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170 лайнерів. У Туреччині відмовляються обслуговувати підсанкційні російські літаки

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Четвер 02 лютого 2023 13:57
170 лайнерів. У Туреччині відмовляються обслуговувати підсанкційні російські літаки Фото: Підсанкційні літаки РФ у Туреччині (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

В авіагалузі Туреччини згадали про санкції проти російської авіації. Авіакомпанії РФ отримали попередження про ризики припинення обслуговування підсанкційних літаків.

Турецька хендлінгова компанія Havas розіслала російським перевізникам листа з проханням не літати до них на 170 літаках під санкціями, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Асоціацію туроператорів.

Йдеться про літаки, які містять понад 25% деталей виробництва США. Найбільше перерахованих лайнерів – у "Аерофлоту". У флоті держкомпанії є лише десяток Airbus, які вивели із бермудського реєстру.

Нещодавно з'явилося повідомлення, що влада США намагається переконати турецьку владу дотримуватися санкцій проти авіації РФ, яка ввели після вторгнення в Україну, і припинити обслуговувати американські літаки, які продовжують експлуатувати в Росії. За порушення загрожують штрафи і арешт.

170 лайнерів. У Туреччині відмовляються обслуговувати підсанкційні російські літаки

Фото: Російські авіакомпанії продовжують літати до Туреччини (pixabay.com)

Експерти також пов'язують позицію хендлінгової компанії з близькою датою розгляду можливості збільшення квот на виконання польотів між Росією і Туреччиною. 2022 року турецькі авіакомпанії отримали більше частот.

Зазначається, що конкуренція за квоти може призвести до скорочення рейсів перевізників обох країн. Це спричинить подорожчання квитків і дефіцит турів, а туркоператори втратять клієнтів "середнього" та "бюджетного" сегменту. При цьому забезпечені туристи оберуть не Туреччину, а відпочинок в інших країнах.

Нагадаємо, ми писали, що у Туреччині можуть заборонити польоти "Боїнгів" авіакомпаній РФ.

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