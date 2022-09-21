"С распростертыми объятиями". Таиланд запустит чартерные рейсы за туристами из России

Таиланд – одна из самых популярных среди туристов стран, в этом году делает ставку на гостей из России. Россияне занимают второе место по величине турпотока в эту страну.

Чтобы гости из страны-агрессора могли добраться на таиландские курорты в условиях авиасанкций, Управление туризма Таиланда (TAT) планирует запустить чартерные рейсы, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на thethaiger.com.

Почему в Таиланде хотят привлечь туристов из РФ

Сообщается, что в преддверии высокого сезона Таиланд готовится "с открытыми объятиями" принимать туристов из бывшего советского пространства. Особенно там ждут россиян - в отличие от европейских стран, которые ввели для них запрет на въезд.

На этой неделе Управление туризма Таиланда (TAT) обнародовало планы доставлять российских туристов в Таиланд регулярными чартерными рейсами, чтобы увеличить доход от туризма в течение высокого сезона с ноября по февраль.

Фото: Белый храм в Таиланде (pixabay.com)

Перед пандемией российский рынок обычно генерировал значительную часть доходов Таиланда от туризма. Россияне стали вторым по величине международным рынком для индустрии туризма Пхукета.

Когда границы открылись после пандемии, россияне стали первыми, кто полетел на отдых в Таиланд.

С начала войны цены на перелет для россиян выросли в 5 раз

После начала войны России против Украины несколько авиакомпаний приостановили полеты между Таиландом и Россией и доступ россиян к королевству ограничился.

Хотя некоторые авиакомпании продолжают выполнять рейсы между двумя странами, цены на билеты выросли в 4-5 раз, что сделало невозможным путешествие в Таиланд для многих россиян, которые все еще хотят приехать туда.

В настоящее время россиянам запрещен въезд в Литву, Латвию, Эстонию и Польшу. Но для Таиланда крайне необходимо увеличить доход от туризма, поскольку, по данным TAT, авиасообщение между Таиландом и остальным миром составляет всего 50% от показателей за 2019 год.

Фото: В Таиланде надеются заработать на россиянах (pixabay.com)

TAT надеется, что россияне снова вернутся, чтобы тратить свои деньги в королевстве, если сообщение между Россией и Таиландом улучшится. Поэтому Управление работает с турагентствами, чтобы доставлять российских туристов в Таиланд чартерными рейсами три раза в неделю в высокий сезон.

Также ожидается, что 30 октября "Аэрофлот" возобновит ежедневные прямые рейсы между Россией и Пхукетом.

Напомним, мы писали, что у российских туристов в Турции проблемы из-за санкций.

Также из-за объявления частичной мобилизации в России резко выросли цены на перелеты.