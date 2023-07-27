Їжа та ноутбук. Яку ручну поклажу можна везти в літаках Lufthansa у 2023 році

Найбільша авіакомпанія Німеччини Lufthansa застосовує різні норми прози багажу для пасажирів економ або бізнес-класу. При цьому в салон дозволяється брати із собою додаткові речі.

Які правила перевезення ручної поклажі діють у літаках Lufthansa у 2023 році, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на avianews.com.

Які параметри мають бути у ручної поклажі для літаків Lufthansa

Базова ручна поклажа Lufthansa для більшості пасажирів – одна основна сумка і невелика особиста річ. Тому в економ-класі можна взяти в салон одну сумку або валізу, або рюкзак розміром до 55х40х23 см і вагою не більше 8 кг.

Пасажири бізнес-класу Lufthansa можуть взяти із собою дві сумки або валізи розмірами до 55х40х23 см та вагою до 8 кг кожен.

При цьому в економ-класі та бізнес-класі пасажири можуть додатково безкоштовно взяти в салон особисту річ. Розміри додаткового предмета повинні вписуватись у рамки 40х30х10 см.

Які діють правила для перевезення ноутбука та їжі

На рейсах Lufthansa ноутбук дозволяється провозити як ручну поклажу безкоштовно. Його можна запакувати в основну сумку або взяти як додаткову особисту річ.

У салон літаків Lufthansa дозволяється брати свою їжу в ручній поклажі. При цьому пасажирам рекомендується звертати увагу на вибір продуктів харчування: їжа не повинна мати сильний запах або бути швидкопсувною. Це може спричинити дискомфорт іншим пасажирам.

Не варто везти продукти, які заборонені для ввезення в країні прямування. У таких випадках їжу потрібно буде з'їсти в літаку. При спробі пронести заборонені продукти в аеропорт, можна отримати штраф за недотримання митних правил.

Нагадаємо, ми писали, як взяти великий багаж на рейси Ryanair.