"Як жити, якщо України не буде". Українці розповіли про своє повернення з-за кордону

Спільнота Ukraїner зняла документальний серіал "Повернення додому". Команда дослідила історії українців, які вирішили повернутися з-за кордону, щоб бути корисними в Україні під час війни.

Героями серії інтерв'ю стали бізнесмени, активісти, науковці, студенти, розповіли РБК-Україна в команді Ukraїner.

За даними Українського Центру економічної стратегії, на кінець червня 2023 року за кордоном перебували до 6 млн 700 тисяч українців. Переважно – жінки з дітьми. Складне рішення про те, коли і як повертатися, кожен має ухвалити самостійно.

Команда Ukraїner вирішила надати голос тим, хто вже його ухвалив і повернувся до України. Героями серії документальних інтерв'ю стали українці з різними досвідами – бізнесмени, активісти, науковці, студенти.

"Цих людей об'єднує рішення повернутися з-за кордону в Україну і планувати саме тут своє майбутнє, попри всі небезпеки. Ми хочемо ділитися історіями цих людей і показувати, що питання відчуття дому є важливим і часто болючим", - зазначає продюсерка докпроекту "Повернення додому" Єлизавета Цимбаліст.

Фото: Айтівець Андрій Баніт (Герман Крігер)

Перша серія "Повернення додому" розповідає про українців, які повернулися, щоб доєднатися до війська. Серед них – айтівець Андрій Баніт. Останні пів року до повномасштабного вторгнення чоловік жив на Шри-Ланці. Маючи досвід служби в АТО, він вирішив повернутися в Україну, щоб захистити її від російських окупантів.

Ще одним героєм документального серіалу став ресторатор Роман Мироненко, який після 8 років життя у Марселі залишив у Франції родину і власний бізнес, щоб долучитися до оборони України.

Фото: Ресторатор Роман Мироненко (Юрій Стефаняк)

А харків’янка Анна з позивним Кажан без вагань залишила навчання в Бельгії. Тепер вона стрілець-санітарка медроти 47 окремої механізованої бригади "Магура".

Фото: Харків'янка Анна із позивним Кажан (Юрій Стефаняк)

"Кожній людині, яка перебуває за кордоном, треба уявити, яким буде моє життя, якщо України не буде. Уявити, що вся територія аж до Польщі окупована росією. Чи зможете ви продовжувати своє життя в тій якості, в якій ви проживаєте його зараз? Це і все питання", – пояснює захисниця.

Перша серія "Повернення додому" вже доступна на YouTube каналі Ukraїner.

Відео: Перша серія "Повернення додому" (youtube.com/Ukraїner)

Ukraїner – це спільнота та організація, що з 2016 року досліджує Україну, розповідає історії українцям та перекладає їх десятками мов. З початку війни Ukraїner почав розповідати про війну та подолання катастроф, спричинених окупаційними військами.

Сьогодні українці діляться досвідом сміливого опору і перемог та пояснюють, чому світ також має боротися за демократичні цінності на боці України.

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