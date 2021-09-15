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Черногория изменила правила въезда: что нужно знать

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Среда 15 сентября 2021 13:55
Черногория изменила правила въезда: что нужно знать Фото: Черногория изменила правила въезда (Getty Images)
Автор: Инна Собора

Изменились правила въезда в Черногорию. Нововведения начали действовать с 14 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коронавирус инфо" в Telegram-канале.

Въезд в страну разрешается при условии предоставления одного из следующих документов:

  • сертификат о полной вакцинации (завершена за 14 дней);
  • отрицательный ПЦР-тест (за 72 часа) или положительный ПЦР-тест (за 14 дней и не позднее 180 дней);
  • отрицательный тест на антиген (за 48 часов).

Несовершеннолетние могут въезжать без каких-либо ограничений.

Ранее в Северной Македонии вступили в силу новые правила въезда в страну.

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