З'явиться скоро. У Німеччині остаточно узгодили дешевий проїзний

У Німеччині готуються запустити новий пільговий квиток для поїздок громадським транспортом та поїздами по всій країні.

Про фінансування єдиного проїзного за 49 євро домовилися канцлер Олаф Шольц і представники регіонів, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на DW.

У Німеччині пасажири скоро зможуть користуватися "німецьким квитком" (Deutschlandticket) – це єдиний місячний проїзний, який діятиме по всій території країни у громадському транспорті за винятком швидкісних поїздів.

Про це 8 грудня заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц після зустрічі в Берліні з головами федеральних земель.

"Німецький квиток" з'явиться - і вже скоро. Ми усунули всі перешкоди", - сказав він.

Раніше повідомлялося про те, представниками федерального центру та регіонів Німеччини не могли домовитися, з яких коштів фінансуватиметься цей проект.

Фото: Единий проїзний буде чинний в громадському транспорті та поїздах (pixabay.com)

Новий "німецький квиток" за 49 євро прийде на зміну "квитку за 9 євро", який діяв 3 місяці влітку як експеримент по всій країні. З 1 вересня транспорт Німеччини повернувся до звичайних тарифів, що викликало хвилю невдоволення в країні.

Наприклад, місячний квиток на громадський транспорт Берліна зазвичай коштує 86 євро.

На початку листопада міністр транспорту Німеччини Фолькер Віссінг прогнозував, що проїзний квиток вартістю 49 євро може бути доступний до кінця нинішнього року. Між тим, представники транспортних компаній називали більше реалістичною дату запуску нового проїзного – 1 квітня 2023 року.

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