів щодо їхнього становища у Німеччині, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на schengenvisainfo.com.

Через понад рік після вторгнення Росії в Україну альянс громадянського суспільства вважає, що німецькій владі необхідно вжити негайних заходів щодо становища громадян третіх країн, а також осіб без громадянства, які прибули в Німеччину з України.

Зараз у Німеччині перебуває приблизно 38 тисяч українських біженців, які не мають українського громадянства. Після того, як вони не зможуть скористатися Директивою ЄС 2001/55/ЄС про клопотання щодо надання тимчасового захисту, багато хто з них ризикує бути депортованим з країни, як і громадяни України.

Поки уряд намагається залучити кваліфікованих іноземних робітників з Гани та Індії, висококваліфіковані біженці з України, які не мають українського паспорта і залишилися в цій країні після вторгнення в Україну, ризикують потрапити у вигнання.

Фото: Біженці в аеропорту Тегель у Берліні (gettyimages.com)

У зв'язку із цим альянс громадянського суспільства вимагає довгострокових єдиних правових рішень для всіх біженців з України, закликаючи федеральний уряд дотримуватись вимог:

рівнозначно застосовувати директиву ЄС про тимчасовий захист;

видати посвідку на проживання на підставі статті 24 Закону про проживання, щоб надати негромадянам України доступ до тих самих умов;

адаптувати правила надання доказів для заяв на посвідку на проживання до обставин;

надалі спростити доступ до дозволу на проживання з метою навчання, пов'язаних із §24 AufenthG та за рахунок зниженя вимог до фінансових ресурсів.

уряд має працювати над тим, щоб захистити громадян третіх країн на всій території ЄС.

Завдяки статусу тимчасового захисту громадяни України мають право на доступ до медичного обслуговування, ринку праці та житла.

Директива про тимчасовий захист минулого року була визнана успішним кроком з огляду на міграційну ситуацію, оскільки українці подали менше заяв про надання міжнародного притулку. Водночас, ці заходи на користь українських громадян також перешкоджали системі притулку ЄС.

Нагадаємо, ми писали, які землі Німеччини приймали українців у кінці лютого.

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