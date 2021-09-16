Южный фьорд Европы: во сколько обойдется осенний отпуск в самой живописной бухте Черногории

Отдых в Черногории не теряет популярности и осенью - после того, как снизился летний ажиотаж, здесь все еще можно встретить немало туристов из Украины.

В конце этого лета я побывала в замечательной локации Черногории - Которе. Это уютный город на берегу Которского залива - самой крупной бухты Адриатического моря, куда заходят круизные лайнеры со всего мира, а его old town (историческая часть города) охраняется ЮНЕСКО. Нередко Которский залив называют самым южным фьордом Европы.

Фото: Которский залив называют самым южным фьордом Европы, однако это не совсем верно: залив является рией, затонувшим каньоном реки Бокель (wikipedia.org)

Наша с мужем поездка была довольно спонтанной. И нам повезло, что в сезон оказались свободными виллы в старом городе, причем в его самом высоком месте – дальше располагались только горы и крепость. В месте, где мы поселились, в нашем распоряжении были целых три веранды, с которых открывались неимоверные виды на прекрасный город и Которский залив: чем выше, тем восхитительнее.

Одно из главных преимуществ размещения "посередине" между горами и морем в Которе - утром за чашкой кофе ты видишь, как солнце озаряет мягким светом бухту, днем прячешься в тени винограда, наблюдая яркие летние краски "жемчужины" Адриатики, а вечером наслаждаешься переливами заката, которые переходят в искрящуюся огнями ночь.

Фото: Домики в Которе (Татьяна Колесниченко)

И вся эта красота – в десяти минутах пешком от моря. Пару минут спуститься по лестницам среди домов старого города, еще минут пять пройтись по узким улочкам, выйти через средневековые ворота, пройти мимо пруда с форелями у крепостных стен – и вуаля: вы возле залива. А там – где хочешь, там и купайся.

Какие условия въезда в Черногорию и во сколько может обойтись отпуск в Которе?

Правила въезда в Черногорию осенью: что нужно знать

Новые правила въезда в Черногорию начали действовать с 14 сентября. Путешественникам из Украины разрешается ехать при условии предоставления одного из следующих документов (на выбор):

- справка о проведении полной вакцинации (она должна быть завершена за 14 дней до поездки);

- отрицательный ПЦР-тест (сделанный за 72 часа до пересечения границы) или положительный ПЦР-тест (за 14 дней и не позднее 180 дней);

- тест на антиген (его надо сделать за 48 часов).

Стоит добавить, что несовершеннолетние могут въезжать без каких-либо ограничений.

Местные отговорили переплывать залив

В течение последних четырех лет я регулярно бывала в Которе по делам, провела здесь несколько международных культурных событий, детально узнала историю этого необыкновенного места, общалась с жителями города и наблюдала его во все времена года. Даже застала здесь снег, который не все которцы на своем веку видели.

Фото: Которский залив отличают довольно сильные течения (Татьяна Колесниченко)

Но только лишь заплыв на середину залива, закрыв глаза и дав морю чуть убаюкать себя, я почувствовала всю силу и нежность этого места, могучее спокойствие древней природы.

Как я уже отметила в начале, Котор расположен в крупном одноименном заливе. Мы с мужем хотели переплыть залив и, конечно, в самом его широком месте. Но которцы, узнав об этом, с ужасом в глазах нас отговорили. И мы, скрепя сердце, послушались: здесь сильные течения, поэтому затея оказалась опасной.

В течение первых дней мы обошли весь залив и на основной, и на противоположной стороне от Котора: шли по набережной, восхищаясь с каждым шагом меняющимся пейзажем и купались примерно через каждые 100-200 метров.

Побережье Котора и платные пляжи

Особенность побережья в том, что оно все усеяно небольшими пляжиками - и дикими, и оборудованными.

Мы с мужем любим загорать на гальке, а не на шезлонгах, но я все же поинтересовалась ценами. Нам сказали, что стоимость составляет 10 евро за два шезлонга и зонтик, которыми можно пользоваться с 10.00 до 18.00.

Фото: В Которе можно поселиться в одной из вилл на возвышении - между морем и горами (Татьяна Колесниченко)

Побережье усыпано кафе и ресторанчиками: кухня - прекрасная, порции - огромные, цены - средние.

Здесь удивительным образом сочетается легкая средиземноморская кухня с насыщенной местной и традиционной европейской. Я предпочитаю рыбу “Lignje na žaru” - маленькие кальмары на гриле, а черногорцы очень любят мясо, так что стейки здесь отменные.

Крошечные поселки и соседние локации: что посмотреть

Особенность отдыха в этом месте – разнообразие. Слева и справа от Котора рассыпались местечки неимоверной красоты: естественным продолжением городка является Доброта (с ударением на "о") – что-то типа поселка, состоящего по левой стороне из пляжей и кафе, а по правой – из вилл и отелей.

Здесь, например, расположены бутик-отели Forza Terra и Forza del Mare, где любят отдыхать мировые знаменитости – здесь были Бейонсе, Брэд Пит, а недавно заезжал Гай Ричи и Тиль Линдеманн из "Rammstein". Ну а мы жили в иной локации - Apartments Giardino.

Фото: Виды на прекрасный город и Бока-Которский залив: чем выше, тем восхитительнее (Татьяна Колесниченко)

Здесь или рядом можете отдохнуть и вы – цены в высокий сезон за апартаменты от разных владельцев в Доброте составляют от 40 до 130 евро. В среднем - 70 евро в сутки. Стоит отметить, что осенью цены за проживание снижаются, поэтому советуем рассмотреть для поездки именно этот период. В старом городе чудесное жилье с волшебным видом нам посоветовала подруга из Котора Tatjana Ilcev Miljenovic, за что мы ей признательны.

А вот апартаменты в Доброте мы нашли "методом тыка": просто шли по побережью и между заплывами заходили и спрашивали про свободные места. Получилось замечательно! Неделю мы провели в старом городе, и еще неделю - в Доброте, где купались круглосуточно, буквально в одиннадцати шагах от виллы.

Фото: На противоположном от Котора берегу расположены крошечные поселки Мио, Прчань и Столив (Татьяна Колесниченко)

На противоположном от Котора берегу - крошечные поселки Мио, Прчань и Столив, сплошь состоящих из того же самого – вилл, отелей и отельчиков, кафе и ресторанов. Однако это все рассредоточено по побережью, и не вызывает ощущения нагроможденности. В один из дней у нас с мужем был трип "туда и обратно" - постоянко купаясь и пару раз сиживая в кафе, мы прошли все побережье к одному из отелей – расстояние составило по 9 километров туда и обратно.

К слову, через каждые несколько метров открывается новый вид, а дойдя до “Blue Bay”, мы обнаружили не только удивительную бухту, но и особый климат – более субтропический, проникнутый хвоей деревьев – оказалось, отель был построен еще во времена Югославии специально для людей с заболеваниями дыхательных путей, но в настоящее время переоборудован в шикарное место отдыха luxary-класса, а ярко-синюю подсветку лагуны пляжа отеля мы наблюдали каждый вечер со стороны Доброты.

Фото: Если устроить прогулку по другой стороне берега, то в горах можно увидеть заброшенную церковь (Татьяна Колесниченко)

Еще одно интересное место на этом берегу – заброшенная церковь в горах, которую некоторые путеводители датируют 7 веком. Впрочем, точно известно, что она существовала в 14 веке: есть исторические документы, которые это подтверждают. Ее видно с побережья, и мы захотели туда наведаться. Отличные места для съемок фильмов жанра фентези!

Крутая дорога вверх, потом поросшие травой ступени, тропинка между кустарниками, колокольчики пасущихся недалеко овец, пару хижин вдалеке от тропинки, оливковые рощи, тишина. И вот она – заброшенная церковь с руинами стен, остановившимися часами, со вскрытыми могилами. И великолепнейший вид на залив с круизным кораблем, уходящим за поворот бухты на фоне гор цвета фламинго в лучах заката.

Фото: Вид на залив с круизным кораблем (Татьяна Колесниченко)

Цены на перелет, проживание и еду

Котор - волшебная сказка, да и только. Стоимость пребывания в "сказке" варьируется в зависимости от сезонности и ряда других факторов: перелет в среднем стоит от 200 евро на человека.

Цены в супермаркетах, кафе и ресторанах примерно как в Киеве. Цены на апартаменты – в среднем 50-80 евро, на отели - от 60 евро в высокий сезон. Осенью можно найти варианты, которые уже стоят значительно дешевле.

Такси из аэропортов: в Тивате – 15 евро, в Подгорице – 60 евро.

Прогулка на катере по Которскому заливу – 15 евро с человека.

Фото: Пейзажи Котора в разное время суток (Татьяна Колесниченко)

Кроме магнитов и сувениров, можно привезти с собой домой черногорские специалитеты. Они обойдутся дешевле, если покупать их не в сувенирных магазинах, а в обычных маркетах. Приведу примеры цен на популярные гастрономические сувениры, которые представлены в супермаркетах.

черногорское вино – в среднем 2-7 евро за бутылку;

черногорские сыры – от 4 евро;

пршут - свиное копченое или вяленое бедро (не путать с прошутто - итальянской ветчиной, сделанной из окорока, натертой солью и пряностями) – от 1,5 евро;

дуня (черногорская водка на основе айвы, также есть на сливе и других фруктах и ягодах – очень вкусная, ее крепость - от 40 до 50 градусов) – 15-20 евро за бутылку;

черногорские оливки – от 1,5 евро;

айвар (на основе перца, похож на аджику, только гуще и вкуснее) – от 2 евро;

мягкие сыры, оригинальные черногорские молочные продукты - что-то среднее между маслом и сыром – от 2 евро.

Напомним, ранее мы писали, по какой цене можно отдохнуть на побережье Адриатики в Хорватии осенью.

Также мы составили детальный путеводитель по Дурмитору - живописному национальному парку Черногории.