ua ru
Ср, 21 сентября News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Обзоры
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"С распростертыми объятиями". Таиланд запустит чартерные рейсы за туристами из России

Новина українською →
Среда 21 сентября 2022 16:40
"С распростертыми объятиями". Таиланд запустит чартерные рейсы за туристами из России Фото: Аэропорт в Таиланде (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Таиланд – одна из самых популярных среди туристов стран, в этом году делает ставку на гостей из России. Россияне занимают второе место по величине турпотока в эту страну.

Чтобы гости из страны-агрессора могли добраться на таиландские курорты в условиях авиасанкций, Управление туризма Таиланда (TAT) планирует запустить чартерные рейсы, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на thethaiger.com.

Почему в Таиланде хотят привлечь туристов из РФ

Сообщается, что в преддверии высокого сезона Таиланд готовится "с открытыми объятиями" принимать туристов из бывшего советского пространства. Особенно там ждут россиян - в отличие от европейских стран, которые ввели для них запрет на въезд.

На этой неделе Управление туризма Таиланда (TAT) обнародовало планы доставлять российских туристов в Таиланд регулярными чартерными рейсами, чтобы увеличить доход от туризма в течение высокого сезона с ноября по февраль.

&quot;С распростертыми объятиями&quot;. Таиланд запустит чартерные рейсы за туристами из РоссииФото: Белый храм в Таиланде (pixabay.com)

Перед пандемией российский рынок обычно генерировал значительную часть доходов Таиланда от туризма. Россияне стали вторым по величине международным рынком для индустрии туризма Пхукета.

Когда границы открылись после пандемии, россияне стали первыми, кто полетел на отдых в Таиланд.

С начала войны цены на перелет для россиян выросли в 5 раз

После начала войны России против Украины несколько авиакомпаний приостановили полеты между Таиландом и Россией и доступ россиян к королевству ограничился.

Хотя некоторые авиакомпании продолжают выполнять рейсы между двумя странами, цены на билеты выросли в 4-5 раз, что сделало невозможным путешествие в Таиланд для многих россиян, которые все еще хотят приехать туда.

В настоящее время россиянам запрещен въезд в Литву, Латвию, Эстонию и Польшу. Но для Таиланда крайне необходимо увеличить доход от туризма, поскольку, по данным TAT, авиасообщение между Таиландом и остальным миром составляет всего 50% от показателей за 2019 год.

&quot;С распростертыми объятиями&quot;. Таиланд запустит чартерные рейсы за туристами из РоссииФото: В Таиланде надеются заработать на россиянах (pixabay.com)

TAT надеется, что россияне снова вернутся, чтобы тратить свои деньги в королевстве, если сообщение между Россией и Таиландом улучшится. Поэтому Управление работает с турагентствами, чтобы доставлять российских туристов в Таиланд чартерными рейсами три раза в неделю в высокий сезон.

Также ожидается, что 30 октября "Аэрофлот" возобновит ежедневные прямые рейсы между Россией и Пхукетом.

Напомним, мы писали, что у российских туристов в Турции проблемы из-за санкций.

Также из-за объявления частичной мобилизации в России резко выросли цены на перелеты.

Читайте РБК-Украина в Google News
Таиланд туристи Туризм
Отдых в Украине
Мнения
Влодзимеж Щурек
Музеи вместо шахт. Как Катовице в Польше превратили в зеленый туристический город
Влодзимеж Щурек
директор Польской туристической организации в Украине
Наталья Наконечная
Как студентам выехать за границу во время войны в Украине: советы
Наталья Наконечная
старший юрист CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang
Катерина Колонович
Спасти историю. Гид-историк превращает имение на Житомирщине в туристическую изюминку
Катерина Колонович
журналист, специально для РБК-Украина
Алена Палий
Украинцы за рубежом должны платить налоги: в каких случаях
Алена Палий
юрист Stron Legal Services
Все мнения