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Уже тенденция. В ГПСУ рассказали, сколько людей выехали из Украины за сутки

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Четверг 24 ноября 2022 17:50
Уже тенденция. В ГПСУ рассказали, сколько людей выехали из Украины за сутки Фото: Пункт пропуска на границе Украины и Польши (dpsu.gov.ua)
Автор: Ольга Маджумдар

Вчерашний блекаут в Украине не побудил украинцев срочно уехать за границу. За минувшие сутки из страны выехали 32 тысячи человек, въехали – 31 тысяча человек, из которых 28 тысяч – наши соотечественники.

В последнее время пограничники не фиксируют массовое пересечение границы гражданами ни на выезд из Украины, ни на въезд. Об этом TRAVEL РБК-Украина рассказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"В последние месяцы пассажиропоток снижается"

Ажиотажа на границе нет, обращает внимание пресс-секретарь Госпогранслужбы.

"За последнее время эта тенденция не меняется. Среднесуточное пересечение границы колеблется на уровне 80 тысяч человек в обоих направлениях. Последние несколько дней – 75 тысяч человек", – отмечает он.

В отдельные дни обычно перед выходными больше граждан пересекают границу на выезд, чем на въезд, однако и тогда разница между выездом и въездом невелика.

Уже тенденция. В ГПСУ рассказали, сколько людей выехали из Украины за сутки

Фото: За сутки 23 ноября западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли 63 тысяч человек и 18 тысяч транспортных средств – в обе стороны (facebook.com/zahidnuy.kordon)

"В другие дни недели преобладает въезд граждан, пересекающих границу, над выездом. То есть в процентном соотношении пассажиропоток колеблется 50 на 50. Отдельно отмечу, что рост пассажиропотока не наблюдается в последние месяцы. Он наоборот уменьшился", – обращает внимание Андрей Демченко.

По его данным, в октябре общая интенсивность пассажиропотока снизилась на 5%. Между сентябрем и августом уменьшение составило 10%. Тенденция к уменьшению отмечается и в текущем месяце.

Отметим, пропускные пункты на границе Украины и Молдовы приостановили работу: какие именно.

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