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Угроза депортации. В Германии решают судьбу 38 тысяч беженцев из Украины

Фото: Беженцы в Германии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

С начала войны Германия приютила 1,1 млн беженцев из Украины. Среди них – 38 тысяч иностранцев, постоянно проживавших в нашей стране.

Власти призывают принять немедленные меры по их положению в Германии, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на schengenvisainfo.com.

Спустя более год после вторжения России в Украину альянс гражданского общества считает, что немецким властям необходимо принять немедленные меры по положению граждан третьих стран, а также лиц без гражданства, прибывших в Германию из Украины.

Сейчас в Германии находится около 38 тысяч украинских беженцев, не имеющих украинского гражданства. После того, как они не смогут воспользоваться Директивой ЕС 2001/55/ЕС о ходатайстве о предоставлении временной защиты, многие из них рискуют быть депортироваными из страны, как и граждане Украины.

Пока правительство пытается привлечь квалифицированных иностранных рабочих из Ганы и Индии, высококвалифицированные беженцы из Украины, у которых нет украинского паспорта и которые остались в этой стране после вторжения в Украину, рискуют попасть в изгнание.

Фото: Беженцы в аэропорту Тегель в Берлине (gettyimages.com)

В связи с этим альянс гражданского общества требует долгосрочных единых правовых решений для всех беженцев из Украины, призывая федеральное правительство соблюдать требования:

  • равнозначно применять директиву ЕС о временной защите;
  • выдать вид на жительство на основании статьи 24 Закона о проживании, чтобы предоставить негражданам Украины доступ к тем же условиям;
  • адаптировать правила предоставления доказательств для заявлений на вид на жительство к обстоятельствам;
  • в дальнейшем упростить доступ к виду на жительство с целью обучения, связанных с §24 AufenthG и за счет снижения требований к финансовым ресурсам.
  • правительство должно работать над тем, чтобы защитить граждан третьих стран по всей территории ЕС.

Благодаря статусу временной защиты граждане Украины имеют право на доступ к здравоохранению, рынку труда и жилью.

Директива о временной защите в прошлом году была признана успешным шагом ввиду миграционной ситуации, поскольку украинцы подали меньше заявлений о предоставлении международного убежища. В то же время эти меры в пользу украинских граждан также препятствовали системе убежища ЕС.

Напомним, мы писали, какие земли Германии принимали украинцев в конце февраля.

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Беженцы