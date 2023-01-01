"Ялинка незламності" та ковзанки. Куди піти в Києві на новорічні свята з дітьми

Цього року столиця не святкує Новий рік та Різдво з традиційним розмахом – у Києві відмовилися від більшості розваг та ярмарків.

Втім, відомі локації все одно принесуть новорічну атмосферу, особливо, якщо вирушати на прогулянку з дітьми. TRAVEL РБК-Україна розповідає, куди можна сходити на новорічні вихідні.

"Ялинка незламності" з енергоощадними гірляндами

Головна ялинка країни в цьому році також встановлена на Софійській площі. Але поруч немає ні атракціонів зі сценою, ні ілюмінації, ні ярмарків.

Втім, в цьому році окраса площі - "Ялинка незламності" заввишки 12 метрів. Вона прикрашена іграшками, які використовувалися минулого року. Також символ нового року має енергоощадні гірлянди, які світяться від генератора з 17:00 до 21:00 години.

Фото: Ялинка світиться від генераторів (gettyimages.com)

Покататися на ковзанах – на найбільшій ковзанці

На Льодовому стадіоні працює найбільша ковзанка просто неба площею 6 тисяч кв.м. Покататися на ковзанах там можна не лише у новорічні свята, але й до кінця зими (28 лютого).

Час відвідування: щодня з 10:00 до 21:00.

Вартість: 100 гривень за необмежений час. Учасникам бойових дій відвідування ковзанки безплатно в такі дати: з 24 по 31 грудня,з 14 січня до закриття сезону. Пенсіонерам та дітям-сиротам – знижка 50%.

Традиційна "Зимова країна" на ВДНГ

Різдвяне містечко "Зимова країна" відкрили у національному комплексі "Експоцентр України". Гасло цьогорічних заходів - "Різдво не спинити".

Ця локація також заощаджує електроенергію – територія і ялинка прикрашені led-гірляндами, а ковзанку живлять від генератора.

Фото: У цьому році в Києві працюють катки (gettyimages.com)

В цьому році тут також відмовилися від новорічної сцени та заходів - територія Експоцентру буде доступна в режимі парку. На час повітряної тривоги можна буде сховатися в в укриттях у павільйонах №1, 5 і 13.

"Зимова країна" працюватиме до 26 лютого з 10:00 до 21:00. Вхід – вільний. Локації частину отриманих коштів передадуть на потреби ЗСУ.

Різдво можна відсвяткувати у музеї просто неба

Національний музей народної архітектури та побуту України влаштовує святкування Різдва просто неба 7 січня о 13.00. Гостям покажуть вертеп, співатимуть колядки.

Вартість квитків для входу в музей: 100 грн, дітям до 6 років - безплатно.

Фото: В Києві покажуть різдвяні традиції (gettyimages.com)

Майстер-класи на Арсенальній площі

На Арсенальній площі можна буде потрапити на захід, присвячений Різдву – відвідати майстер-класи зі створення різдвяних листівок, зробити маску до свята Маланки або сплести солом’яного "павука". Також - записати трек з колядок та щедрівок з молодими українськими виконавцями.

Святковий простір для дітей до 17 років створили Культурна платформа Закарпаття та Український католицький університет.

Для відвідування треба зареєструватися. Вхід вільний.

Простір працюватиме до 14 січня з 12:00 до 19:00 на Арсенальній площі (за будівлею станції метро.

Фото: Частину коштів локації передадуть для ЗСУ (gettyimages.com)

Виставка ялинкових прикрас у Музеї історії Києва

Виставка "Скарби різдвяної скрині" відбувається у Музейно-виставковому центрі Музею історії Києва. Там можна побачити близько тисячі ялинкових прикрас: фігурки з вати та пап’є-маше, дротові іграшки, прикраси з тонкого скла ручної роботи, гірлянди.

Також в експозиції виставляються новорічні листівки початку та середини 20 століття.

Виставка працюватиме до 29 січня, щодня з 12:00-19:00.

Вартість квитків: 100 грн, пільговий – 50 грн.

Нагадаємо, ми писали, що у Львові рекордно низький попит на новорічні свята.