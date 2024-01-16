Загадкова кам'яниця. В Україні знайшли невідомий маєток гетьмана Розумовського

Загадкова кам’яниця 18 століття на Чернігівщині була частиною знищеного маєтку гетьмана Розумовського. Таке відкриття зробила команда "Україна Інкогніта" під час експедиції.

Про це свідчать залишки садово-паркового комплексу навколо споруди, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ukrainaincognita.com.

Під час експедиції до села Петрівка Ніжинського району на Чернігівщині команда краєзнавців виявила загадкову пам’ятку – кам’яницю 18 століття. Такі кам'яні споруди в глибинці рідкісні.

Маловідома кам’яниця є пам'яткою історії ще з радянських часів, але подробиць про неї у паспорті об'єкту не вказано. "Україна Інкогніта" вирішила з'ясувати деталі історії загадкової будівлі.

За космічним знімком території з’ясувалося, що за 900 метрів від кам’яниці, в заплаві річки Супій, фактично на острові, який має місцеву назву Красний острів, знаходиться давньоруське городище із двома гарно збереженими земляними валами.

Фото: Збережена кам'яниця на Чернігівщині (ukrainaincognita.com)

Крім того все вказує, що територія, заросла деревами довкола кам'яниці, – це залишки здичавілого парку.

Парк і острів сполучені насипною дамбою, що вказує на єдиний садово-парковий комплекс. Такі прогулянкові дороги через ставки чи озера були надзвичайно популярними у садибних парках 18-го та на початку 19 століть.

Масштаби парку свідчать, що там колись розташовувалась чимала садиба, ймовірно, з палацом. Відомі й колишні власники цих територій – це родина Розумовських.

Фото: Ландшафт навколо колишнього маєтку (ukrainaincognita.com)

У головній резиденції Розумовських в Яготині також є насипна дамбу-греблю через Супій. Дамба там уціліла, але палац був знищений.

Споруда у селі Петрівка дуже схожа на кам’яницю Дараганів (прямих родичів Розумовських) у Козельці. Так само малі вікна та товсті стіни. Там могли зберігати щось цінне, можливо, арсенал чи казну.

Більш широкої інформації про загадкову будівлю команда поки не знайшла. Краєзнавці допускають, що знайти більше відомостей і не вдасться, адже все пов’язане із останнім гетьманом України активно нищилося росіянами ще з царських часів. Вірогідно, документів або вже не існує, або вони вивезені до Росії.

Нагадаємо, ми писали, де поховані творці української державності. На території України відомо розташування чотирьох гетьманських могил.

Пропонуємо почитати детальніше, як команда "Україна Інкогніта" в експедиціях знаходить давньоукраїнські кам'яні хрести.

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