"Їхати, бо всі їдуть". Українець назвав помилки людей при переїзді до Канади

Канада з початку війни видала візи сотням тисяч українців, які відразу отримують право на працевлаштування.

Яких помилок припускаються українці при переїзді в Канаду, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на допис Артема Ращупкина у Facebook.

Українець зазначає, що висновки зробив з особистих спостережень під час проживання у Канаді.

Перераховувати всі ціни на українські гроші⠀

"Приправа за 450 гривень, хліб за 150 гривень, квартира за 60 тисяч гривень на місяць. Це що за ціни такі? Розумію, ми всі такі. І я такий був, особливо до першої роботи в Канаді. Але перестаньте так робити – ви в новій країні, зарплату також будете отримувати канадську, а не українську", – радить автор допису.

Втім, він погоджується, що віддавати половину зарплати за квартиру – це трохи забагато.⠀

Не приділяти час вивченню англійської мови⠀

"Ви їдете в Канаду без або з мінімальним знанням англійської? "Та в мене дар до мов. Я ж польську/чеську вивчив без проблем". Не плутайте, це не слов’янська мовна гілка", – наводить приклад він.

Для кращої асиміляції варто приділяти час і зусилля для вивчення англійської мови.⠀

Надмірно довіряти позитивному досвіду інших людей⠀

У всіх різний досвід, попереджає українець. Комусь пощастить, а іншим – ні.

"Маю знайомого, який знайшов хостів на Facebook, жив в них декілька місяців з сім’єю, потім господарі йому оплатили будинок на рік – а це не менше 25 тисяч канадських доларів", - розповідає Артем Ращупкин.

Він зауважує: канадці дуже добрі люди, але надіятись, що всім пощастить, не варто.⠀

Їхати в Канаду, бо всі їдуть і не планувати бюджет⠀

"Зараз це якийсь мейнстрім – "всі їдуть, і я поїду". Перед цим варто дослідити багато аспектів: від клімату до умов імміграції. Приділіть цьому максимально багато часу і зусиль", – попереджає українець.⠀

Фото: Допомога новоприбулим українцям у Канаді (gettyimages.com)

Не читати про документи та правила до приїзду⠀

"Розумію, що коли ви купуєте новий кухонний прибор, то інструкцію не читаєте, бо і так розберетесь. Тут так не проходить. До приїзду почитайте, які документи треба оформити в першу чергу, де це зробити, скільки часу це займе", – звертає увагу дописувач.

Наприклад, варто знати, що SIN (канадський ідентифікаційний код) – це дуже конфіденційний номер, якщо його розголошувати, можна отримати проблеми.⠀

Переоцінювати безпеку Канади⠀

У Канаді безпечно і чимало людей, особливо в менших містах, не закривають на ніч будинок чи машину.

"Але тут також є крадіжки, пограбування, шахрайства і вбивства. Будьте максимально обачні, особливо, якщо не дуже добре говорите англійською", – зауважує він.⠀

Неправильно розраховувати свої шанси на імміграцію⠀

"Якщо у вас мінімальна англійська, то не їдьте в Онтаріо та Британську Колумбію. Якщо це не пілотна програма або ви не професіонал в потрібній сфері. У вас буде максимум 2,5 роки, бо на програму для імміграції ще треба податись і чекати результатів", – звертає увагу українець.⠀

Надіятися на одноразову допомогу в 3000 доларів⠀

"Повірте, цих грошей вам надовго не вистачить. Більше того, часто вибиває помилку при оформленні, і чекати доведеться 2-6 тижнів", – пише автор.⠀

Порівнювати все з домом⠀

"Так, я знаю, що МоноБанк в Україні – це просто 8 чудо світу. Знаю, що інтернет дома коштує копійки і багато що можна дома "порішати". Забудьте про це – ви вже в Канаді, тут інші закони", - підсумовує Артем Ращупкин.

Нагадаємо, ми писали, як українка поскаржилася на медицину в Канаді.