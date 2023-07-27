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Еда и ноутбук. Какую ручную кладь можно везти в самолетах Lufthansa в 2023 году

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Четверг 27 июля 2023 17:34
Еда и ноутбук. Какую ручную кладь можно везти в самолетах Lufthansa в 2023 году Фото: Самолет Lufthansa в аэропорту Франкфурта (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Крупнейшая авиакомпания Германии Lufthansa применяет разные нормы проза багажа для пассажиров эконом или бизнес-класса. При этом в салон разрешается брать с собой дополнительные вещи.

Какие правила перевозки ручной клади действуют в самолетах Lufthansa в 2023 году, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на avianews.com.

Какие параметры должны быть у ручной клади для самолетов Lufthansa

Базовая ручная кладь в Lufthansa для большинства пассажиров – одна основная сумка и небольшая личная вещь. Поэтому в эконом-классе можно взять в салон одну сумку или чемодан, или рюкзак размерами до 55х40х23 см и весом не больше 8 кг.

Пассажиры бизнес-класса Lufthansa могут взять с собой две сумки или чемодана размерами до 55х40х23 см и весом до 8 кг каждый.

При этом в эконом-классе, и в бизнес-классе пассажиры могут дополнительно бесплатно взять в салон личную вещь. Размеры дополнительного предмета должны вписываться в рамки 40х30х10 см.

Какие действуют правила для провоза ноутбука и еды

На рейсах Lufthansa ноутбук разрешается провозить в качестве ручной клади бесплатно. Его можно упаковать в основную сумку или взять как дополнительную личную вещь.

В салон самолетов Lufthansa разрешается брать свою еду в ручной клади. При этом пассажирам рекомендуется обращать внимание на выбор продуктов питания: еда не должна иметь сильный запах или быть скоропортящейся. Это может причинить дискомфорт другим пассажирам.

Не стоит везти продукты, которые запрещены для ввоза в стране следования. В таких случаях еду нужно будет съесть еще в самолете. При попытке пронести запрещенные продукты в аэропорт можно получить штраф за несоблюдение таможенных правил.

Напомним, мы писали, как взять большой багаж на рейсы Ryanair.

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