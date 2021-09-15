Черногория изменила правила въезда: что нужно знать
Фото: Черногория изменила правила въезда (Getty Images)
Изменились правила въезда в Черногорию. Нововведения начали действовать с 14 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коронавирус инфо" в Telegram-канале.
Въезд в страну разрешается при условии предоставления одного из следующих документов:
- сертификат о полной вакцинации (завершена за 14 дней);
- отрицательный ПЦР-тест (за 72 часа) или положительный ПЦР-тест (за 14 дней и не позднее 180 дней);
- отрицательный тест на антиген (за 48 часов).
Несовершеннолетние могут въезжать без каких-либо ограничений.
Ранее в Северной Македонии вступили в силу новые правила въезда в страну.