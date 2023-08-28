Зміни із 1 вересня. Де надаватимуть безкоштовне житло українцям у Чехії

Українці, які прибувають до Чехії за тимчасовим захистом, можуть звернутися за короткочасним житлом до оформлення документів. Притулки працюють цілодобово.

Із 1 вересня таке розміщення можна буде отримати тільки у Брно та Остраві, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

Короткострокове екстрене житло – тільки у двох містах

Українці, які прибудуть до Чехії та потребуватимуть короткострокового житла, зможуть отримати таке розміщення тільки у двох містах – Брно та Остраві. У столиці країни Празі із 1 вересня короткочасний притулок надавати не будуть.

Про це повідомляється на офіційному порталі для іноземців, які проживають або хочуть жити в Чеській Республіці.

"Короткочасний притулок можуть отримати особи, які очікують на відкриття KACPU (Крайові центри допомоги Україні) або ті, хто очікує на тимчасовий захист та ще не має власного житла. Короткочасні притулки працюють цілодобово та знаходяться в Брно та в Остраві", – звертають увагу українців, які прибудуть до Чехії у вересні.

У KACPU можна подати заяву на тимчасовий захист, там також нададуть допомогу із отриманням державного гуманітарного житла. Крайові центри допомоги Україні можуть працювати не щодня, графік відзрізняється залежно від регіону.

Фото: Українські біженці у Празі (gettyimages.com)

Для того, щоб українці не залишалися без даху над головою у позаробочий час KACPU, їм радять скористатися послугою короткочасного притулку:

Brno, Hnevkovskeho 30/65 (+420 770 132 569);

Ostrava, Dr.Maleho 1356/17 (+420 771 288 779).

Куди звертатися за безкоштовним житлом на 150 днів

Державне гуманітарне житло у Чехії надається як первинна допомога особам, які рятуються від збройного конфлікту в Україні і ще не знайшли собі житло у країні.

Слід врахувати, що це тимчасове житло, яке надається на обмежений період тривалістю 150 днів. Протягом цього часу необхідно знайти собі житло уклавши договір оренди або суборенди.

Після закінчення 150 днів вже немає можливості отримувати безкоштовне гуманітарне житло. Виняток становлять вразливі особи. Вони мають право проживати там і після 5 місяців.

Фото: Українці у гуманітарному житлі в Чехії (gettyimages.com)

Гуманітарне житло надається безкоштовно та розподіляється лише через Крайові центри допомоги Україні (KACPU).

Українців, які подаватимуть заяву на тимчасовий захист в Центральночеському краї, попереджають, що із 1 вересня гуманітарне житло в цьому регіоні надаватиметься тільки через KACPU у Кладні та Кутній Горі. При цьому поселити біженців можуть в будь-якому населенному пункті Центральночеського краю в залежності від вільних місць.

Українці, які вже мають житло і їм потрібно лише подати заяву на тимчасовий захист, можуть звертатися до KACPU за місцем проживання.

Нагадаємо, ми писали, скільки українців у Чехії планують повернутися додому найближчим часом.

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