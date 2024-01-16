Загадочная каменица. В Украине нашли неизвестное имение гетмана Разумовского

Загадочная каменица 18 века на Черниговщине была частью уничтоженного имения гетмана Разумовского. Такое открытие совершила команда "Украина Инкогнита" во время экспедиции.
Об этом свидетельствуют остатки садово-паркового комплекса вокруг постройки, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ukrainaincognita.com.
Во время экспедиции в село Петровка Нежинского района Черниговской области команда краеведов обнаружила загадочную памятку – каменицу 18 века. Такие каменные постройки в глубинке редки.
Малоизвестный дом является памятником истории еще с советских времен, но подробностей о нем в паспорте объекта не указано. "Украина Инкогнита" решила выяснить детали истории загадочного здания.
По космическому снимку территории выяснилось, что в 900 метрах от дома, в пойме реки Супий, фактически на острове, который имеет местное название Красный остров, находится древнерусское городище с двумя хорошо сохранившимися земляными валами.
Фото: Сохраненная каменица на Черниговщине (ukrainaincognita.com)
Кроме того, все указывает, что территория, заросшая деревьями вокруг дома, – это остатки одичавшего парка.
Парк и остров соединены насыпной дамбой, что указывает на единый садово-парковый комплекс. Такие прогулочные дороги через пруды или озера были очень популярны в усадебных парках 18-го и в начале 19 веков.
Масштабы парка свидетельствуют, что там когда-то располагалась большая усадьба, вероятно, с дворцом. Известны и бывшие владельцы этих территорий – это семья Разумовских.
Фото: Ландшафт вокруг бывшего имения (ukrainaincognita.com)
В главной резиденции Разумовских в Яготине также есть насыпная плотина через Супий. Дамба там уцелела, но дворец был уничтожен.
Сооружение в селе Петровка очень похоже на каменный дом Дараганов (прямых родственников Разумовских) в Козельце. Такие же маленькие окна и толстые стены. Там могли хранить что-то ценное, возможно, арсенал или казну.
Более обширной информации о загадочном здании команда пока не нашла. Краеведы допускают, что найти больше сведений и не удастся, ведь все связанное с последним гетманом Украины активно уничтожалось россиянами еще с царских времен. Вероятно, документов либо уже не существует, либо они вывезены в Россию.
Напомним, мы писали, где похоронены творцы украинской государственности. На территории Украины известно расположение четырех гетманских могил.
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