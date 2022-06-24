Шесть выплат. Сколько получают украинске беженцы в Чехии

Средства не будут начислять, если украинцам уже дали жилье от государства

В Чехии, как и в большинстве других стран ЕС, спасающиеся от войны украинцы имеют право на выплаты от государства.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, на какие выплаты стоит рассчитывать украинцам в этой стране.

Какие выплаты предусмотрены для украинцев в Чехии

После получения визы временной защиты в Чехии всем украинским беженцам выделяется пособие в размере 5 тысяч крон (около 200 евро). Выплаты проводят через Бюро труда (Úrad práce ČR).

Первую выплату проводят всем автоматически после предъявления паспорта и гуманитарной визы (vízum strpenie). За следующей помощью смогут обратиться только те люди, которые находятся в тяжелой финансовой ситуации (нетрудоустроенные и те, у которых нет имущества в Чехии), но не более чем пять раз.

Фото: Недавно центр помощи беженцам в Праге прекратил работу, однако можно обратиться в другие регионы страны (unsplash.com)

Получается, в целом беженцы получат право на шесть гуманитарных выплат по 5000 крон. Через полгода, кто все еще нуждается в беженстве, смогут продолжить получать государственную поддержку, но уже в рамках стандартной социальной помощи.

Обратите внимание. Вышеуказанные выплаты прекратят начислять при условии, если украинцы уже получают от государства бесплатное жилье, питание и средства гигиены.

Также с 15 на 16 июня в Праге закрыли центр помощи беженцам. Вместо этого их будут принимать в других регионах страны.

Согласно принятому ранее закону, программа приема украинцев должна функционировать и дальше. Будет действовать система мер под названием Lex Ukraine: она обязывает административные органы Чехии предоставлять украинцам временное жилье, а арендодателям будут платить за это от 200 до 350 крон.

Сложно ли украинцам найти работу в стране

В Чехии все чаще звучат призывы к тому, чтобы украинцы активнее искали работу: тогда нагрузка на государство уменьшится, а беженцы смогут сами себя обеспечивать.

По официальным данным, с началом полномасштабной войны Чехия выдала украинским беженцам более 370 тысяч виз временной защиты. Это дает возможность беженцам находиться в стране в течение года и получать доступ к государственному медстрахованию, образованию, дает право искать работу в стране.

Недавно министр труда и социальных дел Марьян Юречка заявил, что сегодня в Чехии по временной защите работают более 70 тысяч беженцев из Украины, а количество самих беженцев значительно превышает актуальные вакансии.

Фото: Чехия все еще остро нуждается в квалифицированных кадрах из Украины (unsplash.com)

Однако аналитики предупреждают, что количество прибывающих — это "капля в море" по сравнению с потребностями рынка труда в Чехии.

"В настоящее время украинские беженцы могут составлять не более 2% рабочей силы. Это не те цифры, которые могут существенно изменить ситуацию в чешской экономике", — говорит Deutsche Welle Даниэль Мюнхен из Центра экономических исследований и последипломного образования в Праге.

Чехия все еще остро нуждается в квалифицированных кадрах из Украины.

10% украинских мужчин, которые работали в Чехии до войны, уехали воевать и защищать свою страну, говорит глава Торгово-туристической ассоциации Чешской Республики Томас Пруза.

"Эти люди работали здесь годами. Они акклиматизировались, получили высокую квалификацию и стали ценными старшими сотрудниками. Теперь мы должны попытаться заменить их новичками, которым нужно еще выучить язык и пройти обучение", — сказал он.

Напомним, мы писали, какие выплаты получают украинцы в Эстонии.

Также в Польше появятся новые выплаты для украинцев.